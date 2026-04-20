Hvorfor skulle dette sæde på flyet være det mest udsatte for bakterier, ifølge lægerne?

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Kelly / Pexels

At flyve betyder at dele et lukket rum med mange andre rejsende i flere timer. Selvom oplevelsen forbliver behagelig og spændende for mange, påpeger nogle eksperter, at sædevalg kan spille en rolle i niveauet af eksponering for bakterier ombord.

Sædet ved gangen: mere fodtrafik, mere kontakt

Ifølge flere specialister i infektionssygdomme er det sædet ved gangen, der giver den største risiko for indirekte interaktion med andre passagerer. Dr. Jarod Fox, specialist i infektionssygdomme hos Orlando Health, forklarer, at denne siddeposition placerer dig direkte i vejen for de rejsende, der bevæger sig gennem kabinen. Når du går på toilettet, henter bagage eller blot strækker benene: disse bevægelser er hyppige.

Dr. Ashley Drews, en epidemiolog ved Houston Methodist, påpeger også, at denne type siddepladser involverer mere utilsigtet kontakt med personer, der bevæger sig i gangen. En undersøgelse fra Emory University viser, at cirka 40 % af passagererne rejser sig mindst én gang under en flyvning, og næsten 20 % rejser sig flere gange. Med andre ord bliver gangen et område med konstant trafik, hvor møder er hyppigere.

Nærhed: den virkelige afgørende faktor

Eksperter understreger et afgørende punkt: Den primære risiko afhænger ikke kun af sædet, men primært af nærheden til en smittet person. At sidde ved siden af en smittet passager øger risikoen mere end blot at sidde i en gang eller et vinduessæde. Sæder direkte ved siden af, foran eller bag en smittet person kan derfor være mere udsatte, da nærheden er direkte og langvarig.

En undersøgelse offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences viser, at tætte interaktioner mellem passagerer i høj grad påvirker sandsynligheden for eksponering for smitstoffer på et fly.

Vinduespladsen: lidt mere stille?

I modsætning hertil præsenteres en vinduesplads ofte som en "mere stille" mulighed. Personer, der sidder ved vinduet, har en tendens til at rejse sig sjældnere, hvilket reducerer kontakten med andre passagerer. Mindre bevægelse betyder også mindre gang i gangen og dermed potentielt færre interaktioner med bevægelige overflader eller personer.

Eksperter er dog fortsat forsigtige: intet sæde garanterer total beskyttelse. Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) afhænger risikoen af mange faktorer, såsom flyvetid, passagertæthed og tilstedeværelsen af symptomer hos nogle individer.

Flyets overflader påvirkes også

Ud over sæderne påvirkes flere områder af flyet regelmæssigt og kan rumme mikroorganismer. De hyppigst nævnte er:

  • foldbare hylder
  • armlænene
  • berøringsskærme
  • bæltespænder
  • toilethåndtag

En undersøgelse foretaget af TravelMath har vist, at visse overflader i kabinen kan indeholde bakterier, simpelthen på grund af det store antal kontakter under en flyvning.

Et par enkle trin til at rejse mere fredeligt

Uden at blive besat, kan et par enkle vaner hjælpe med at reducere eksponering for mikrober under en flyvning:

  • vask eller desinficer dine hænder regelmæssigt
  • Undgå at røre dit ansigt efter at have rørt ved overflader
  • Rengør tabletten og armlænene med en passende klud
  • vær opmærksom på dit helbred efter rejsen

Disse vaner eliminerer ikke risikoen, men de hjælper med at begrænse kontakt med potentielt uønskede agenser.

Et miljø, der er bedre kontrolleret, end vi tror

Trods disse faktorer påpeger eksperter en beroligende kendsgerning: Moderne fly er udstyret med yderst effektive luftfiltreringssystemer. HEPA-filtre opfanger en stor andel af luftbårne partikler og fornyer regelmæssigt kabineluften. Med andre ord, selvom eksponering for mikrober aldrig elimineres fuldstændigt i et delt rum, er forholdene på fly bedre kontrollerede, end de måske ser ud til.

I sidste ende kan sædet ved gangen være udsat for mere fodtrafik, men nøglefaktoren forbliver den samme: menneskelig nærhed i et lukket rum.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
