"Analog taske": Denne anti-skærm trend erstatter telefonen og forhindrer scrolling

Samfund
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Miriam Alonso / Pexels

Hvad nu hvis din taske blev din bedste allierede mod endeløs scrolling? Det er den overraskende præmis bag den analoge taske, en trend født online ... for at hjælpe os med at komme væk fra skærme. Bag dette simple koncept ligger et ægte ønske om at genvinde kontrollen over vores opmærksomhed og lære at beskæftige os selv på andre måder.

En taske, der bestemt ikke ønsker at være "smart"

Den analoge taske – bogstaveligt talt "analog taske" – er ikke et teknologisk tilbehør. Det er en hverdagstaske, ofte simpel, der kun indeholder én regel: ingen forbundne enheder. I stedet for en smartphone putter du alt i, der opfordrer dig til at sætte farten ned: papirbøger, notesbøger, blyanter, krydsord, spillekort, broderikits, strikketøj, blade, endda filmkameraer eller små MP3-afspillere. Ideen er ikke at være "mere" travl, men snarere at være travl på en anden måde.

På sociale medier, især under hashtagget #analogbag, deler mange mennesker indholdet af deres taske som en slags personlig manifest mod automatisk scrolling af nyhedsfeeds.

En trend der startede på TikTok og gik viralt

Bevægelsen blev startet af Siece Campbell, en indholdsskaber bosat i Los Angeles. I sine videoer præsenterer hun sin "analoge taske" som et konkret alternativ til doomscrolling, vanen med uendeligt at scrolle gennem indhold, der til tider er angstfremkaldende eller tomt.

Hans idé vandt hurtigt genklang. Trenden blev samlet op på TikTok, delt på Instagram og nævnt i adskillige internationale medier, og antog uventede proportioner. På bare få måneder blev den et symbol på et kollektivt ønske: at sætte farten ned uden at forsvinde fra den digitale verden. Det mest paradoksale aspekt? Det var netop på de mest forbundne platforme, at denne idé om at afbryde forbindelsen spredte sig.

En blid reaktion på digital træthed

Ud over dilledillerierne afspejler den analoge taske et meget reelt problem: digital mætning. Talrige undersøgelser viser en voksende træthed med skærme, især blandt yngre generationer.

Nogle data tyder på, at en betydelig andel af internetbrugere oplever en negativ påvirkning af deres skærmbrug, hvad enten det er på koncentration, søvn eller generel velvære. Og et betydeligt antal unge udtrykker endda et ønske om, at de var vokset op med mindre internet. I denne sammenhæng fremstår den analoge taske som en simpel, næsten intuitiv løsning: at erstatte telefonrefleksen med en håndgribelig, tilgængelig og beroligende genstand.

Genvind din opmærksomhed, én genstand ad gangen

For Dr. Marie-Anne Sergerie , en psykolog med speciale i cyberafhængighed, imødekommer denne type tilgang et fundamentalt behov: at forstå bedre, hvad der bringer os glæde i vores dagligdag. At pakke din taske bliver derefter en lille øvelse i selvopdagelse. Har du lyst til at tegne? Læse? Skabe noget med dine hænder? Væk fra notifikationer kræver disse aktiviteter mere fokuseret, stabil og ofte mere beroligende opmærksomhed. Denne tilbagevenden til den "praktiske" tilgang er ikke et skridt tilbage inden for teknologi. Det er snarere en måde at genbalancere dit forhold med tid og konstant stimulering.

Et rigtigt gennembrud eller en ny æstetik?

Som det ofte er tilfældet med virale trends, opstår spørgsmålet: Er dette et ægte skift i vaner eller blot endnu en æstetisk trend? Den analoge taske er også blevet meget visuel. Nogle omhyggeligt kuraterede tasker ligner "perfekte" sociale medie-displays. Dette aspekt kan rejse spørgsmål om bevægelsens autenticitet, men det forhindrer ikke nogle brugere i at finde reelle fordele: mindre scrolling, mere bevidste øjeblikke og større selvbevidsthed.

I sidste ende handler den analoge taske ikke om at eliminere digitale enheder. Den tilbyder blot et tilgængeligt alternativ: at have noget andet end din telefon ved hånden. I en verden, hvor alt opfordrer til at scrolle, fremhæver denne trend en meget simpel idé: din opmærksomhed er værdifuld, og du kan vælge at rette den et andet sted hen, selvom det kun er for et øjeblik.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Tre hundrede kvinder går sammen om at købe et slot og drive en sommerlejr kun for voksne.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tre hundrede kvinder går sammen om at købe et slot og drive en sommerlejr kun for voksne.

Alt, hvad der skulle til, var en ejendomsannonce og en gnist af inspiration for at begynde. Tre hundrede...

Adhara Pérez Sánchez har, som kun 14 år gammel, en højere IQ end Albert Einstein.

Hun fik diagnosen autisme som 3-årig, blev desværre mobbet i skolen og ignoreret af sine lærere. Adhara Pérez...

Forskere har identificeret en overraskende "defekt" hos meget intelligente mennesker.

Ensomhed præsenteres ofte som en "fejl, der skal rettes". En nylig undersøgelse antyder, at vi genovervejer dette synspunkt....

Ved at bo sammen tilbyder disse kvinder sig selv en pensionisttilværelse i en "fælles" ordning.

Flere og flere kvinder vælger nu at dele deres pensionering ved at bo i et bofællesskab. Det er...

Fra overlever til bodybuildingkonkurrent fascinerer hun internetbrugere

Hendes historie fascinerede verden for mere end tyve år siden. I dag overrasker den amerikanske aktivist Elizabeth Smart...

At gentænke sin karriere som 45-årig: en voksende tendens

Karriereskift efter 45, der længe har været forbundet med et risikabelt sats eller en forsinket revurdering, er nu...