At rejse med fly betyder ikke at ofre stil for komfortens skyld. Det kan dog nogle gange være en udfordring at finde den perfekte balance mellem et behageligt outfit og et elegant look.

Den ofte intense aircondition i kabinerne, de lange siddende timer, temperaturvariationerne mellem lufthavnen og destinationen, for ikke at nævne sikkerhedskontrollerne: alle disse begrænsninger skal forventes.

Her giver vi dig praktiske råd til, hvordan du rejser klædt på en måde, der er både praktisk og elegant, uanset din kropstype.

Flyvetøj: prioriter komfort frem for alt

Vælg naturlige og åndbare materialer.

Valget af materialer er fundamentet for godt rejsetøj. Naturfibre som bomuld, hør, uld, cashmere, silke, TENCEL og modal tilbyder uovertruffen åndbarhed over lange perioder.

Disse materialer regulerer naturligt kropstemperaturen og forbliver bløde mod huden, selv efter flere timers flyvning.

Omvendt viser syntetiske materialer sig at være ikke særlig åndbare og bliver hurtigt ubehagelige under en langdistanceflyvning.

De holder på varme og fugtighed, hvilket forvandler en simpel rejse til en ubehagelig oplevelse. Det er derfor bedst at undgå dem helt.

Vælg løse, ikke-stramme snit.

Tætsiddende tøj kan se stilfuldt ud ved boarding, men det bliver hurtigt en kilde til ubehag under flyvningen. Løse, ubegrænsede snit giver fuld bevægelsesfrihed , hvilket er vigtigt, når man sidder ned i længere perioder.

Lemmerne har en tendens til at hæve en smule i højden, hvilket forværrer enhver kompression fra tøj. På en langdistanceflyvning skal komfort helt klart prioriteres over rent æstetiske hensyn.

Det ideelle outfit til en langdistanceflyvning

Den nederste halvdel af outfittet: leggings, joggingbukser og bukser med vide ben

Når det kommer til underdelen, er der naturligt flere muligheder. Leggings, joggingbukser, bukser med vide ben og bløde chinos giver fuld bevægelsesfrihed og er ideelle til lange siddende timer . De tilpasser sig skiftende stillinger uden nogensinde at begrænse bevægelsen.

Stramme eller slanke jeans er derimod en klassisk fejltagelse. Benene hæver op på flyvemaskiner , hvilket forårsager prikken, stikkende fornemmelse og reelt ubehag.

Selvom jeans stadig er et fast inventar, er boyfriend-jeans med vide ben eller stretch acceptable alternativer. Strækstoffer gør hele forskellen i det lange løb.

Toppen af outfittet: behagelige sweatere, sweatshirts og t-shirts

Vælg løstsiddende t-shirts med korte eller lange ærmer, hættetrøjer og sweatere i bomuld eller naturfibre, når det kommer til toppe. Disse stykker tøj kombinerer ubesværet praktisk anvendelighed og komfort.

Det er en almindelig fejl at have en tanktop på alene.

Airconditionanlægget i kahytterne kan hurtigt køle luften ned , hvilket gør denne type top utilstrækkelig. En sweater, vest, sjal eller cardigan er så essentiel som et ekstra lag.

Tag tøj på, der kan klare airconditionen på flyet

Princippet om lagdeling eller overlejring af lag

Lagdeling, eller et flerlagssystem , muliggør tilpasning til temperaturvariationer mellem lufthavnen, kabinen og destinationen. Dette princip implementeres på tre niveauer.

Det første lag, let og funktionelt, kan være en kortærmet top eller en sports-bh. Det andet lag giver termisk komfort takket være en t-shirt eller langærmet top lavet af naturlige fibre.

Det tredje lag beskytter endelig mod kulden: hættetrøje, cardigan, let jakke eller parka om vinteren.

Ifølge en undersøgelse offentliggjort i 2019 af International Air Transport Association (IATA) ligger den gennemsnitlige kabinetemperatur mellem 18 og 24 °C , med betydelige variationer afhængigt af flyets område.

At forudse disse temperaturforskelle gennem lagdeling er fortsat den mest effektive strategi.

Tekstiltilbehør til at beskytte dig mod kulden i kabinen

Et tyndt tørklæde, et halstørklæde eller en rullekravetrøje beskytter effektivt halsen mod påvirkningen fra aircondition. Disse lette genstande er nemme at pakke og viser sig at være uvurderlige om bord.

Varme uld- eller kashmirsokker forhindrer, at dine fødder bliver kolde under flyveturen.

På lange rejser kan du nemt tage skoene af med tøfler i håndbagagen uden at gå barfodet på flygulvet, hvis du pakker dem.

