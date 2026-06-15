Som 20-årig blev Tia Cordery husejer takket være en vane, hun startede i teenageårene.

At blive boligejer som 20-årig, uden hjælp fra familien, startende fra mindsteløn: det er den bedrift, Tia Cordery, en ung brite, der nu deler sin rejse på TikTok, har opnået. En udvikling, der går imod ideen om, at adgang til bolig er "fuldstændig uden for rækkevidde" for dem under 30. Og en, der ifølge hende er baseret på økonomisk disciplin, der begyndte længe før voksenalderen.

En læreplads og en minimumsløn som 16-årig

Tia Cordery voksede ikke op i en velhavende familie. Hendes familie havde ikke råd til at låne hende penge til at starte sit voksenliv, så hun besluttede sig tidligt for at tage sagen i egen hånd. Som teenager begyndte hun at arbejde som lærling i kundeservice. Lønnen var beskeden – omkring £8 i timen, den lovlige minimumsløn for hendes alder i Storbritannien.

I den alder bruger mange teenagere deres første indkomst på at gå ud, tøj eller blot "have det sjovt". Tia Cordery træffer dog et radikalt anderledes valg. Og det er dette valg, der vil ændre alt seks år senere.

400 pund om måneden sat til side

Hver måned indbetaler den unge kvinde det samme beløb – omkring 400 pund – på en bankkonto, der udelukkende er dedikeret til hendes boligkøbsprojekt. "Jeg havde ingen regninger," forklarer hun i TikTok-videoen, der i øjeblikket cirkulerer vidt og bredt. "Jeg tjente ikke mange penge. Jeg var på mindsteløn. Men jeg holdt ud."

Hendes metode? Radikal selvdisciplin, som hun opdeler i flere enkle principper: en separat bankkonto til opsparing (for at undgå forveksling med hverdagsudgifter), ingen unødvendige udgifter og frem for alt at afvise udflugter, der hurtigt belaster unge voksnes budgetter. En strategi, der er velkendt af finansielle rådgivere, og som udelukkende er afhængig af konsistens.

Den sociale pris: mistede venner og kritikere

Denne disciplin har dog også en pris – en social pris. "De mennesker, jeg hang ud med dengang, kaldte mig nærig, fordi jeg ikke ville bruge alle mine penge på konstant at gå ud," siger Tia Cordery. "Jeg taler ikke med dem længere, men det var svært. De sagde: 'Lad os gå, lad os have det sjovt,' og jeg svarede: 'Jeg har ikke mange penge, det vil jeg ikke.'" Dette vidnesbyrd tjener som en påmindelse om, hvor meget socialt pres kan tynge sparsommelige unge mennesker – og hvor meget beslutsomhed det kræver at holde det i skak.

En karriere inden for ejendomsbranchen og et budskab til unge mennesker

I dag arbejder Tia Cordery selv med ejendomshandel – et karrierevalg, der logisk set forlænger hendes personlige karriere. Og takket være sine mange års opsparing kunne hun købe sit første hus i en alder af blot 20 år.

Efter at være blevet en førende figur på TikTok bruger den unge kvinde sin platform til at øge bevidstheden blandt andre unge om vigtigheden af at begynde at spare tidligt op. Ifølge hende er mange mennesker på hendes alder ikke tilstrækkeligt informerede om principperne for opsparing eller om de lånemuligheder, der er tilgængelige for at blive boligejer. Denne observation deles af mange professionelle inden for finansiel uddannelse.

Tia Corderys historie er derfor ikke "magisk"; den hviler på en simpel vane, startet tidligt og vedligeholdt med imponerende disciplin. Det er en demonstration, der minder alle generationer om, at opsparing stadig er et af de mest kraftfulde værktøjer – forudsat at man ved, hvordan og tør, sige "nej" på daglig basis.