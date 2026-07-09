Hvorfor bliver fodboldspilleres koner så ofte reduceret til stereotyper?

Fanget på tribunerne under denne FIFA World Cup™ i 2026, bliver deres liv berettet om i kendispressens sider, som regelmæssigt gransker dem. Præsenteret som "fodboldspillerkoner", som om de ikke havde nogen identitet eller fornavn, forbliver de i skyggen af deres partnere, men oplever også berømmelse indirekte. I den kollektive forestillingsevne har de et dårligt ry og udsættes for intens offentlig granskning for hvert eneste skridt, de tager. Sexisme hænger ved dem, der er kendt som "WAG'er".

Fodboldspilleres koner, regelmæssigt kritiseret

Mens FIFA World Cup 2026 udfolder sig på skærmene og nærmer sig sin afslutning, er øjnene ikke kun klistret til banen. De dvæler regelmæssigt ved fodboldspillernes partnere, disse "koner og kærester", der tilsyneladende kun trives gennem deres mænds bedrifter, og som på trods af sig selv befinder sig i centrum for opmærksomheden. Forsiderne af kendismagasiner er dedikeret til dem, der får spillernes hjerter til at slå hurtigere, deres største fans. Stemplet som "heldige" eller endda "privilegerede", har de ingen plads til fejl og udholder det samme pres som spillerne på finaleaftenen.

Mens deres holdkammerater kæmper om bolden og laver afgørende afleveringer, spiller de et andet spil: kampen om deres image. De forsvarer ikke mål, men deres værdighed i et miljø, der nyder at miskreditere dem og behandle dem som bedragere eller statister. Sladderfans, der gransker kendishistorier for at give mening til deres daglige liv, ved mere om disse kvinders sidste måltid eller prisen på deres forlovelsesringe end om deres mandlige modparters fodboldpræstationer.

For nylig blev Ester Exposito, partneren til den franske fodboldspiller Kylian Mbappé, som ikke behøvede anførerens støtte for at opnå berømmelse, udsat for voldsom kritik for at danse i et par millisekunder med Bad Bunny. Fans af den mand, pressen kalder "manden til jobbet", beskyldte hende spontant for utroskab. I 2006, under VM, oplevede Victoria Beckham, indbegrebet af "WAGs", også dette latente had. Da hun blev beskyldt af tabloidpressen for Englands dårlige præstation, og de beskyldte hende for at distrahere spillerne, befandt hun sig i en sårbar position. Og det var blot en lille opvarmning til de domme, hun ville blive mødt med.

Det vedvarende billede af lejesoldatkvinden

Uanset hvad de gør, uanset hvad de siger, gribes enhver lejlighed til at minde disse fodboldspilleres koner om, at de ikke holder et lys op for deres nummererede partnere. De, der formodes at "fortjene" deres status og blot tjene som udstillingsvinduer eller fantasiobjekter, ser deres kærlighed blive bedømt af fremmede, der råber grimt op og beskylder dem for "egoistisk" romance. For mange har disse kvinder penge til øjnene og bunker af kontanter i deres kister.

Georgina Rodriguez, hustru til den portugisiske landsholdsfodboldspiller Cristiano Ronaldo, har længe haft imaget som en "guldgraver". Alligevel har modellen , der tager sin historie tilbage i Netflix-dokumentarserien "I Am Georgina", opbygget sit eget imperium og samlet en personlig formue anslået til over 10 millioner dollars. Det er mindre end hendes mand, der har samlet over en milliard dollars, men bestemt nok til at være økonomisk sikker resten af sit liv.

Mens fodboldspilleres koner og kærester ofte viderefører stereotypen om guldgraveren, tjener de mere end de professionelle kvindelige fodboldspillere selv, der tjener 100 gange mindre end deres mandlige modparter. WAG'er (koner og kærester) skaber nysgerrighed, fascination og rygter, mens atleterne selv kæmper for synlighed.

Det primære mål for offensiv sexisme

Fodboldspillerkonen er både en "trofæhustru" og et "objekt" og bliver ofte berøvet sin krop og sit image. Tabloidpressen reducerer hende til hendes udseende med eksklusive billeder taget fra strandture, mens mænd ser hende som en kilde til pirrende distraktioner. At dømme efter mediedækning og virale kommentarer er fodboldspillerkoner intet andet end en silhuet, et ansigt, en etiket.

Når de bærer beskedent tøj som Rima Edbouche, hustru til den franske landsholdsfodboldspiller Ousmane Dembélé, eller når de er diskrete som Antonela Roccuzzo, hustru til den argentinske landsholdsfodboldspiller Messi, hævner internetbrugerne sig. Når de larmer mere, opnår ting uafhængigt af deres ægtefæller, får succes på egen hånd og poster selfies, bliver de betragtet som "overfladiske".

I denne hensynsløse verden, der udfordrer alle de gamle sexistiske principper, har fodboldspilleres koner og kærester ingen ro. Nogle gange sat op mod andre, som illustreret af "Wagatha Christie"-affæren, andre gange seksualiseret , må de absorbere slaget fra forældede overbevisninger. Mens deres partnere repræsenterer en nation, bærer de vægten af stereotyper og sexisme.

Transfermarkedet for skønhedsstandarder

Selvom spillere ofte flyver under radaren hos landsholdsudvælgerne i løbet af deres karriere, har fodboldspilleres koner og kærester også kriterier, de skal opfylde for at sikre sig denne prestigefyldte rolle. Fans har næsten højere forventninger til disse kvinder end spillerne selv, der altid får undskyldninger som dårlig form, træthed, en langvarig skade eller dårligt vejr. Der er en hel række forventninger omkring dem: ungdom, slankhed og en stærk overholdelse af skønhedsstandarder.

Og når de ikke passer ind i denne meget standardiserede form med dens præcise mål, bliver de udsat for en nærmest lynchning. Lauren Fryer, partner til Arsenal-stjernen Declan Ryce, udholdt så ondsindede, fedtskammende bemærkninger, at hun valgte at trække sig tilbage fra sociale medier. Hun erklærede sig "ikke smuk nok" for en mand af hans statur, som om fysisk udseende var en kvindes eneste værdi, og Laurens historie afslørede denne snigende udvælgelsesproces, der pålægges fodboldspilleres koner og kærester.

Mange kvindelige fans drømmer om at være i fodboldspillerkonernes sko. De ville have en plads på forreste række på stadionerne, men også blive udsat for sexistiske bemærkninger. I bund og grund fungerer fodboldspillerkonerne som et defensivt skjold: de tager imod slagene, absorberer den kvindefjendske kritik og bliver det primære mål i en kamp, hvor fordomme altid synes at være den dominerende kraft.