"Det er uacceptabelt": en expat i Paris afslører den skjulte side af sin hverdag

Bag det parisiske postkortbillede gemmer sig en mindre glamourøs virkelighed. Charlotte Wells, en amerikaner bosiddende i hovedstaden, havde aldrig forventet at gå viralt ved at filme… hendes klatring op ad trappen til sin lejlighed. Og alligevel har denne TikTok, med sin bedragerisk dramatiske tone, tryllebundet millioner af internetbrugere. Med en blanding af sarkasme og oprigtighed afslører den unge kvinde en sjældent udtalt sandhed: at bo i Paris er langt fra en permanent drøm.

Når den parisiske drøm løber af sporet

Det hele startede med en improviseret, næsten instinktiv afgang. Udmattet af tempoet i New York greb Charlotte muligheden for at tage en pause i en tom lejlighed i Paris. Fra det øjeblik taxaen satte hende af foran hendes Haussmann-bygning, sneg desillusionen sig ind. Ingen ordentlig elevator, endeløse trapper og en hverdag mere atletisk end glamourøs. Hendes bidende humor reddede hende dog. Ved at fortælle om sine daglige klatreture på TikTok (@char.winslow) med baguetten i hånden forvandlede hun sin træthed til et komisk ritual.

Internetbrugere reagerer med en blanding af latter og indignation.

Videoen udløste hurtigt en byge af kommentarer. Mens mange fandt situationen morsom, var andre forargede: "Dette er uacceptabelt! Den tid og energi, det tager bare at komme hjem, er vanvittig," skrev en bruger. En anden tilføjede ironisk: "Og oven i det er jeg sikker på, at huslejen er superdyr!" Disse bemærkninger siger meget om opfattelsen af den "parisiske drøm" udefra – en blanding af beundring og forbløffelse over en mindre glamourøs virkelighed.

Bag ironien fremhæver Charlotte (@char.winslow) et paradoks: kontrasten mellem Paris' romantiske klichéer og hverdagens barske realiteter. Langt fra terrasserne og solnedgangene lærer hun at opbygge sin egen version af Lysenes By – gennem gåture, møder og latterudbrud. Måske er det den sande skønhed ved at blive rykket op med rode: at grine af det, der udmatter dig, at elske det, der virkede "uacceptabelt", og at finde mening, hvor du mindst venter det.