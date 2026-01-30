En pensioneret kvinde, offer for en "falsk bankrådgiver", mister et astronomisk beløb på bare få minutter.

I Schweiz blev en 82-årig kvinde offer for et bemærkelsesværdigt effektivt svindelnummer. I den tro, at hun talte med sin bankrådgiver, installerede pensionisten software på hendes computer, der angiveligt skulle beskytte hende. I virkeligheden åbnede hun døren for en svindler, der ville stjæle næsten 268.000 euro fra hende på få øjeblikke.

Et velsmurt telefonsvindelnummer

Banksvindel er i konstant udvikling, og denne historie er et foruroligende eksempel. I Schwyz i det centrale Schweiz modtog offeret et opkald fra en mand, der påstod at være rådgiver fra sin bank. I en beroligende tone forklarede han, at der var blevet opdaget en mistænkelig overførsel på hans konto, og at han skulle "sikre" sine data med det samme.

Personen bad hende derefter om at installere et angiveligt antivirusprogram, angiveligt for at løse problemet eksternt. I virkeligheden gav dette program svindleren fuld adgang til offerets computer. Så snart hun loggede ind på sin netbank, tog svindleren kontrollen og tømte hendes konto lige for øjnene af hende.

268.000 euro væk

Ifølge det lokale medie Bote der Urschweiz overførte svindleren næsten 250.000 schweiziske franc eller cirka 268.000 euro. Dette er et usædvanligt beløb for denne type svindel, hvilket gør det til et af de største registrerede fjerntyverier i landet.

De schweiziske myndigheder minder offentligheden om, at disse operationer ofte udføres af organiserede internationale netværk, der er i stand til at manipulere deres ofre med stor realisme. Den installerede software lignede et legitimt vedligeholdelsesværktøj, hvilket gjorde svindelnummeret næsten uopdageligt.

Et chokeret offer, men ikke ødelagt

Selvom pensionisten tabte et kolossalt beløb, var der stadig en vis lettelse: hun havde en anden bankkonto i en anden institution, hvilket gjorde det muligt for hende at beholde nogle af sine opsparinger. En ringe trøst, men en smertefuld påmindelse om de risici, der er forbundet med at stole på telefonoperatører.

Sådan undgår du denne type svindel

Myndighederne anbefaler flere enkle trin for at beskytte sig selv:

Installer aldrig software på anmodning af en fremmed, selvom de påstår at arbejde for din bank.

Del ikke identifikatorer eller fortrolige koder via telefon eller online.

Læg på med det samme og ring selv tilbage til din bank på et officielt nummer.

Anmeld eventuelle mistænkelige forsøg til politiet eller din bank.

Moralen i historien er, at årvågenhed i den digitale tidsalder stadig er det bedste forsvar. Historien om denne pensionist, offer for et sofistikeret svindelnummer, tjener som en påmindelse om, at banksikkerhed begynder med mistillid. Bag en beroligende stemme i telefonen kan der gemme sig en svindler, der er i stand til at udslette et helt livs opsparing på få minutter.