Sådan klæder du dig på for nemt at komme igennem sikkerhedskontrollen

Undgå metalliske elementer i tøjet

Det forsinker sikkerhedskontrollen betydeligt at bære en stor mængde smykker. Ure, ringe, halskæder, bælter og øreringe skal fjernes , hvilket resulterer i spildtid og risiko for at glemme dem.

Den sikreste løsning er fortsat at pakke dette tilbehør direkte i din bagage inden ombordstigning.

BH-bøjler, metalknapper og bæltespænder udløser også detektorerne.

En blød sports-bh uden bøjler i bomuld eller TENCEL er et behageligt og problemfrit alternativ her.

Vælg tøj, der er nemt at tage af og på igen

Sikkerhedstjek kræver hastighed og enkelhed.

En let jakke og slip-on sko gør processen meget nemmere. Husk også at tømme dine lommer for mønter, inden du går gennem sikkerhedsporten.

En sidste detalje, der ofte overses: at tjekke dine sokkers tilstand.

De vil være synlige, når skoene tages af, og en hullet sok foran en hel række er en let undgåelig situation.

De ideelle sko til flyrejser

Sneakers og flade sko: de bedste allierede

Flade sko, komfortable og nemme at tage af, er fortsat de mest populære til flyvning.

Sneakers og vandresko giver dig mulighed for at bevæge dig nemt rundt i lufthavnen såvel som i kabinen, samtidig med at de letter passagen gennem sikkerhedskontrollen.

Klassiske sneakers, lette og fleksible, tilpasser sig alle kropsformer og alle flyvelængder.

Vandresneakers tilbyder overlegen støtte og en polstret sål, der er ideel til lange gåture i lufthavnen.

Snøreløse mokkasiner kombinerer elegance og praktisk anvendelighed og er nemme at tage af og på på få sekunder.

Sko, du absolut skal undgå på et fly

Høje hæle er fuldstændig uegnede til at gå i gangene på et fly og til de kilometer, man går i en lufthavn.

Klipklappere, g-sandaler og åbne sandaler udgør hygiejneproblemer (stænk i toilettet) og sikkerhedsproblemer i tilfælde af nødevakuering.

Rejsetøfler, der kan puttes i håndbagagen, er en ideel løsning til komfortabelt at tage sko af under en flyvetur.

Tøj og tilbehør, du skal undgå, når du flyver

Tøj, der skal efterlades i kufferten

Noget tøj fortjener at blive hjemme på afrejsedagen. Ultratynde jeans topper listen og bliver ubehagelige efter bare en times sidden.

Tanktoppe alene udsætter dig for kulden i kabinen, og tøj, du holder af, risikerer at blive snavset eller beskadiget under sikkerhedskontrollerne.

Syntetiske materialer, der ikke er særlig åndbare, og tøj med metalliske elementer komplicerer unødigt passagen gennem sikkerhedsportene.

Den gyldne regel forbliver enkelhed : underspillede møbler lavet af naturlige materialer, uden metalliske ornamenter.

Smykker og accessories, der ikke må bæres på et fly

At bære flere smykker på en flyvedag skaber flere problemer, end det løser. Ure, ringe, halskæder, øreringe og bælter skal tages af ved sikkerhedskontrollen, hvilket øger risikoen for at miste dem eller glemme dem.

Den klogeste løsning er at pakke dem direkte i din bagage, inden du overhovedet ankommer til lufthavnen.

Fuldend dit outfit med nyttige accessories

En kasket og et tørklæde til stilfulde rejser

En baseballkasket eller en tynd hue opfylder alle kravene: praktisk, stilfuld og nyttig ved landing for at beskytte mod solen.

Efter flere timers flyvning skjuler dette diskrete tilbehør træt hår med afslappet elegance.

Det tynde tørklæde eller hovedtørklæde udfører flere missioner på én gang.

Den beskytter mod den kolde aircondition, kan foldes sammen på få sekunder og opbevares nemt. Et alsidigt tilbehør, der altid skal pakkes i din håndbagage.

Vigtigt tilbehør til kabinekomfort

Tre tilbehørsdele forvandler en flyvetur til en afslappende oplevelse. Ørepropper reducerer omgivende støj, naboers snorken og gentagne meddelelser.

Søvnmasken eller øjenmasken blokerer for omgivende lys for at fremme søvn, både dag og nat.

Endelig støtter nakkestøttepuden nakken og forhindrer stiv nakke under lange flyveture; den kan praktisk talt fastgøres til en rygsæksrem.

Råd til personer med tendens til kredsløbsproblemer på fly

Støttestrømper: en løsning at overveje

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO ) øges risikoen for dyb venetrombose (flebitis) to til tre gange på flyvninger af mere end fire timers varighed .

For personer med tendens til kredsløbsproblemer, tunge ben, ødem eller åreknuder, bør brug af kompressionsstrømper overvejes efter lægelig rådgivning, også på korte flyveture.

