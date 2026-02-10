Som 22-årig imponerer denne atlet på skibakken og fascinerer publikum

I en alder af blot 22 år har Eileen Gu etableret sig som et freestyle-skifænomen, en tredobbelt olympisk medaljevinder for Kina og den bedst betalte vinteratlet i verden. Født i USA, studerende på Stanford og model for luksusmærker, fascinerer denne multitalentfulde atlet med sine evner og sin uafhængige ånd.

En tidlig og urørlig olympisk stjerne

I Beijing i 2022 skrev den 18-årige Eileen Gu historie ved at vinde guld i big air og halfpipe, samt en sølvmedalje i slopestyle. Siden da har hun samlet 20 World Cup-sejre, en rekord for kvinder, og hun vandt den første Snow League i Kina i december sidste år. Hendes signaturteknik - en dobbeltkork 1620 udført med kirurgisk præcision - fortsætter med at begejstre publikum, især i Kina, hvor hun er et elsket nationalt ikon.

De rigeste vinteratleter

Med en forventet indtjening på 23 millioner dollars i 2025 ifølge Sportico topper Eileen Gu listen over vinter-OL-atleter og rangerer som nummer 4 blandt kvindelige atleter på tværs af alle sportsgrene. Hendes sponsorer inkluderer globale giganter som Red Bull, Tiffany, Porsche, Victoria's Secret og Louis Vuitton, samt kinesiske mærker som Anta Sports og Luckin Coffee. Hun gik på catwalken for Bosideng i Milano og afsluttede Brunello Cucinelli-showet i Shanghai, hvor hun ubesværet skiftede mellem modecatwalks og skiløjper.

Født i USA, kinesisk konkurrent: nationalitetens mysterium

Eileen Gu, der er født af en kinesisk mor og en amerikansk far, voksede op mellem de to kulturer og tilbragte sine somre i Beijing. I 2019 valgte hun at konkurrere for Kina uden nogensinde offentligt at præcisere sit statsborgerskab – et følsomt emne, da Kina ikke tillader dobbelt statsborgerskab. Hun studerer i øjeblikket internationale relationer på Stanford, hvor hun vil være tredjeårsstuderende, når hun vender tilbage, hvilket beviser, at hendes ambitioner rækker ud over sportens verden.

En zen-tilgang til OL i 2026

Idet de Olympiske Lege i Milano-Cortina 2026 finder sted (indtil den 22. februar), siger Eileen Gu, at hun føler sig fri for alt pres. Hendes passion for Milano – en by med mode og kultur – tilføjer en personlig dimension til denne konkurrence.

I sidste ende er Eileen Gu personificeret den moderne kvinde: eliteatlet, influencer, strålende studerende og international model. Ved at afvise snævre kategorier omdefinerer hun succes og rider bogstaveligt talt på bølgerne af en global succes, der kun lige er begyndt.