Som 103-årig bor denne yogalærer alene og nægter at sætte farten ned: hendes hverdag er fascinerende.

Samfund
Fabienne Ba.
@bemtequeromais / Instagram

Som 103-årig udstråler Charlotte Chopin en vitalitet, der udfordrer forudfattede meninger. Hun bor alene og underviser stadig i yoga med passion. Hendes daglige liv, både enkelt og strålende, fascinerer lige så meget, som det inspirerer.

En hundredeårig, der trodser aldersstereotyper

Charlotte Chopin, født den 11. december 1922, lever et bemærkelsesværdigt uafhængigt liv. I en alder, hvor mange sætter farten ned, fortsætter hun med at klare sine dage uden hjælp. Hun laver mad, passer sin have, læser meget og opretholder en stabil og rolig livsstil. Selv bilkørsel har ikke undgået hende: efter at have fået sit kørekort i 1954 kører hun stadig sin egen bil. Det er en dyrebar frihed, hun værdsætter med selvtillid og lethed. Denne uafhængighed, langt fra stereotyperne om alderdom, fremmer et dybt positivt billede af aldring.

Yoga som en livsstil og en kilde til energi

Det, der også kendetegner Charlotte Chopin, er hendes dybe forbindelse til yoga. Hun opdagede denne praksis omkring 50-årsalderen og gjorde den hurtigt til en hjørnesten i sit personlige velbefindende. Hun er uddannet i traditionen fra BKS Iyengar og har delt sin viden i årtier i byen Léré i Cher-departementet. Hendes ugentlige klasser tiltrækker loyale elever, der drages af hendes præcision, blidhed og sans for detaljer.

For hende er bevægelse essentielt: kroppen trives med blid, men regelmæssig motion. Hun forkæmper en enkel og tilgængelig vision om velvære, hvor fysisk fleksibilitet går hånd i hånd med mental fleksibilitet. En filosofi, der udstråler ro og balance.

En autonomi, der inspirerer til selvtillid og frihed

Det slående ved Charlotte Chopin er hendes følelse af fuldstændig frihed. Som 103-årig fortsætter hun med at bo hjemme, organisere sine dage og opretholde en aktiv rutine. Hun byder sin familie velkommen, interagerer med sine kære og dyrker et levende og varmt socialt liv. Omgivet af sine børn, børnebørn og oldebørn legemliggør hun en form for familieharmoni. Frem for alt bevarer hun sin uafhængighed, hvilket fremmer bemærkelsesværdig mental energi og en tilstedeværelse dybt forankret i nuet.

Anerkendelse der overskrider grænser

Hendes berømmelse er for nylig vokset uventet. Hendes historie, der har været med på tv og delt vidt og bredt på sociale medier, har vundet genklang hos et bredt publikum. I 2024 modtog hun en stor ære: Padma Shri, tildelt af Indien, som anerkendelse for hendes dedikation til yoga. Hun mødte også Narendra Modi under et officielt besøg i Frankrig. Denne internationale anerkendelse kroner årtiers stille, men urokkelig undervisning.

Et Frankrig hvor hundredeårige bliver stadig flere

Ifølge INSEE stiger antallet af hundredårige kraftigt i Frankrig. Dette demografiske fænomen rejser et afgørende spørgsmål: hvordan kan vi leve et langt og sundt liv? Charlotte Chopins historie illustrerer ét muligt svar. Uden en magisk formel fremhæver hun simple principper: at forblive aktiv, forblive nysgerrig, opretholde sociale forbindelser og holde sindet stimuleret.

På sociale medier har Charlotte Chopins historie vakt beundring og følelser. Mange ser i den en rolig og glædelig vision om aldring, langt fra den desorientering, der ofte forbindes med den alder. Charlotte Chopin lever simpelthen med vedholdenhed og nysgerrighed. Og måske er det dér, hendes sande genialitet ligger: en blid og lysende måde at fortsætte med at bevæge sig fremad på, dag efter dag.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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