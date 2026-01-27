Denne journalist forlader fodbold, målrettet af en bølge af had

Journalisten Vanessa Le Moigne annoncerede for nylig, at hun stopper sin fodbolddækning efter at have været udsat for en voldsom bølge af cybermobning. Årsagen? Et spørgsmål, hun stillede den senegalesiske målmand Édouard Mendy efter den særligt anspændte finale i Africa Cup of Nations (AFCON) 2025. Hendes afgang, både rørende og symbolsk, har genoplivet debatten om onlinehad og behandlingen af kvindelige journalister inden for sport.

Et kontroversielt spørgsmål, en online storm

Det hele startede med en samtale efter kampen. Ved slutningen af AFCON-finalen, der var præget af hændelser på tribunerne og banen, udspurgte Vanessa Le Moigne Édouard Mendy om straffesparksredningen mod Marokko. "Der var på intet tidspunkt nogen aftale mellem de to hold?" spurgte hun ham med henvisning til visse rygter om et muligt kompromis.

Bemærkningen, der blev fremsat i en situation med ekstrem spænding, blev øjeblikkeligt taget ud af kontekst og delt bredt på sociale medier. Inden for få timer blev journalisten Vanessa Le Moigne mål for en strøm af fornærmelser, hån og endda trusler. En bølge af onlinehad, der fortsatte uformindsket, selv efter hendes offentlige forklaring.

Virkningen af cybermobning i medierne

I en række Instagram-stories delte Vanessa Le Moigne sin udmattelse og sin beslutning om at stoppe med fodbold efter sæsonen. "Tak til fodbold for møderne... Men nu. I vil ikke have min ryg længere," skrev hun og udtrykte sin træthed over et ofte nådesløst miljø. Hun præciserede, at hun på tidspunktet for interviewet ikke vidste, om de to dommere, der blev såret i sammenstødene, stadig var i live: "Jeg talte ikke om fodbold, men om en dramatisk atmosfære." Hun fordømte også den manglende støtte, hun modtog fra sine kolleger, og fremhævede, hvor sårbare journalister er over for online hadkampagner.

Stemmer hæves for at forsvare hende

Mens journalisten Vanessa Le Moigne oplevede en bølge af onlineangreb, tilbød flere kolleger hende deres støtte. Margot Dumont (Canal+) mindede alle på Twitter om, at selvom det er acceptabelt at "være uenig om et emne", retfærdiggør ingen uenighed sådan vold.

Vanessa Le Moignes sag er desværre blot den seneste i en lang række af kvindelige sportsprofessionelle – kommentatorer, værter og journalister – der ofte er mål for sexisme og angreb på sociale medier. Ifølge flere undersøgelser er kvindelige journalister tre gange mere tilbøjelige end deres mandlige modparter til at være ofre for cybermobning. I dag, i 2026, er kvinder ikke længere tavse, de undskylder ikke længere for at eksistere: de har lige så meget ret som alle andre til at indtage deres plads i den offentlige sfære.

En beslutning, der rejser spørgsmål i sports- og mediernes verden

Ved at annoncere afslutningen på sin karriere som fodbolddækker fremhæver Vanessa Le Moigne et dybtliggende problem inden for sportsjournalistik: den voksende forvirring mellem kritik og had, debat og personangreb. I takt med at sportsforbund og mediehuse bliver mere og mere aktive i kampen mod cybermobning, illustrerer denne sag behovet for mere effektive beskyttelsesmekanismer for professionelle, der står over for online vold.

I sidste ende rækker Vanessa Le Moigne-affæren ud over en simpel kontrovers efter kampen: den afslører skrøbeligheden af den offentlige debat i de sociale mediers tidsalder og brutaliteten i onlinereaktionerne mod kvindelige journalister. Hendes afgang fra fodbold fungerer som et wake-up call: uden respekt og digital mådehold udøves informationsfriheden under konstant trussel.