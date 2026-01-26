Search here...

Som 12-årig reddede hans hurtige reflekser hans mors liv under kørsel

Fabienne Ba.
Crédit photo : West Mercia Police

Den tolvårige Zac Howells er blevet en helt i Worcestershire, England. Da hans mor, Nicola Crump, mistede bevidstheden bag rattet, tog teenageren kontrol over køretøjet i trafikken, undgik en ulykke og tilkaldte hjælp. Hans ro er siden blevet rost af myndighederne, som tildelte ham en tapperhedsmedalje.

En livreddende refleks i det kritiske øjeblik

En tragedie kunne have udspillet sig på få sekunder den 14. december 2025. Mens hun kørte på en trafikeret vej, kollapsede Nicola Crump pludselig med foden fastklemt på speederen. Ved siden af ham forblev den 12-årige Zac rolig. Han greb straks fat i rattet, svingede bilen ud på vejkanten og fik den sikkert til standsning på græsset. Han ringede derefter til redningstjenesterne og gav dem alle de nødvendige oplysninger.

[billedtekst id="attachment_433152" align="aligncenter" width="820"] Fotokredit: West Mercia Police[/billedtekst]

Imponerende ro og sindsro for hans alder

Som bare 12-årig handlede Zac med bemærkelsesværdig klarhed i sin tankegang. Ingen råben, ingen hektiske bevægelser: han vurderede situationen, handlede metodisk og beskyttede ikke kun sin mor, men også andre trafikanter. Hans opførsel, både teknisk og tankevækkende, overgik langt, hvad man ville "forvente" af en præ-teenager i en så kritisk situation.

En velfortjent officiel anerkendelse

En måned senere, den 14. januar 2026, blev Zac dekoreret af West Mercia Police Department under en ceremoni på afdelingens hovedkvarter. Politichef Richard Cooper udtalte: "Dette er en skræmmende oplevelse for et barn, og alligevel forblev han rolig, fokuseret og gjorde præcis det rigtige. Hans mod forhindrede en tragedie." Hele familien så dybt bevægede til, mens medaljen blev overrakt.

En stolt mor, en gestus der vækker beundring.

Nicola Crump, der nu er helt rask, skjuler ikke sine følelser. "Han udviste en ro, som mange voksne ikke ville have haft," siger hun. For de tilstedeværende politibetjente demonstrerer Zacs attitude en modenhed og ansvarsfølelse, der er sjælden for hans alder.

Zacs handlinger tjener som en barsk påmindelse om, hvordan hurtige reflekser, ro og beslutsom handling kan redde liv. Hans historie genopliver også debatten om vigtigheden af at lære unge mennesker førstehjælp og behovet for at være opmærksom på visse sundhedsadvarselstegn under kørsel. En ung helt, hvis handlinger har haft en dybtgående indflydelse, langt ud over hans alder.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
