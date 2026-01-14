Search here...

Som 74-årig bor hun i sin bil af en grund, som få mennesker forstår.

Samfund
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : cottonbro studio/Pexels

Marie-Françoise Forey, 74, forlod sit hjem i Glos-sur-Risle (Eure) for at sove i sin Twingo. Installationen af en nærliggende mobilmast udløser alvorlige symptomer, som hun tilskriver en allergi over for elektromagnetiske felter.

Et mareridt, der begyndte i oktober 2025

Alt ændrede sig, da den midlertidige antenne i Freneuse-sur-Risle blev permanent. Meget hurtigt oplevede hun uophørlige hovedpiner, næseblod og besvimelser. Trods beskyttelsesforanstaltninger installeret i hendes hjem (strålingsbeskyttelsesmaling, afskærmet ledningsføring) fortsatte symptomerne og blev værre. Den 7. november 2025 lagde hun i fortvivlelse en madras i sin bil, der holdt parkeret 2 km fra antennen. "Jeg går kun indenfor i maksimalt 15 til 30 minutter af hygiejnemæssige årsager. Denne antenne er utrolig giftig," fortalte hun L'Éveil Normand .

Elektromagnetisk overfølsomhed, dårligt genkendt

Marie-Françoise, der er diagnosticeret med elektromagnetisk overfølsomhed (EHS), slutter sig til de tusindvis af mennesker, der er overbeviste om, at elektromagnetiske bølger gør dem syge. Selvom denne følsomhed er videnskabeligt kontroversiel, siges den at føre til, at 4% af befolkningen ændrer deres hjem eller opholdsrum. I Frankrig oprettes der undertiden "hvide zoner" for disse personer. Det viser sig dog praktisk talt umuligt at flytte en mobilmast, et strategisk stykke infrastruktur, på trods af administrative klager.

At bo i en Twingo om vinteren

Trods den bidende kulde (med vindtemperaturer på -8°C nogle nætter) nægter pensionisten at flytte ind hos sin datter: "Det ville være min femte flytning, jeg har fået nok." Hun skifter nætter i sin bil med sjældne ophold indendørs, når hendes symptomer midlertidigt aftager. Hendes køretøj bliver hendes overlevelseskokon: termotæppe, termokande, batteridrevet radio. "I bilen føler jeg mig i live igen. Det er min frihed," siger hun og afviser palliative løsninger som midlertidig bolig.

En ensom kamp mod moderniteten

Marie-Françoise Forey legemliggør den situation, som personer med elektromagnetisk overfølsomhed befinder sig i, når de er fanget mellem teknologiske fremskridt og et faldende helbred. Hendes valg – bil versus hus – rejser spørgsmål om vores afhængighed af allestedsnærværende elektromagnetiske bølger og manglen på officiel anerkendelse af deres lidelse.

Mens operatørerne udruller 5G, fortsætter tusindvis med at flygte, bogstaveligt talt, fra de bølger, de anser for at være giftige. Et paradoks i det 21. århundrede: at sove i sin bil som 74-årig for at genvinde sit helbred.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
En ny "autistisk" Barbie er ved at blive udgivet, og den bliver ikke mødt med universel godkendelse.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

En ny "autistisk" Barbie er ved at blive udgivet, og den bliver ikke mødt med universel godkendelse.

I flere år har Barbie udvidet sit udvalg af kropstyper, hudtoner, former og evner og promoveret et inkluderende...

Folk, der går hurtigt, siges at have denne egenskab til fælles.

Kommentarer som "du går for hurtigt" handler ikke blot om tempo: adskillige studier inden for psykologi tyder på,...

Mod en verden uden farver? Denne forvirrende teori vinder momentum.

Når man ser sig omkring, griber man fat i et subtilt indtryk: farverne synes at falme. Fra gader...

"En lærer burde ikke have det på": hendes direkte reaktion på kritik

Ifølge den gængse opfattelse bør en folkeskolelærer være beskeden i sit udseende. Hvordan? Ved at holde sig til...

"Det er uacceptabelt": en expat i Paris afslører den skjulte side af sin hverdag

Bag det parisiske postkortbillede gemmer sig en mindre glamourøs virkelighed. Charlotte Wells, en amerikaner bosiddende i hovedstaden, havde...

"Fødevareindustriens" tilbagevenden i 2026: hvorfor så mange unge mennesker omfavner den

Fantasierne om meteoragtig succes og søvnløse nætter drevet af ambitioner er forsvundet. Blandt dem under 30 år synes...

© 2025 The Body Optimist