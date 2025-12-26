Denne kvinde beretter om den kvindefjendske chikane, hun udsættes for dagligt.

På TikTok delte en indholdsskaber kendt som Jessie (@jessie.song) for nylig et gribende vidnesbyrd fra en kinesisk kvinde, der beskriver den chikane og sexisme, hun oplever dagligt. I et par kraftfulde sætninger fremhæver denne beretning de tavse mekanismer i hverdagens sexisme, som ikke kun afhænger af ord, men også af tavshed.

En uhyggelig observation om mænds reaktioner

I sit vidneudsagn forklarer Jessie (@jessie.song), at hendes erfaring er, at ud af 10 mænd er til stede, når en kvindefjendsk joke bliver fortalt:

1. Faktum,

To af dem griner af det.

Tre synes ikke, det er sjovt, men griner alligevel for ikke at føle sig udenfor.

Fire af dem forbliver tavse og opfører sig, som om de ikke har hørt noget.

"Ikke én eneste forsvarer mig, ikke én eneste forsøger at stoppe ham," opsummerer hun. Ud fra denne observation drager Jessie (@jessie.song) en bitter konklusion: Selv de, der ikke åbent deltager i disse adfærdsmønstre, bidrager ubevidst til at opretholde et fjendtligt miljø for kvinder.

Det er ikke nok at "være på den rigtige side"

Jessie (@jessie.song) forklarer, at mange fra et mandligt perspektiv tror, at de er "på den rigtige side", simpelthen fordi de ikke selv griner eller kommer med sexistiske bemærkninger. Fra hendes perspektiv – og mange kvinders – er der ingen reel forskel på den person, der laver joken, og dem, der lader den passere uden at reagere. Tilsammen udgør latter, bortvendte blikke og tavshed det samme system: et system, der normaliserer foragt for kvinder. "Mænd beskytter, bevidst eller ubevidst, det system, der er imod os. Så når kvinder siger 'alle mænd er ens', er det det, de mener," hævder hun.

Stærke reaktioner i kommentarerne

Under Jessies (@jessie.song) video udtrykte mændene deres erkendelse: "Ærligt talt, som fyr har dette givet mig et helt nyt perspektiv. Jeg plejede at tro, at ved ikke at grine, støttede jeg ikke den slags jokes, men nu forstår jeg, at det er det samme som at gøre ingenting." En anden kommenterede: "Og hvis en mand taler for at forsvare en kvinde, vil alle de andre kalde ham en and."

Jessies (@jessie.song) vidneudsagn vakte genklang hos tusindvis af internetbrugere. Det afslører, hvordan tavs medvirken – selv utilsigtet – kan forstærke udbredt sexisme. For mange fungerede Jessies video som et wake-up call: den tjente som en påmindelse om, at bekæmpelse af sexisme ikke kun handler om ikke at deltage, men om at turde stå op imod den.