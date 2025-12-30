Hvad nu hvis det at have "for mange venner" ikke altid var synonymt med lykke? Hvad siger videnskaben?

Kan du tælle dine venner på én hånd? Det er et godt tegn! Det er bedre at have et par nære og involverede venner end tyve venner, der vender ryggen til dig oftere, end de tilbyder dig en hjælpende hånd. Videnskaben bekræfter denne "less is more"-teori om venskaber. Så hvis din gruppe er drastisk skrumpet ind siden folkeskolen, skal du ikke have dårlig samvittighed.

Det er ikke godt for helbredet at have "for mange venner"

I ungdomsårene er det at have mange venner næsten en markør for berømmelse, et kriterium for popularitet. Man vil finde sin plads i en gruppe, have et fuldt frokostbord, deltage i gruppeudflugter og tilfredsstille dette dybe ønske om tilhørsforhold. Som følge heraf har man så mange venner, at man blander deres navne sammen. Venskaber dannes og opløses . Jo flere år der går, jo færre venner har man i sin adressebog. De gamle venner, som man delte latter og utallige førstegangsoplevelser med, bliver blot fremmede.

Du kan være sikker på, at hvis du har mistet alle dine gamle venner undervejs og kun har beholdt et par stykker, betyder det ikke, at du er en gammel ven eller uelsket ven. Tværtimod er kvaliteten af venskaber mere værd end kvantiteten. Hvis du har valget, foretrækker du helt sikkert at have to eller tre venner, du kan ringe til når som helst på natten, frem for en flok venner, der afbryder kontakten, så snart du har brug for hjælp.

At have mange venner kan virke som en luksus i puberteten, endda et overgangsritual, men alligevel lider din mentale sundhed lydløst. Det viser en undersøgelse foretaget af amerikanske forskere på 169 unge mellem 15 og 25 år. Disse venskaber er, udover at være overfladiske og skrøbelige, mere tyngende end de beriger dig.

Stress, isolation og mangel på selvtillid danner baggrunden.

Resultaterne af denne undersøgelse er ikke overraskende. Mennesker med få venner er mere tilfredse og glade, mens dem med mange er mere tilbøjelige til stress, angst og problemer med selvværd. Paradoksalt nok, jo flere mennesker du har omkring dig, jo mindre støttet føler du dig. Du har måske allerede oplevet denne ubehagelige følelse før: indtrykket af at være som en latterlig dråbe vand i havet.

Du har mennesker omkring dig og adskillige skuldre at læne dig op ad, men du føler ensomheden forstærket. Og generelt er der ingen følelsesmæssig nærhed, kun overfladiske forbindelser. Omvendt, når du kun har tre eller fire venner, er kemien stærkere og mere håndgribelig. Det er de venner, der løfter dig op, når du er på dit laveste, som forstår dig i stilhed, og som holder dit hår tilbage efter en nat med kraftigt drikkeri. Ifølge en anden undersøgelse, udført af Robin Dunhar, en amerikansk psykolog, betragtes tallet 5 som heldigt i venskaber. Noget at tænke over.

At vide, hvornår man skal sige stop, når venskab bliver en byrde

Nogle gange bliver venskaber, der engang var en kilde til glæde og støtte, gradvist en byrde. Når udvekslingerne er ubalancerede, når du giver mere, end du modtager, eller når forholdet genererer mere stress end trøst, har du ret (og endda behovet) til at skabe en vis afstand. At anerkende dette ubehag er hverken egoistisk eller grusomt: det er ofte det første skridt mod et sundere forhold, både med andre og med dig selv.

At vide, hvornår man skal sige stop, betyder ikke nødvendigvis et pludseligt brud. Du kan starte med at sætte klare grænser, sende færre beskeder eller planlægge en ærlig samtale om, hvordan du har det. Det er vigtigt at bevare din følelsesmæssige balance: et venskab bør aldrig være en byrde, men et rum med respekt, frihed og gensidig venlighed.

Omgiv dig med venner, der genoplader dine batterier i stedet for at dræne dem. Ægte venskaber er ikke ment som energidrænende, men snarere stimulerende og glædelige. Dit nytårsforsæt? Ryd lidt op i dine venskaber .