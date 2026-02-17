En videnskabsmand hævder at have løst mysteriet om "Bermuda-trekanten"

I årtier har "Bermuda-trekanten" fascineret både drømme og frygt, drevet af fortællinger om uforklarlige forsvindinger og spektakulære teorier. Nu hævder en australsk videnskabsmand , at denne gåde muligvis er langt mindre mystisk end tidligere antaget.

Et område, der er blevet legendarisk

Bermudatrekanten ligger i Atlanterhavet mellem Florida, Puerto Rico og Bermuda-øgruppen og dækker et areal på cirka 500.000 kvadratkilometer. Selve udtrykket blev populariseret i 1964 af journalisten Vincent Gaddis, før forfatteren Charles Berlitz gjorde området til genstand for global fascination ti år senere.

Gennem årene har historier om forsvundne skibe, forsvundne fly og forsvundne besætninger givet næring til en lang række hypoteser: paranormale fænomener, sunkne civilisationer, magnetiske anomalier, havdyr eller tidsmæssige forvrængninger. Den kollektive fantasi er løbet løbsk og har forvandlet dette havstræk til et symbol på absolut mystik.

En langt mere rationel forklaring

Karl Kruszelnicki, en anerkendt australsk videnskabsmand, tilbyder et mere pragmatisk perspektiv. Ifølge ham er der intet virkelig usædvanligt ved dette område. Årsagen er enkel: Bermuda-trekanten er ekstremt travl, med både kommercielle skibe og fly. Jo tættere trafik, desto flere hændelser kan forekomme. I forhold til trafikmængden er antallet af forsvindinger ikke højere end i andre maritime områder.

Med andre ord stammer mysteriet mindre fra selve geografien end fra mediefortællingen omkring det. Legenden er vokset med sensationelle historier, mens de videnskabelige fakta forbliver ret almindelige.

Officielle institutioner og data: intet unormalt

Officielle analyser bekræfter denne rationelle tilgang. Den amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) har ganske vist ikke registreret nogen unormal hyppighed af ulykker i regionen. Vejrforholdene kan dog være komplekse: Golfstrømmen genererer hurtige ændringer og uforudsigelige strømninger, mens den geografiske konfiguration - med dens mange øer og smalle passager - gør navigation mere krævende. Selv marineforsikringsselskabet Lloyd's i London mener, at området ikke udgør en statistisk større fare end andre hyppigt benyttede sejlruter.

Magnetisme, vejr og menneskelige fejl

Nogle fænomener er meget virkelige, men perfekt dokumenterede. Små variationer i Jordens magnetfelt kan midlertidigt forstyrre navigationsinstrumenter. Dertil kommer kendte faktorer: menneskelige fejl, tekniske problemer og ekstreme vejrforhold. Tilsammen er disse nok til at forklare størstedelen af ulykker. Der er derfor ingen skjulte hemmeligheder, ingen mystiske hvirvler og ingen legendariske havdyr. Videnskaben viser, at årsagerne er klassiske, rationelle og forståelige.

Når myten overgår tallene

Trods disse klare forklaringer fascinerer Bermudatrekanten fortsat. Den ligger i krydsfeltet mellem videnskab og historiefortælling, mellem håndgribelige figurer og ekstraordinære fortællinger. Tidligere forsvindinger, hvad enten de er tilfældige eller forstærket af legender, har sat et varigt præg på den kollektive fantasi.

For Karl Kruszelnicki er budskabet klart: ingen overnaturlige fænomener er blevet verificeret. Det, vi opfatter som et mysterium, er primært historiefortælling, men paradoksalt nok er det netop dette element af legende, der gør Bermudatrekanten så fængslende.

I sidste ende demonstrerer Bermuda-trekanten, at videnskab og fantasi kan sameksistere. Videnskabelige data afmystificerer området, men fascinationen fortsætter. Der er intet uforklarligt, intet magisk ... bare et besøgt sted, underlagt de samme naturlove som resten af havet. Og måske er det denne subtile blanding af fakta og fiktion, der fortsat giver næring til historierne, filmene og de lidenskabelige diskussioner omkring dette hjørne af Atlanterhavet.