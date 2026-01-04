Search here...

Denne italienske pensionist arbejder én dag for meget og ser sin pensionering blive forstyrret.

Samfund
Fabienne Ba.
Marcus Aurelius/Pexels

I Italien oplevede en pensionist, der troede, at han kunne supplere sin indkomst ved at tage en enkelt dags arbejde som statist, sine pensionsplaner forstyrret. Få år efter at have forladt arbejdsmarkedet modtog han et krav om tilbagebetaling af titusindvis af euro for at have overtrådt – uden fuldt ud at være klar over konsekvenserne – de meget strenge regler for kombination af arbejde og pensionsydelser.

En filmdag, der koster mange penge

Efter at være gået på pension i sommeren 2019 under en tidlig pensionsordning, accepterede manden en lille rolle som statist i en film i 2021. For denne ene arbejdsdag modtog han lidt over 78 euro brutto, et beskedent beløb, uden at forestille sig, at det ville blive betragtet som en forbudt tilbagevenden til arbejdet for dem, der modtager tidlig pension.

Den italienske reform og fælden med at kombinere beskæftigelses- og pensionsydelser

Siden den såkaldte "Kvote 100"-reform har Italien forbudt dem, der har valgt tidlig pensionering, at påtage sig enhver form for lønnet beskæftigelse, selv midlertidig. Da pensionsmyndigheden (INPS) opdagede denne påståede aktivitet, mener de, at pensionisten har overtrådt reglerne og kræver cirka 24.000 euro, næsten et års pension, med månedlige fradrag på flere hundrede euro trukket direkte fra deres pension.

En sanktion, der anses for at være fuldstændig uforholdsmæssig

Pensionisten indrømmer at have brudt reglen, men mener, at straffen er uforholdsmæssig: det krævede beløb er næsten 300 gange den løn, han modtog for en enkelt dags filmoptagelser. Hans advokat fordømmer foranstaltningen som "unødvendigt byrdefuld" for en lovovertrædelse begået uden svigagtig hensigt og anmoder om, at straffen reduceres til et rimeligt niveau uden at bringe hele hans årspension i fare.

Fire års juridiske kampe for at vinde sagen

Det tog fire års retssag, før sagen nåede et mere gunstigt resultat. I begyndelsen af december 2025 anerkendte Piemontes revisionsret endelig sanktionens overdrevne karakter og gentog, at "straffen skal forblive proportional med lovovertrædelsen", selv i tilfælde af manglende overholdelse af reglerne om kombination af ansættelses- og pensionsydelser.

En måneds pension at tilbagebetale i stedet for et år

Retten besluttede derefter at reducere det skyldige beløb: pensionisten skulle ikke længere tilbagebetale, hvad der svarer til et helt års pension, men kun én måned eller cirka 2.000 euro. Selvom regningen fortsat er høj sammenlignet med de 78 euro, han tjente for sin filmdag, undgår manden ikke desto mindre en massiv og varig udtømning af sin indkomst, og hans sag illustrerer de ofte oversete risici ved tidlige pensionsordninger, når grænserne for at vende tilbage til arbejdet er ukendte.

Denne sag fremhæver den til tider overdrevne rigiditet i reglerne for kombination af arbejde og pension i Italien, især for dem, der er omfattet af tidlige pensionsordninger. Frem for alt tjener den som en påmindelse om, at en tilsyneladende harmløs handling, udført uden svigagtig hensigt, kan have alvorlige økonomiske konsekvenser, når reglerne er dårligt forstået. Mens rettens endelige afgørelse genopretter en vis grad af proportionalitet, understreger denne pensionists erfaring vigtigheden af bedre at informere fremtidige pensionister og anvende sanktioner mere fornuftigt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Træt før 30: Hvorfor Generation Z drømmer om at slippe for lønnet arbejde

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Træt før 30: Hvorfor Generation Z drømmer om at slippe for lønnet arbejde

Som knap 30-årig burde du være på toppen af din energi ... og alligevel føler mange medlemmer af...

"Det er ikke mig på dette billede": Når AI klæder kvinder af mod deres vilje

Du poster et billede, du smiler, og pludselig er billedet væk. I flere uger nu har sociale medier...

Hun står over for udsættelse og er fortsat chokeret over Elon Musks kommentar om sit udseende.

Audrey Morris, en 19-årig amerikansk statsborger, der har boet i Danmark siden hun var ni år gammel, står...

Europa: En skolestartssæson i 2026 uden sociale medier eller mobiltelefoner for teenagere?

Digital teknologi er nu en integreret del af teenageres liv. Den informerer, underholder og forbinder dem. Dens allestedsnærværelse...

En undersøgelse beviser det: Mænd, der lytter til deres koner, har større succes

At lytte til sin partner handler ikke kun om at opretholde harmoni i forholdet; det er også en...

"Billigere end et plejehjem": De har boet på et krydstogtskib i årevis

Marty og Jess Ansen er ikke bare rejsende: de er sande pionerer inden for en flydende pensionisttilværelse. Pensionerede,...

© 2025 The Body Optimist