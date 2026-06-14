Disse brasilianske kvinder jonglerer med en fodbold og vækker beundring.

FIFA World Cup, som lige er begyndt, lover at være fuld af overraskelser i år. Ud over banen i Mexico City dukker andre talenter op uden for de slagne veje. I Brasilien, Mexicos nabo, har kvinder improviseret en form for gadefodbold og forvandlet deres afleveringer til en sand demonstration af balance. Det er en påmindelse om, at denne sport ikke har noget køn.

Spillere uden støvler, der skaber kunst med den runde bold

FIFA World Cup , en stor sportsbegivenhed, der kun finder sted hvert fjerde år, dominerer nyhederne. Det skaber en grænseløs eufori. Mens millioner af seere og fans følger turneringen, som om deres liv afhang af den, kæmper kvindeversionen for at få den samme opmærksomhed og går næsten ubemærket hen. Alligevel er de kvindelige modstykker til Kylian Mbappé og Harry Kane ikke mindre imponerende på banen. Og brasilianske spillere, fanget i kampens hede blandt de elektriske kabler og bølgeblikbygninger i Rio de Janeiro, er et bevis på dette.

Født i et land, der har fostret fodboldlegender , spiller disse kvinder bolden fra fod til fod midt i en forladt skatepark. I Brasilien er fodbold ikke bare en sport, der vælges i idrætstimerne eller en fritidsaktivitet; det er en institution. Og dér synes indbyggerne at have en medfødt gave til at sparke til en bold. Disse spillere er et levende bevis: de har guld mellem benene, ligesom Pelé og Ronaldinho.

Helt nøgne, uden sko og kun iført denimshorts, skiftes de til at kaste bolden til hinanden og gribe den i meget tekniske positurer. De bliver ét med kuglen, der normalt er bestemt til at gå i nettet. Det, der var ment som en fritidsbeskæftigelse, en distraktion for at slå tiden ihjel, blev hurtigt en sensation på de sociale medier, hvor videoen fik 1 million likes.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af Rafinha Fontes (@rafaellafontes2)

For at give et bedre billede af kvindefodbold

Når man ser disse spillere i aktion, ser det næsten let ud, så omhyggeligt udførte er deres bevægelser. Bolden balancerer på hjørnet af deres kraveben, deres ankler og går i en bue med et vip med benet. Hoved, torso, lænd… Bolden preller yndefuldt af fra alle dele af deres krop og bliver næsten en forlængelse af deres silhuet. Mere end blot en amatøropvisning, det er en præstation, der er gået viralt. Med karakteristisk beskedenhed kalder videoens skaber, @ rafaellafontes2, den "Højtstående kvindehold" i beskrivelsen.

Selvom disse erfarne spillere ikke spiller en kamp på banen, har de vundet en værdifuld sejr over fordommene omkring kvindefodbold. Kommentarerne er enstemmigt positive og lige så meget værd som jubelråbene fra de brølende stadioner. "De er bedre end det brasilianske landshold," påpeger en internetbruger. "Mænd kommer til at få deres egoer knust," tilføjer en anden. "Det er som om fodbold løber i deres blod." "De spiller bedre, end nogen kan lære." "Jeg kan ikke engang spille to korte kampe i træk."

En byge af komplimenter, der afliver stereotypen om, at kvinder er mindre robuste, for følsomme og ikke hurtige nok på banen. Mens mandlige spillere tjener 200.000 euro, selv når de begår adskillige forseelser, tjener deres kvindelige modparter i gennemsnit 16.000 euro. Denne åbenlyse mangel på anerkendelse af kvinder, der stadig er reduceret til forældede stereotyper, står i skarp kontrast til det. Takket være resultater som disse gør kvindelige spillere betydelige fremskridt i forhold til at ændre den offentlige opfattelse.

Bag denne virale video står en prisvindende gamer.

Selvom nogle måske mener, at dette billede er fuldstændig opdigtet af kunstig intelligens, for kastreret til at anerkende disse kvinders utrolige evner, står der en rigtig person bag denne video. Hendes navn? Rafinha Fontes, som har poseret sammen med Neymar og løftet adskillige trofæer gennem sin glorværdige karriere. Hendes speciale? Footvolley, en to-i-en-sport, der spilles over et net, ikke på græs, men på varmt sand. Denne disciplin kræver fingerfærdighed, fleksibilitet, styrke og også en tyk hud.

Men det er ikke hendes eneste passion. Brasilien er uden tvivl et ynglested for talentfulde atleter. Atleten, der har en ubeskrivelig kærlighed til fodbold, er også to gange verdensmester i teqball, en type bordtennis spillet med en fuld størrelse bold.

Denne fodboldpræstation formidler kraftfuldt. Alle disse spillere, udover at være seje og få macho-fansene til at svede, freestyler rundt om bolden med foruroligende lethed. Brasilianske kvinder 1, stereotyper 0.