Beviser at du er "i live": den mærkelige succes med en kinesisk app

Det er en app med et temmelig forvirrende navn: Are You Dead? Den blev lanceret i Kina i maj 2025 og har tiltrukket millioner af brugere – unge, arbejdende og pensionerede – der er draget af dens løfte: at bekræfte over for deres kære hver dag, at de stadig er i live. Sådan fungerer det: et klik på en grøn knap prydet med et lille spøgelse er alt, hvad der skal til for at signalere, at alt er i orden. Hvis dette glemmes i to dage, sendes en advarselsbesked til en registreret nødkontakt.

En opfindelse født af "forbundet ensomhed"

"Are You Dead?", også kendt som "Demumu", blev solgt for omkring én euro og steg hurtigt til tops på listerne over betalte downloads i kinesiske appbutikker. Ud over ren nysgerrighed imødekommer den et dybt behov: at bryde isolationen i et samfund, hvor det at bo alene er ved at blive normen.

Bag denne idé står tre unge kinesiske udviklere i trediverne, der er ivrige efter at "tilbyde en teknologisk løsning på den voksende ensomhed." Landet oplever en hurtig aldring og massiv urbanisering, hvilket efterlader millioner af mennesker isolerede, langt fra deres familier. Ifølge Global Times vil mere end 30 % af de kinesiske borgere bo alene i 2030.

Appen appellerer til et langt bredere publikum end blot seniorer: studerende, byarbejdere og selvudråbte singler tager den til sig som et "værktøj til følelsesmæssig tryghed". Den giver illusionen af en forbindelse, om end minimal, i en hyperforbundet verden, hvor kommunikationen paradoksalt nok synes at være ved at flosse. Fænomenet krydser nu grænser: "Demumu" er allerede blandt de mest downloadede betalte apps i USA, Australien og Spanien.

Når teknologi invaderer vores privatliv

Dette koncept rejser imidlertid etiske og sociale spørgsmål. Er det virkelig nødvendigt at bruge en app til at bevise, at vi stadig eksisterer? Appen "Er du død?" afspejler både den moderne angst for isolation og det næsten livsvigtige behov for at blive anerkendt, set og anerkendt. Mens nogle ser den som "et beroligende og nyttigt værktøj", fordømmer andre den som "et morbidt forhold til menneskelig tilstedeværelse". Denne "digitalisering af vital kontakt" synes at erstatte direkte udvekslinger med en simpel mekanisk interaktion: et dagligt klik for at sige "Jeg er stadig her".

Under sin forklædning som en finurlig gadget afslører "Are You Dead?" en langt dybere virkelighed: nutidens ensomhed, forværret af storbyernes tempo og svækkelsen af familiebånd. Denne globale succes viser, hvordan teknologien forsøger – om end ufuldkomment – at udfylde dette følelsesmæssige tomrum. Det er endnu uvist, om disse værktøjer i fremtiden virkelig vil bringe os tættere sammen ... eller om de blot vil bekræfte, at vi stadig trækker vejret alene bag vores skærme.