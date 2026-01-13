En ny "autistisk" Barbie er ved at blive udgivet, og den bliver ikke mødt med universel godkendelse.

I flere år har Barbie udvidet sit udvalg af kropstyper, hudtoner, former og evner og promoveret et inkluderende budskab. Denne gang går mærket et skridt videre ved at introducere en dukke, der eksplicit er designet til at repræsentere autisme. Et ambitiøst initiativ, drevet af ønsket om at normalisere neurodiversitet i leg, men som også rejser adskillige spørgsmål.

En dukke designet omkring bestemte autistiske oplevelser

Denne nye Barbie-figur er inspireret af de virkeligheder, som nogle autistiske mennesker oplever. Hun bærer løstsiddende tøj, der er designet til at give en følelse af komfort og blødhed, og undgår til tider ubehagelig kontakt med tekstiler. Hendes blik er lidt skævt, et nik til det til tider komplekse forhold til direkte øjenkontakt, og hendes mere mobile led giver hende mulighed for at reproducere gentagne selvstimulerende gestus, ofte kaldet "stimming".

Med hensyn til tilbehør valgte Mattel let genkendelige symboler: støjreducerende hovedtelefoner til at illustrere håndtering af sensorisk overbelastning, en fidget spinner til at fremme ro og koncentration, og en tablet med piktogrammer, der minder om alternative kommunikationsværktøjer, der bruges af nogle nonverbale personer. Det overordnede design sigter mod at være betryggende, praktisk og styrkende, langt fra et negativt syn på autisme.

Et symbol på anerkendelse for mange mennesker

For nogle i lokalsamfundet repræsenterer denne Barbie et frisk pust. Mattel samarbejdede med Autistic Self Advocacy Network for at inkorporere feedback fra direkte berørte personer. Organisationen beskriver det som "et vigtigt skridt mod en mere retfærdig og glædelig repræsentation af autisme, fri for et medicinsk eller dramatisk perspektiv."

Stemmer inden for det autistiske miljø, især blandt skabere og forfattere, roser en dukke, der er i stand til at fortælle unge piger (og andre): din måde at være på er legitim, smuk og værdig til eksistens. I en kontekst, hvor autistiske kvinder og piger stadig alt for ofte gøres usynlige, fejldiagnosticeres eller misforstås, kan det at se sig selv repræsenteret i et ikonisk legetøj styrke selvværd og en følelse af tilhørsforhold.

Det er her, debatten opvarmes

Entusiasmen er dog ikke enstemmig. Flere autistiske personer og forældre udtrykker deres utilpashed med en repræsentation, de anser for at være for kodificeret. Støjreducerende hovedtelefoner, uro i bevægelse, undgåelse af øjenkontakt: alt dette er tegn, der tilsammen risikerer at fryse autisme til et enkelt, genkendeligt billede, selvom spektret er utroligt forskelligartet.

Nogle kritikere peger på faren ved at skabe en slags "visuel tjekliste" over autisme, som kunne forstærke stereotyper i stedet for at nedbryde dem. Andre mener, at det ville have været mere relevant at tilbyde dette tilbehør til alle Barbie-dukker uden at stemple nogen af dem som "autistiske" for at normalisere sensoriske eller kommunikationsmæssige behov uden at begrænse dem til en bestemt kategori.

Et uperfekt skridt fremad, men et der giver håb.

Imidlertid minder associationerne os om, at ingen dukke, uanset hvor velmenende den er, alene kan repræsentere rigdommen i autistiske profiler. Autisme omfatter en uendelig variation af kroppe, personligheder, talenter, udfordringer og styrker. Ikke desto mindre er det fortsat afgørende at øge den positive repræsentation i legetøj, medierne og populærkulturen for at ændre opfattelser.

For mange repræsenterer denne Barbie et opmuntrende første skridt. Det er et fundament, der kan forbedres, og som kun vil drage fordel af yderligere udvikling, hvis brands fortsætter med at lytte til dem, der er berørt. Fordi inklusion ikke er et færdigt produkt, men en levende bevægelse, der hylder mangfoldigheden af kroppe, sind og måder at være på i verden.