Disse tre erhverv har et stort flertal af kvinder.

I Europa besiddes næsten halvdelen af alle job af kvinder. Alligevel skjuler dette gennemsnit betydelige ubalancer: Nogle erhverv er fortsat overvejende kvindelige. Denne virkelighed afspejler ikke forskellige evner, men snarere arven fra kønsstereotyper, der stadig er dybt forankret i vores samfund.

1. Dagplejere, det mest feminiserede erhverv

Hvis der er ét erhverv, hvor kvinder er i overvældende flertal, er det børnepasserfaget. Ifølge INSEE-data fra 2021 repræsenterer de næsten 98 % af arbejdsstyrken. Hushjælp udviser også en meget lignende andel. Denne overrepræsentation kan naturligvis ikke forklares med nogen "feminin prædisposition for at tage sig af børn". Det er resultatet af en forældet opfattelse, der stadig forbinder kvinder med omsorgs-, uddannelses- og mentoropgaver, som om disse kvaliteter naturligt blev tilskrevet dem.

2. Sekretariatet, en varig arv

Et andet stærkt feminiseret erhverv er sekretær- og direktionsassistentarbejde. Kvinder repræsenterer cirka 95 % af de ansatte inden for dette felt. Denne situation opstod i det 20. århundrede, hvor væksten i administrative job tillod mange kvinder at komme ind på arbejdsmarkedet. Disse stillinger var ofte entry-level roller med få muligheder for avancement til lederstillinger. Selvom holdninger gradvist ændrer sig, er denne kønsfordeling stadig meget udtalt i dag.

3. Omsorgsfagene besættes stadig overvejende af kvinder

Hjemmepleje, rengøring og sygehjælperfagene er også blandt de sektorer, hvor kvinder er stærkt repræsenteret. Sygepleje- og jordemoderfagene har også et overvældende flertal af kvinder, omkring 88 % ifølge statistikker. Med den aldrende befolkning rekrutterer disse erhverv flere, men deres sammensætning ændrer sig kun lidt. De står ofte fortsat over for beskedne lønninger, hyppigt deltidsarbejde og utilstrækkelig anerkendelse, selvom de er afgørende for et velfungerende samfund.

Der findes ikke sådan noget som et "kvinnejob"... og heller ikke et "mandejob".

Disse tal antyder på ingen måde, at visse erhverv er egnede til kvinder og andre til mænd. Ingen færdigheder, talenter eller ambitioner er afhængige af køn. Hvis nogle erhverv fortsat er stærkt "feminiserede" eller omvendt stærkt "maskuline" i 2026, skyldes det primært, at stereotyper fortsat påvirker uddannelses- og erhvervsveje.

I lang tid tildelte det patriarkalske samfund kvinder rollen som omsorgsperson, hjælper eller "opdrager", samtidig med at de blev fremstillet som mindre egnede til tekniske, videnskabelige eller fysiske erhverv. Disse forudfattede meninger har meget reelle konsekvenser. Lige fra deres tidligste studier kan nogle unge kvinder blive afskrækket fra at forfølge områder, der stadig opfattes som maskuline. Når de først er ude på arbejdsmarkedet, skal de ofte bevise sig selv mere for at få adgang til de samme muligheder eller de højeste stillinger. Dette er en realitet, som mange kvindelige professionelle fortsat fordømmer.

Tingene ændrer sig, men der er stadig lang vej endnu.

Heldigvis er tingene ved at ændre sig. INSEE-analyser viser, at flere og flere kvinder træder ind i historisk mandsdominerede sektorer, herunder jura, medicin, bankvæsen, forsikring og kommunikation. Omvendt skiller ét felt sig ud som en undtagelse: informationsteknologi. Denne sektor, der engang var mere åben for kvinder, er gradvist blevet mere mandsdomineret, efterhånden som den har opnået prestige og højere lønninger. Dette tjener som en påmindelse om, at fremskridt mod større kønsdiversitet aldrig er garanteret.

Selvom der stadig findes kønsubalancer i visse erhverv, er de ikke uundgåelige. Den virkelige fremgang ligger i at give alle mulighed for frit at vælge deres vej uden at være begrænset af kønsstereotyper. For i sidste ende har færdigheder, passion og talent aldrig været kønsopdelt.