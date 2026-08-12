"Jeg troede, det hjalp mig": Hendes vidneudsagn om alkohol og følelsesmæssig følsomhed udløser reaktioner

Det siges ofte, at alkohol sænker hæmninger og befrier selv de mest generte mennesker. Vi drikker et par drinks for at få kontakt med andre, lettere bygge bro over afstanden og opbygge relationer uden at skulle lede efter de rigtige ord. Alkohol præsenteres konstant som en "social" drink og giver illusionen om at gøre os mere udadvendte til fester, når det i virkeligheden forvandler os indefra. Det bringer os måske tættere på andre, men det distancerer os primært fra os selv. Dette er observationen fra Tatjana fra @tatjanova_-kontoen.

Alkohol og følsomhed går ikke godt sammen.

Om aftenen, til en afskedsfest, drinks efter arbejde eller en fødselsdagsmiddag, fylder alkohol glassene og kan konkurrere med det hellige kildevand. Denne drik, målt i grader, hævder sommetider at sænke spændingen og overdøve stædig generthed. Under dens indflydelse henvender naturligt sky mennesker sig uden tøven til fremmede og kaster sig ud i endeløse monologer, hvorimod de normalt ville forholde sig tavse.

Brugt som en måde at få kontakt med andre, eller endda som et middel mod introverte, opløser alkohol alle hæmninger. Vi tager ofte et glas eller to i håb om at være mindre rigide og træde ud af vores komfortzone. Og så, ved slutningen af aftenen, går vi derfra med en kontaktliste så lang som vores arm, som vi ikke vil huske den næste dag. Alkohol ser ud til at fungere som en "lim" mellem mennesker.

Det var, hvad Tatjana fra @tatjanova_-kontoen tænkte, før hun indså bedraget, svindelnumret. I et indsigtsfuldt opslag, der vakte stor genklang, oplister hun alkoholens skadelige virkninger på følsomme personligheder, især kvinder. Selvom alkohol kan give indtryk af at være ufiltreret og virke mere udadvendt over for andre, er det i virkeligheden bare placebo. Værre endnu, det er gift for personlig vækst. "Når du er følsom, hjælper alkohol dig ikke; det distancerer dig langsomt fra dig selv," forklarer indholdsskaberen, der tilbyder coaching for at hjælpe folk med at håndtere deres følsomhed.

Bivirkninger af alkohol hos følsomme personer

Vi kender alle de fysiske eftervirkninger af alkohol: kvalme ved opvågning, tåget hoved, udstrålende migræne, følelsen af at sidde fast i slowmotion. Vi fortryder at have glemt betydningen af ordet "mådehold". Generelt slipper man ikke uskadt ud af en nat med kraftigt drikkeri.

Selvom alkohols biologiske virkninger er veldokumenterede og nogle gange lindres med en aspirin, forbliver dens indvirkning på sindet relativt ukendt. Udøvere af såkaldt "spirituel" medicin, dem der beskæftiger sig med det guddommelige, taler endda om det som et "subtilt opløsningsmiddel". Tatjana trækker på sin side på sin egen erfaring for at opremse alt det, som alkohol drukner i os.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Tatjana ✧ følelser • krop • femininitet (@tatjanova_)

"Det forstærker det, du prøver at berolige."

I øjeblikkets vanvid lader vi os rive med, vi holder op med at stille os selv spørgsmål, og vores indre stemme synes at være gået i lydløs tilstand. Vores eneste bekymring er at styre playlisten, der spiller på højttaleren. Vi er intet andet end glæde og fryd. Men når alkoholen fortager sig, dukker følelserne op igen i forstærket form. "Angst, tomhed, tristhed, overanalyse: det hele vælter tilbage," observerer indholdsskaberen.

"Han får dig til at forveksle intensitet med autenticitet."

Efter et par drinks føler vi os mere levende, mindre frygtsomme og frem for alt mindre modtagelige for andres fordømmelse. Vi opdager, at vi fortæller vores kollega, at hun har dårlig ånde, eller flirter med vores barndomsforelskelse. Vi har bogstaveligt talt ingen sociale barrierer længere. Nogle mener, at alkohol afslører det sande ansigt hos dem, der indtager det. Det er dog ikke en oprigtig afspejling af vores personlighed, blot et udtryk for vores mørkere sider.

"Det dræner din energi dybt."

Særligt sensitive mennesker oplever alt med maksimal intensitet og absorberer følelser, som menneskekroppen ikke selv kan lagre. Og i sidste ende er alkohol den sidste dråbe, der får dråben til at løbe tør. Det er den sidste dråbe. "Alkohol overbelaster dit system endnu mere og efterlader dig ofte tung indeni," tilføjer indholdsskaberen, der taler af erfaring.

"Det forhindrer dig i at lære, hvordan du virkelig regulerer dig selv."

Ved at drikke alkohol på strategiske tidspunkter, for lettere at navigere i folkemængder eller samtale uden forhindringer, flygter vi fra virkeligheden og dulmer vores ubehag i stedet for roligt at acceptere det. I stedet for at blive fortrolige med denne følelse, denne ensomhed eller denne ubehag, letter vi dens absorption med alkohol.

"Det fjerner dig fra din intuition."

Selvom alkohol sænker hæmninger, blokerer det også andre aspekter af vores personlighed og væren. Udover at bidrage til et ægte mentalt sammenbrud, kaster det os ud i en tilstand af sløvhed. Det er, som om vi er fysisk til stede, men mentalt fraværende. Vores sind er tomt, og vores evne til at skelne svinder ind med hver drink. "Dine grænser bliver slørede, og det samme gør dine behov," forklarer indholdsskaberen.

Med andre ord, selvom alkohol kan frigøre en vis selvtillid i øjeblikket, ændrer det også personligheden og dræner vores energi som en snigende gift. En undersøgelse fra 2017 bekræfter Tatjanas beretning og anerkender dens yderst tolerante natur såvel som dens følgeskader på den mentale sundhed.