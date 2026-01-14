Som 74-årig bor hun i sin bil af en grund, som få mennesker forstår.

Marie-Françoise Forey, 74, forlod sit hjem i Glos-sur-Risle (Eure) for at sove i sin Twingo. Installationen af en nærliggende mobilmast udløser alvorlige symptomer, som hun tilskriver en allergi over for elektromagnetiske felter.

Et mareridt, der begyndte i oktober 2025

Alt ændrede sig, da den midlertidige antenne i Freneuse-sur-Risle blev permanent. Meget hurtigt oplevede hun uophørlige hovedpiner, næseblod og besvimelser. Trods beskyttelsesforanstaltninger installeret i hendes hjem (strålingsbeskyttelsesmaling, afskærmet ledningsføring) fortsatte symptomerne og blev værre. Den 7. november 2025 lagde hun i fortvivlelse en madras i sin bil, der holdt parkeret 2 km fra antennen. "Jeg går kun indenfor i maksimalt 15 til 30 minutter af hygiejnemæssige årsager. Denne antenne er utrolig giftig," fortalte hun L'Éveil Normand .

Elektromagnetisk overfølsomhed, dårligt genkendt

Marie-Françoise, der er diagnosticeret med elektromagnetisk overfølsomhed (EHS), slutter sig til de tusindvis af mennesker, der er overbeviste om, at elektromagnetiske bølger gør dem syge. Selvom denne følsomhed er videnskabeligt kontroversiel, siges den at føre til, at 4% af befolkningen ændrer deres hjem eller opholdsrum. I Frankrig oprettes der undertiden "hvide zoner" for disse personer. Det viser sig dog praktisk talt umuligt at flytte en mobilmast, et strategisk stykke infrastruktur, på trods af administrative klager.

At bo i en Twingo om vinteren

Trods den bidende kulde (med vindtemperaturer på -8°C nogle nætter) nægter pensionisten at flytte ind hos sin datter: "Det ville være min femte flytning, jeg har fået nok." Hun skifter nætter i sin bil med sjældne ophold indendørs, når hendes symptomer midlertidigt aftager. Hendes køretøj bliver hendes overlevelseskokon: termotæppe, termokande, batteridrevet radio. "I bilen føler jeg mig i live igen. Det er min frihed," siger hun og afviser palliative løsninger som midlertidig bolig.

En ensom kamp mod moderniteten

Marie-Françoise Forey legemliggør den situation, som personer med elektromagnetisk overfølsomhed befinder sig i, når de er fanget mellem teknologiske fremskridt og et faldende helbred. Hendes valg – bil versus hus – rejser spørgsmål om vores afhængighed af allestedsnærværende elektromagnetiske bølger og manglen på officiel anerkendelse af deres lidelse.

Mens operatørerne udruller 5G, fortsætter tusindvis med at flygte, bogstaveligt talt, fra de bølger, de anser for at være giftige. Et paradoks i det 21. århundrede: at sove i sin bil som 74-årig for at genvinde sit helbred.