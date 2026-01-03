"Mænd vil have en kvinde, der bliver hjemme": Denne streamers ord skaber kontrovers

Asmongold, en ultrapopulær streamer kendt som "Zack Asmongold", udløste for nylig en massiv onlinedebat ved efter hans mening at forklare, "hvorfor kvindelige streamingstjerner som Cinna og Pokimane forbliver single".

Kontekst: en reaktion på "streamernes ensomhed"

I en nylig stream reagerede Asmongold på klager fra kvindelige streamere om deres kærlighedsliv. Hans provokerende udtalelse – "Mænd vil have en kvinde, der bliver hjemme, tager sig af børnene og laver mad" – vakte øjeblikkelig forargelse. Live-udsendelsen splittede den dybt spilmiljøet og langt mere. Ifølge ham passer disse uafhængige, karrieredrevne kvindelige influencers ikke de traditionelle forventninger hos mange mænd, som han beskriver som "knyttet til en kvindelighedsmodel centreret omkring hjemmet, familien og husarbejdet".

Videoen, der blev bredt delt på TikTok og X (tidligere Twitter), fik millioner af visninger på bare få dage, hvilket udløste forargelse, debat og stærke reaktioner. Mange fordømte den som en bagvendt, sexistisk og kvindefjendsk vision og påpegede, at det i 2025 ikke kun er forældet, men dybt problematisk at reducere en kvindes værdi eller attraktivitet i forhold til hendes huslige rolle.

Der er ganske vist stadig mænd, der tænker på denne måde, men at normalisere eller præsentere dette synspunkt som en forventning fra flertallets mænd er ensbetydende med at begrænse kvinder til en rolle, der hverken svarer til samfundets udvikling eller til millioner af kvinders forhåbninger. En kvinde er ikke "skabt" til at tage sig af hjemmet: hun kan være uafhængig, ambitiøs, karriereorienteret, indholdsskaber, mor eller ej – eller alt dette på én gang – alt efter hendes egne valg.

Asmongold deler sit bud på, hvorfor nogle kvindelige topstreamere som Cinna og Pokimane stadig er singler 😳👀 "Mænd vil have en kvinde, der vil blive hjemme, passe børnene og lave mad." 😭💀 pic.twitter.com/xy7kabeMR2 — veizau (@veizau) 31. december 2025

To lejre støder sammen: tradition vs. modernitet

Erklæringen åbnede sluserne for en ophedet debat:

De, der foretrækker den "traditionelle" tilgang: mange mænd er enige og argumenterer for, at det moderne samfund har mistet stabile familieværdier. "Mænd ønsker en partner, der prioriterer hjemmet, ikke en professionel rival," lyder en kommentar.

Modstandere: Andre fordømmer en sexistisk og tilbageskuende vision. "Det er ren kvindehad: at reducere kvinder til husmødre," svarer de. Et viralt tweet opsummerer det: "Jeg vil hellere dø alene end at være husmor."

På X (tidligere Twitter) og Reddit er diskussionerne ophedede, og der er modstand mod kvindelig uafhængighed og kønsroller, som nogle opfatter som naturlige.

Pokimane, et hyppigt mål for kvindefjendsk kritik

Siden sin debut på streamingplatforme har Pokimane – hvis rigtige navn er Imane Anys – stået over for en konstant byge af sexistisk kritik. Som en fremtrædende figur på Twitch og YouTube legemliggør hun kvindelig succes i en verden, der stadig i høj grad er domineret af mænd. Denne synlighed ledsages desværre regelmæssigt af kvindefjendske angreb, lige fra kommentarer om hendes udseende til uberettigede spørgsmål om hendes evner.

Langt fra at blive modløs lærte Pokimane at navigere i disse tilbagevendende angreb med modstandsdygtighed, idet hun offentligt fordømte den udbredte sexisme og opfordrede til bedre online moderering. Hendes erfaring illustrerer de specifikke hindringer, som kvindelige indholdsskabere står over for, og understreger behovet for en dybtgående forandring i den digitale kultur.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af pokimane (@pokimanelol)

Streameren Asmongold, kendt for sine konservative synspunkter og kritik, er ufiltreret. Denne kommentar stemmer overens med hans tilbagevendende analyser af "mandlig ensomhed" og kønsdynamik på Twitch.