Med stigende temperaturer siger disse kvinder, at de oplever mere chikane på gaden.

Med hver sommers tilbagevenden er observationen den samme. På TikTok som på Instagram rapporterer flere og flere unge kvinder en betydelig stigning i den gadechikane, de oplever, så snart temperaturen stiger. Dette fænomen er langt fra anekdotisk – og dets psykologiske konsekvenser er meget reelle.

"Solen skinner, sæson for tanktoppe": opslaget der opsummerer den generelle stemning

En af disse videoer vakte særlig genklang. "Solen skinner, det er sæson for tanktoppe, mænd råber på kvinder fra deres biler og cykler. Jeg tror, sommeren er kommet," skrev forfatteren af opslaget, hvilket straks udløste en bølge af enstemmige reaktioner: ja, så snart det varmere vejr vender tilbage, mangedobles fløjterne, dytten, de uønskede kommentarer og de vedholdende blikke. I kommentarfeltet til adskillige TikTok-videoer om emnet florerer vidnesbyrdene. Nogle taler om de fortove, de nu undgår, andre forklarer, at de hiver deres "vintertøj" frem i midten af juni, eller at de undlader at gå med kjoler over knæene hele sommeren lang. Langt fra fantasien om "varmens tilbagevenden" er de første hedebølger for mange en tilbagevenden til årvågenhed.

En sammenhæng, der længe er dokumenteret af forskere

Fænomenet er i virkeligheden ikke noget nyt. Adskillige feministiske publikationer har allerede dokumenteret det i de senere år. Det britiske magasin Stylist påpegede allerede i 2019, at "der er en direkte positiv sammenhæng mellem mængden af synlig hud og antallet af mænd, der mener, at de har ret til at kommentere på det." Denne realitet er blevet bekræftet af adskillige foreninger, såvel som af beretninger fra servitricer, studerende, sygeplejersker og almindelige forbipasserende, som alle observerer det samme: deres hverdag ændrer sig med vejret.

Der er talrige årsager. Flere mennesker på gaderne, overfyldte terrasser, forbipasserende, der er blevet løsnet af alkohol tidligt om aftenen, og frem for alt den vedvarende forestilling om, at lettere tøj er lig med stiltiende godkendelse af kommentarer. En dybt forældet fortolkning – og juridisk set fuldstændig ubegrundet.

I Frankrig har sexistiske fornærmelser været anerkendt siden 2018

På den lovgivningsmæssige front anerkendte Frankrig denne realitet med Schiappa-loven af 3. august 2018, som etablerede lovovertrædelsen "sexistisk fornærmelse". Denne lov giver retshåndhævende myndigheder mulighed for øjeblikkeligt og uden forudgående klage at udstede bøder til gerningsmænd til gadechikane: fløjten, upassende bemærkninger, vedvarende tiggeri osv. Bøden kan nå op til 750 euro, og der er blevet udstedt flere tusinde bøder hvert år siden lovens implementering. I praksis går langt de fleste hændelser dog stadig uanmeldt hen. Frygt, træthed, fravær af vidner eller blot følelsen af, at "det ikke vil gøre noget godt", forklarer denne næsten systematiske tavshed. Det er netop imod denne tavshed, at virale videoer på deres egen måde forsøger at bekæmpe den.

Et ansvar, der aldrig findes i tøjet

Endelig er det vigtigt at gentage en sandhed, som samfundsforskere har understreget i årtier: Ansvaret for gadechikane ligger aldrig hos offeret, og heller ikke hos det, hun har på. Uanset om en kvinde har en tanktop, joggingbukser, en vinterfrakke eller en lang nederdel på, er chikanøren eneansvarlig for sin adfærd. At forsøge at forklare fænomenet udelukkende med sommertøj ville svare til at give kvinder skylden for deres egen aggression.

I takt med at en ny bølge af vidnesbyrd oversvømmer de sociale medier, understreger disse beretninger det presserende behov for kollektiv bevidsthed. Gadeschikane er ikke uundgåelig; det er en daglig, ulovlig form for vold, dybt forankret i en kultur, der stadig fundamentalt skal nedbrydes. Og dette gælder uanset vejret.