For at kunne tage disse strømper på komfortabelt er det vigtigt at vælge tilstrækkeligt vide bukser . Løstsiddende joggingbukser eller bukser med vide ben og elastik i taljen er ideelle til dette formål.

Tilpas dit tøj for at fremme blodcirkulationen

Kompressionsfri tøj er fortsat vigtigt for at fremme blodcirkulationen under flyvningen. Løstsiddende bukser, leggings uden kompression og fleksible stoffer forhindrer kompression af lemmerne.

Bevægelsesfrihed kommer først , især under lange timers stilstand i stor højde.

3 outfit-idéer til kvinder, der rejser med fly

Afslappet påklædning: maksimal komfort garanteret

Et par joggingbukser i pyjamasstil kombineret med en løstsiddende sweatshirt og sneakers er indbegrebet af flykomfort. Denne kombination omfavner fuldt ud dens afslappede side, samtidig med at den bevarer et poleret look.

Ideel til lange flyveture, hvor hvile er altafgørende, giver den dig mulighed for at ankomme udhvilet og afslappet uden at se ud som om, du har sovet i dit tøj.

Det elegante outfit: stil og praktisk anvendelighed kombineret

Vide, plisserede bukser eller bukser i let, strækbart teknisk stof, kombineret med en striktrøje og loafers eller dress-sneakers, skaber den perfekte balance mellem elegant og praktisk anvendelighed.

Dette outfit giver dig mulighed for at ankomme til din destination med et præsentabelt udseende uden at gå på kompromis med komforten under flyveturen. Det er velegnet til både forretningsrejser og ferier.

Bukser med brede, plisserede ben i strækbart, teknisk stof

Finstrikket sweater lavet af naturlige fibre

Enkle og elegante loafers eller sneakers

Et tyndt tørklæde til at beskytte sig mod airconditionen

Hvad skal man have på til en kort flyvetur i Europa

Et mere afslappet, men stadig gennemtænkt outfit

For flyvninger under to timer kan tøjet være mere afslappet og mindre fokuseret på ekstrem komfort. Det er dog stadig klogt at undgå ultratynde jeans, som er ubehagelige selv i korte perioder, og at overholde sikkerhedsprocedurerne.

Vigtige justeringer, selv på korte ture

Selv på en kort flyvetur gælder nogle anbefalinger stadig. Let aftagelige sko, fraværet af metalstel og begrænsning af store smykker forenkler sikkerhedskontrollen.

Et let tørklæde er også nyttigt, da airconditionen kan være intens selv på en kort rejse.

Det essentielle til det perfekte flyoutfit

De vigtigste elementer i dit outfit

Et vellykket flyoutfit afhænger af et par grundlæggende elementer: behagelige og løstsiddende underdele , en top lavet af åndbart naturmateriale, et ekstra varmt lag såsom en cardigan eller let jakke, flade sko, der er nemme at tage af, og varme sokker lavet af uld eller kashmir.

Hver af disse dele bidrager til den samlede komfort på rejsen.

Løse underdele: leggings, joggingbukser eller bukser med vide ben i naturlige materialer

Åndbar top i bomuld, TENCEL eller modal

Varmt lag: cardigan, sweatshirt eller let jakke

Flade slip-on sko

Varme uld- eller kashmirsokker

Håndbagage: skiftetøj og praktiske ting

En stor, blød håndbagagetaske giver dig plads til de vigtigste ejendele og et komplet skiftetøj, hvilket er uvurderligt, hvis din bagage bliver væk. Tøj med flere lommer gør det nemt at få adgang til rejsedokumenter.

Rejsetøfler, en sovemaske, ørepropper og en nakkepude supplerer ideelt dette rejsesæt.

Det vigtigste i korte træk: de bedste tips til at klæde sig passende på et fly

De tre gyldne regler for et vellykket flyoutfit

Tre grundlæggende principper styrer valget af effektiv flyvebeklædning. Prioritering af komfort og åndbare naturmaterialer er den første absolutte regel.

Den anden søjle er at anvende lagdeling for at håndtere temperaturvariationer mellem lufthavnen, kabinen og destinationen.

Valg af flade sko og tøj uden metalelementer for at lette kontrollen er den tredje vigtige regel.

Tilpas din påklædning til flyveturens varighed og destination

Flyvningens varighed og destinationen påvirker direkte tøjvalget. På en langdistanceflyvning bliver åndbare stoffer, løse snit og behageligt tilbehør afgørende.

På en kort flyvetur er mere afslappet påklædning helt acceptabel, forudsat at du følger et par grundlæggende regler. Under alle omstændigheder betyder det ikke, at man skal ofre komfort, hvis man klæder sig godt på under rejsen: stil og praktisk anvendelighed kan altid gå hånd i hånd .