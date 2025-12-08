En kinesisk mand udtaler sig om sit lands vanvittige skønhedsstandarder

Indholdsskaberen @ur.chinese.unc skabte for nylig furore med en viral video, der omtalte de meget strenge og til tider urealistiske skønhedsstandarder i Kina.

Strenge og kritiske skønhedsstandarder

I sin video forklarer @ur.chinese.unc, at kvinder i Kina meget hurtigt bliver bedømt på deres fysiske udseende: de betragtes som "for fede", "for mørkhudede" eller "for lave". Den slags bemærkninger, der ofte tages for givet i hverdagen, afslører det særligt stærke pres for at overholde skønhedsstandarder, der tynger unge kvinder.

Videoen udløste adskillige chokerede reaktioner online, hvor mange satte spørgsmålstegn ved alvoren – og især den urealistiske karakter – af disse skønhedsstandarder. Mange udtrykte forargelse og fordømte en form for "body policing", der er blevet næsten systematisk. Kommentarerne omfattede: "Hvad mener du med fed? Hun er super tynd, det er latterligt, hvad er jeg så?" og "Det virker som om, man skal være et spøgelse for at blive betragtet som 'tynd' i deres øjne."

Populære skønhedsquizzer på sociale medier

Indholdsskaberen @ur.chinese.unc beskriver også adskillige skønhedstests, der er blevet meget trendy på kinesiske sociale medier:

A4-arkstesten, hvor en kvindes højde ikke må overstige bredden af et A4-ark holdt lodret.

Navletesten, som består i at røre din navle ved at føre armen bag ryggen ned på din mave.

Fiskens kravebenstest, som måler om kravebenet er hult nok til, at en lille fisk kan "svømme" i det.

"Køl hud"-testen har til formål at vurdere hudtonen, med en præference for en meget bleg teint, hvilket betragtes som en skønhedsstandard.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ur Chinese Unc (@ur.chinese.unc)

En kritik af pålagte standarder

Kommentarerne under videoen afslører udbredt forargelse over disse pålagte standarder for kvinder, og mange fordømmer absurditeten og faren ved sådanne forventninger. Adskillige internetbrugere peger på den psykologiske indvirkning, disse krav kan have, og bemærker, at de forstærker usikkerheder, tilskynder til konstant sammenligning og giver næring til en kultur, hvor udseende trumfer alt andet. Andre understreger, at disse urealistiske standarder bidrager til at forstærke dybt indgroede sexistiske stereotyper, der reducerer kvinder til en tjekliste over fysiske karakteristika.

Det fælles budskab er klart: alle er smukke på deres egen måde, og det er vigtigt at værdsætte mangfoldigheden af kroppe, ansigter og identiteter. Mange opfordrer folk til at træde tilbage fra disse giftige budskaber og dyrke et mere medfølende selvbillede.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af 何穗 sui he (@hesui923)

Kort sagt har denne video åbnet op for en bredere debat om kropsdiversitet og det sociale pres omkring skønhedsidealer og minder os om, at skønhed ikke kan måles med en lineal eller et stykke papir. At afvise disse undertrykkende standarder beskytter ikke kun selvværd, men bidrager også til at opbygge et mere inkluderende samfund, hvor alle kan eksistere uden at blive bedømt ud fra overfladiske og uopnåelige kriterier.