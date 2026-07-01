"Kabul Vibes": den fortæller historien om afghanske kvinders dagligdag under Taliban på trods af faren

Gennem korte videoer lagt ud på Instagram, TikTok og YouTube deler en afghansk kvinde kendt som @kabul__vibe sin hverdag i Kabul. Bag disse billeder af hverdagslivet ligger et værdifuldt vidnesbyrd, der formidles trods risiciene, og som giver os mulighed for bedre at forstå den virkelighed, som millioner af kvinder i Afghanistan oplever.

Et vindue ind i afghanske kvinders liv

Siden Taliban vendte tilbage til magten i august 2021, er kvinders rettigheder blevet betydeligt begrænset. I denne sammenhæng har @kabul__vibe valgt at dele sin hverdag på sociale medier. Hendes videoer viser glimt af hverdagslivet, udflugter i byen og samtaler med andre kvinder og giver et indblik i en sjældent set virkelighed. Hendes indhold går ud over simple vlogs: det giver en stemme til dem, der holder ud på trods af forhindringerne, og lader verden opdage en hverdag, der ofte er reduceret til et par nyhedsbilleder.

Sociale medier, et vigtigt rum for udtryk

Ved at poste på flere platforme når denne kvinde ud til et internationalt publikum. Formaterne varierer afhængigt af netværket: længere videoer på YouTube, mere spontane klip på TikTok eller opslag på Instagram. Denne digitale tilstedeværelse er en del af en bredere bevægelse. Mange afghanske kvinder bruger nu sociale medier til at dele deres historier, udvikle håndværksvirksomheder eller sælge deres kreationer. I takt med at jobmulighederne svinder ind, bliver internettet også en måde at opretholde en vis grad af uafhængighed.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Daily Vlog/Livet i Afghanistan/Afghansk Kvinde (@kabul__vibe)

Vidneudsagn trods risikoen

Offentliggørelse af denne type indhold er ikke uden konsekvenser. Kvinder, der udtaler sig offentligt online, kan blive udsat for trusler, intimidering eller repressalier. Menneskerettighedsorganisationer rapporterer om øget overvågning af indhold offentliggjort af afghanske kvinder. For at begrænse farerne vælger mange at forblive anonyme, bruge et pseudonym, undgå at afsløre deres placering eller ikke vise deres ansigt. Hvert opslag er således resultatet af en hårfin balance mellem ønsket om at vidne og behovet for at beskytte ens sikkerhed.

Endnu et billede fra Afghanistan

Videoerne fra @kabul__vibe tilbyder et anderledes perspektiv på landet. De viser øjeblikke med forbindelse, hverdagsrutiner og levesteder, der ofte overses af traditionelle nyhedsrapporter. Uden at bagatellisere vanskelighederne minder de os om, at bag statistikkerne er der kvinder med drømme, projekter, passioner og en utrolig evne til tilpasning. Denne tilgang hjælper os med bedre at forstå deres virkelighed og komme ud over stereotyper.

En modstand, der også tager form af digital teknologi

I dag repræsenterer sociale medier et af de få rum, hvor nogle afghanske kvinder stadig kan udtrykke sig. Uden offentlige demonstrationer eller officielle platforme bliver deres telefoner et værktøj til at fortælle deres historier, bevare kollektiv hukommelse og opretholde en forbindelse med resten af verden. @kabul__vibes rejse illustrerer denne nye form for modstand, diskret, men kraftfuld. Ved at fortsætte med at poste på trods af vanskelighederne minder hun os om, at en stemme, selv bag en skærm, kan bringe en virkelighed frem i lyset, som mange nægter at se.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Daily Vlog/Livet i Afghanistan/Afghansk Kvinde (@kabul__vibe)

@kabul__vibes vidnesbyrd fremhæver således modet hos mange afghanske kvinder, der hver dag vælger ikke at lade deres historie synke i glemmebogen.