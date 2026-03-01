"Maskulinisme": "Anti-feministisk" retorik i fremgang blandt teenagere

Unge drenge synes i stigende grad at blive udsat for antifeministiske ideer, et fænomen der bekymrer forskere og institutioner. Maskulinistisk retorik, der cirkulerer bredt på sociale medier, påvirker deres syn på kønsrelationer og ændrer sommetider atmosfæren i skoler og familier.

En bekymrende stigning i sexisme blandt unge mænd

I januar 2026 offentliggjorde Det Høje Råd for Ligestilling mellem Gender (HCE) sin årsrapport om status for sexisme i Frankrig. Tallene er slående: 23 % af mænd i alderen 15 til 24 år og 31 % af dem i alderen 25 til 34 år mener, at det at være mand i øjeblikket er en ulempe. Denne opfattelse står i skarp kontrast til unge kvinders og fremhæver en voksende kønsforskel i spørgsmål om ligestilling.

Francis Dupuis-Déri, en fransk-canadisk politolog og forfatter til "Maskulinitetens krise: Autopsi af en sejlivet myte", bekræfter denne tendens . I et interview med Le Monde udtaler han, at "drenge er mere kvindehadende, end de var for et par år siden", og at det ofte er deres mødre og søstre, der lider de første konsekvenser. Ifølge ham bidrager spredningen af maskulinistisk retorik væsentligt til denne udvikling.

Maskulinisme, en online ideologi

Maskulinisme fremstiller mænd som ofre for feministisk fremskridt og kampen for ligestilling. På visse videoplatforme og sociale medier appellerer denne retorik til teenagere, der søger identitetsmarkører, nogle gange endda inden for progressive familier. Ideologien fremmer en såkaldt "maskulinitetskrise" og beskylder feminismen for at stille mænd dårligere, hvad enten det er i skolen, på arbejdet eller i retssystemet. Disse budskaber er ofte designet til at fremkalde en følelse af uretfærdighed eller tab af status, hvilket forstærker polariseringen mellem piger og drenge.

Indflydelse i skolen og i familien

Indflydelsen fra disse diskurser mærkes i skolerne. Ifølge en undersøgelse citeret af Francis Dupuis-Déri observerer mange lærere en stigning i sexistiske eller antifeministiske bemærkninger i klasseværelset. Nogle teenagere sætter åbent spørgsmålstegn ved undervisningen om ligestilling mellem kønnene og går så langt som til at hævde, at "det er normalt, at kvinder har færre rettigheder", eller at feminister "dominerer".

Inden for familier skaber denne stigning i antifeminisme også spændinger, hvilket placerer mødre og søstre i frontlinjen for disse holdninger. Disse konflikter afslører, hvor meget ideer, der formidles online, kan påvirke dagligdagen og interpersonelle relationer.

En generationspolarisering

Paradoksalt nok bemærker Francis Dupuis-Déri, at "unge piger reagerer på denne stigning i maskulinistisk diskurs ved at identificere sig som feminister tidligere end før, nogle gange så tidligt som i folkeskolen." Dette fænomen forstærker kønspolariseringen og forvandler forholdet til sexisme til et ægte socialt og uddannelsesmæssigt problem.

Denne dobbelte dynamik – maskulinisme blandt nogle teenagere og feministisk bekræftelse blandt unge kvinder – viser, at debatten om ligestilling hverken er statisk eller marginal. Det er et struktureret fænomen, drevet af sociale netværk og nutidige samfundsdebatter.

Vigtigheden af uddannelse og dialog

I lyset af denne situation understreger eksperter behovet for mediekendskabsundervisning, åben dialog i familier og robust undervisning om ligestilling mellem kønnene. Forståelse af mekanismerne bag disse diskurser giver os mulighed for at støtte unge i at udvikle deres egne værdier og forhindre spredning af sexistiske stereotyper.

Den tidlige fremkomst af feministiske teenagere viser også, at mobilisering kan være positivt. Ved at kombinere bevidstgørelse, uddannelse og lytning er det muligt at reducere polarisering og fremme respektfulde relationer mellem drenge og piger.

I sidste ende er fremkomsten af maskulinistisk retorik blandt teenagere ikke blot en "generationsprovokation". Den afslører dybere problemstillinger relateret til identitet, sociale medier og opfattelsen af ligestilling. Denne observation opfordrer derfor til at placere uddannelse for ligestilling i centrum for skole- og familiepolitikker. Ud over statistikker og kontroverser er det kvaliteten af interaktionerne mellem piger og drenge, der står på spil. Ved at dyrke dialog, forståelse og kritisk tænkning er det muligt at omdanne et bekymrende fænomen til en mulighed for læring og social fremgang.