Disse kvinder siger, at de føler sig mere trygge takket være deres hund: Videoerne splitter de sociale medier

Mens nogle kvinder betragter deres hunde som deres adopterede børn, ser andre dem mere som personlige livvagter. På sociale medier kan disse kvinder, der frygter chikane eller at ende i avisernes kriminalsektion, stole på deres hunde til at bane vej for dem gennem fjendtlige gader. Uanset om de har store hunde på størrelse med en ung voksen eller en lommestor skødehund, føler de sig mere sikre med en snor i hænderne.

Hunde, kvinders skytsengle i det offentlige rum

Hunden, menneskets bedste ven siden Homo sapiens' begyndelse, har en særlig plads i hjem og hjerter. Og på gåture inspirerer den udbredt hengivenhed. Udover at være en bundt af kærlighed er hunden også en yderst effektiv vogter. Mens hunde ofte tiltrækker uønsket opmærksomhed fra forbipasserende, kan de, når de knurrer, gøer eller opfører sig aggressivt, sende mistænkelige individer flere meter tilbage.

Med en hund i spidsen krydser kvinder ikke længere gaden eller vender sig om i mørket. Denne hundetilstedeværelse er nok til at afskrække rovdyr, vedholdende bejlere og professionelle angribere. På sociale medier træner kvinder, der er trætte af at gå ud med hovedet nede og ansigtet dækket, deres hunde til at angribe på kommando.

Indholdsskaberen @celinetails delte nogle klip fra denne selvforsvarssession, der involverede et bagtalelsesbid. Hendes hund, der allerede var ret stor, afslørede det fulde omfang af sin vildskab. Den greb fat i instruktørens polstrede arm og hoppede på ham med en sådan kraft, at han næsten faldt bagover. Der er hundredvis af mobningsvideoer som denne på TikTok, og @sydmckae gav en afklaring. "Han er en personlig beskyttelseshund! Han bider eller angriber ingen, medmindre han får ordre til det," forklarede hun med sin belgiske malinois ved sine fødder. Hun udtrykte sin taknemmelighed over for sin hund, der er trænet til at håndtere fare og oplært til at omvende frygt. "Takket være min hund føler jeg mig tryg ved at forlade mit hus igen," tilføjede hun.

En illustration af en kollektiv kvindelig angst

Selvom de, der er flydende i ironi, måske latterliggør denne "trend" med miniatureracer, der virker harmløse, og hvis skrig knap nok er hørbare, deler de alle den samme følelse. I et samfund, hvor kvinder holder sig for sig selv, ser deres parfume som en erstatning for tåregas, foregiver et telefonopkald ved den mindste mistænkelige lyd og danner en knokostume med deres nøgler, ligner hunden en gående radar, et hundeskjold.

Lige fra starten har deres ridder i skinnende rustning aldrig været et menneske, men snarere udstyret med poter, pels og en tunge, der hænger i luften. Ifølge en Ifop-undersøgelse, der dækker 20 lande, har 75 % af kvinder oplevet seksuel chikane i det offentlige rum mindst én gang i deres liv. Og i stedet for at tage fat på problemets rod designer vi piget selvforsvarstilbehør , SOS- apps og opfordrer kvinder til at dyrke kampsport. Hunden, der er kendt for sin loyalitet og hengivenhed, repræsenterer dermed et privilegium: privilegiet at kunne gå ud uden at frygte for sit liv.

Disse videoer, iscenesat som actionfilm eller optaget af overvågningskameraer, understøtter alle den samme idé: hunde kan forhindre mange sexistiske tragedier. Det er dog ikke universelt accepteret blandt dyreelskere at bruge en hund til personlig vinding, som f.eks. en taser.

#belgianmalinoisofiktok #SA #løbsomenpige ♬ original lyd - •Lynoverlays• @sydmckae Han er en personlig BESKYTTELSESHUND! Han bider eller angriber ikke folk, medmindre han også får instruktioner. Jeg ville ønske, at alle piger, der har været i den situation, havde den samme mulighed som mig. Min hund har klaret det, så jeg kan trygt forlade mit hus igen. Jeg er evigt taknemmelig for denne hund. (Han blev trænet af en professionel, jeg trænede ham ikke selv) #beskyttelseshund

Farerne ved at adoptere en hund blot for "beskyttelse"

Under disse videoer, som viser rottweilere, pitbulls og belgiske malinois i aktion med deres tilstoppede kroppe og skarpe tænder, roser kommentarerne denne beskyttende taktik. "Seriøst, dette burde være dækket af sygeforsikringen i betragtning af hvor farlige vi er udenfor," foreslår en bruger. Andre sammenligner det med deres egne hunde, der kun går efter hjemmesko og hynder eller stikker halen ind og klynker, så snart de mærker vores ubehag.

At adoptere en hund blot for at give den kommandoer og træne den som en specialstyrkehund er det samme som at behandle den som en "slave af vores velbefindende". Vi behandler den ikke som vores ligeværdige, men som vores underordnede. Og vi udvikler høje forventninger til den. Hvis den ikke reagerer på vores kommandoer i en kritisk situation, kan vi blive vrede over den eller, værre endnu, slippe af med den. At reducere den til rollen som permanent livvagt risikerer at prioritere dens mission over dens velbefindende. Og så længe offentlige rum ikke er sikre, vil kvinder fortsætte med at gå tur med deres hunde som spejdere.

I sidste ende viser disse videoer ikke kun, at hunde kan afskrække rovdyr. De afslører primært en mere bekymrende virkelighed: Hvis så mange kvinder føler sig trygge med et dyr ved deres side, er det fordi de ikke føler sig trygge nok på egen hånd. Hunden bliver så et symbol på beskyttelse snarere end blot en ledsager. Men uanset hvor loyal den end måtte være, bør den aldrig skulle kompensere for det, som offentlige rum stadig kæmper med at garantere: retten til at gå uden frygt.