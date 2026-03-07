En verden uden mænd i 24 timer: satire eller et ægte råb fra hjertet?

Hvad nu hvis mænd forsvandt fra Jordens overflade i en hel dag? Kvindelige internetbrugere har forestillet sig deres liv i tilfælde af den mandlige arts udryddelse, og det grænser til det utopiske. De går rundt om natten i sparsommeligt tøj, jogger i skoven uden peberspray, sover med vinduerne åbne, går ud uden bh'er... så mange tilsyneladende simple og uskyldige aktiviteter, at de forbyder sig selv i mænds nærvær. En trist virkelighed, afspejlet i et trending emne.

En verden uden mænd ... og uden problemer

På sociale medier spekulerede kvinder på, hvordan en verden uden mænd ville se ud, og de behøvede ikke at lede længe i fantasien for at forestille sig det. Ingen flere tilråb på gaden, ingen flere hætteklædte skikkelser, der fulgte efter os i metrotunnellerne. Ingen flere dvælende blikke eller vandrende hænder i offentlig transport. Uden mænd virker kvinders hverdag idyllisk og fredfyldt. Det er i hvert fald, hvad vi udleder af kommentarerne under opslaget X (tidligere Twitter) af Em Razz, en praktiserende feminist .

Hendes spørgsmål er simpelt: "Hvad ville du gøre i en verden uden mænd i 24 timer?" – en sætning, der slynges ud som en bombe. Ideen er ikke at udrydde mænd eller sende dem til en anden planet, blot at isolere dem i en dag. Under alle omstændigheder er det ikke hovedpointen med opslaget. Målet? At give kvinder en stemme og lade dem sige højt, hvad de tier om, når det modsatte køn er i nærheden. Og et pust af frihed blæser gennem pixelsene.

Nej, deres første handling i et " Barbieland "-samfund er ikke ubegrænset shopping eller endeløse diskussioner over en kop te. Det er, hvad mænd forestiller sig. Bortset fra at svarene på dette scenarie er meget mere jordnære og mindre krævende. "At gå forbi en byggeplads uden at få et let panikanfald," "At danse i byen klokken 3 om natten uden at frygte for mit liv," "At have det tøj på, jeg vil, uden at føle, at jeg sætter mig selv i fare." Det er alt sammen smerteligt almindelige handlinger, som kvinder betragter som "drømme".

Mænd er i defensiven efter denne tendens

Mænd, der ofte portrætteres som riddere i skinnende rustning og frelsere i børnehistorier, er mere foruroligende end beroligende. Dette er konklusionen fra dette fiktive, men ellers oplysende, manuskript. Desuden opfattede mange online denne tendens som et personligt angreb og følte sig tvunget til at hævne sig. De var utilfredse med at blive fjernet fra fortællingen og få deres fravær fejret.

"Køb en pistol, lær at forsvare dig selv, gå ikke alene om natten," foreslog en internetbruger, mens kvinder allerede tager selvforsvarskurser og laver knojern af deres husnøgler. Ironisk nok spurgte en af dem: "Men hvem ville beskytte dig?" for at forstærke sin følelse af formål. Udtrykket "mand" her synes at have en dobbelt betydning.

Mere end hver tredje kvinde verden over har oplevet fysisk vold fra en mand. Der er endda opfundet et udtryk til at beskrive mord på kvinder på grund af deres køn: kvindedrab. Det er derfor ikke underligt, at kvinder censurerer sig selv dagligt og begrænser deres udflugter såvel som deres valg af tøj.

Et opdigtet scenarie, der illustrerer en følelse af usikkerhed

At forestille sig mænds midlertidige forsvinden er en næsten blid måde at udtrykke noget langt hårdere på: konstant årvågenhed. Denne mentale byrde af sikkerhed, som mange kvinder bærer uden overhovedet at tænke over det. At sende en besked på vej hjem, dele deres placering, lade som om, de er i telefon, mens de går, krydse gaden , justere længden af en nederdel afhængigt af tidspunktet på dagen. Det er de usynlige mikrostrategier, som trenden fremhæver.

Scenariet "24 timer uden mænd" fungerer som en social satire. Det tvinger os til at stille et simpelt, men dybsindigt spørgsmål: hvorfor synes kvindelig frihed at være betinget af mænds fravær? I sidste ende er denne tendens hverken et opråb til udryddelse eller en kamp mellem kønnene. Det er et tankeeksperiment, et følelsesmæssigt laboratorium. At forestille sig en verden uden mænd i 24 timer giver os mulighed for at måle alt, hvad vi holder tilbage, alt, hvad vi justerer, alt, hvad vi tier om.

Og måske handler det egentlige problem ikke om at eliminere nogen, men om at skabe en harmonisk verden, hvor denne fantasi ikke længere er en fantasi. Kvinder beder ikke om at leve i en Care Bear-verden, bare om at have den samme adgang til rummet som deres mandlige modparter, uden konstant at skulle være på vagt. I stedet for at opfinde nyt beskyttelsesudstyr til kvinder, er det måske tid til at tage fat på problemets rod og uddanne mænd?