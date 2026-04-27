Rejser under graviditet rejser mange spørgsmål. Er det sikkert at flyve for dig selv og dit ufødte barn ? Hvilke forholdsregler bør du tage, før du booker din billet?

Vi vil besvare disse spørgsmål med klare og praktiske råd.

Gode nyheder: Hvis der ikke opstår komplikationer, er det fuldt muligt at rejse med fly under graviditeten indtil 36. graviditetsuge .

Komfort, sikkerhed, medicinske dokumenter… her er alt, hvad du behøver at vide for at rejse med ro i sindet.

Risici ved flyrejser under graviditet: Hvad du behøver at vide

I modsætning til hvad mange tror, udgør flyvning under graviditet ingen særlig fare for moderen eller barnet.

Flere punkter fortjener dog at blive præciseret for at kunne rejse med ro i sindet.

Sikkerhedskontroller i lufthavnen

Sikkerhedsportene, vi går igennem i lufthavnen, fungerer med metaldetektorer , ikke røntgenstråler.

Disse detektorer udgør absolut ingen fare for en gravid kvinde. Derfor er der ingen grund til bekymring under sikkerhedskontroller.

Atmosfærisk stråling og trykdannelse

Problemet med atmosfærisk stråling dukker ofte op. I virkeligheden udgør disse stråler kun en risiko for folk, der flyver næsten dagligt, såsom nogle besætningsmedlemmer.

For en engangsrejse forbliver eksponeringen stort set ubetydelig. Kabinetrykket udgør derimod ingen fare for babyen .

Flyrejser anbefales dog ikke efter den 36. graviditetsuge . Den største risiko er ikke udelukkende medicinsk: den er primært muligheden for en uventet fødsel ombord.

Et scenarie, som vi helst undgår, selvom der allerede er sket fødsler under flyvning i den civile luftfarts historie.

Første trimester: Rejser er mulige, men kvalme og opkastning kan gøre det ubehageligt at flyve.

Op til 36 uger: ingen kontraindikationer i mangel af komplikationer

Efter 36 uger: Rejser frarådes kraftigt på grund af risikoen for for tidlig fødsel under flyvningen.

Medicinske forholdsregler før og under flyvningen

Før du planlægger en flyrejse, er det vigtigt at konsultere din læge . Hver graviditet er unik, og kun en sundhedsperson kan vurdere hver enkelt gravid kvindes individuelle situation.

Dette vil give ham mulighed for at tilpasse sine anbefalinger i henhold til trimesteret, sygehistorien og den generelle helbredstilstand.

Vigtige medicinske dokumenter

Vi anbefaler kraftigt, at du udarbejder en komplet journal inden afrejse. En nylig lægeerklæring og en kopi af lægejournalen skal ledsage den rejsende.

Disse dokumenter kan være påkrævet af flyselskabet eller vise sig at være uvurderlige i tilfælde af et helbredsproblem på destinationen.

Forbered dig godt til flyveturen

Under flyvningen kan flere handlinger bidrage til at opretholde komfort og sundhed. Det er vigtigt at holde sig hydreret , da kabineluften er særlig tør.

Du bør også huske at stå op og gå på gangen hver time eller deromkring for at stimulere blodcirkulationen.

Vælg et komfortabelt og rummeligt sæde , ideelt set ved siden af gangen for nem bevægelse. Brug kompressionsstrømper for at forebygge risikoen for flebitis. Vælg løstsiddende, åndbart tøj, der tilpasser sig en skiftende figur. Drik væske under hele flyveturen

Flyselskaber og graviditet: regler, du skal kende før du booker

Hvert flyselskab har sin egen politik vedrørende transport af gravide kvinder . Det er derfor vigtigt at tjekke direkte med det valgte flyselskab, inden du køber din billet.

Nogle selskaber kræver en lægeerklæring dateret mindre end 48 timer før flyvningen, især i slutningen af graviditeten.

Andre forbyder måske simpelthen boarding efter et bestemt antal uger. Disse regler varierer fra flyselskab til flyselskab, og en ubehagelig overraskelse i lufthavnen ville være særligt stressende.

Vi anbefaler også kraftigt at tegne en rejseforsikring, der er specielt designet til graviditet. I tilfælde af en medicinsk komplikation i udlandet eller en uventet hospitalsindlæggelse kan en specifik dækning gøre en reel forskel.

Nogle forsikringer dækker også omkostninger i forbindelse med for tidlig fødsel uden for bopælslandet.

Tjek selskabets vilkår og betingelser, inden du køber billetter.

Forvent de nødvendige dokumenter, især lægeerklæringen

Køb en rejseforsikring, der specifikt dækker graviditet

Praktiske råd til destinationen og dit ophold der

Når du ankommer til din destination, stopper årvågenheden ikke. Afhængigt af hvilken region i verden du besøger, kan lokale sundhedsforhold have en direkte indflydelse på moderens og barnets helbred.

Visse tropiske eller udviklingsregioner udgør specifikke infektionsrisici.

Vaccinationer og sundhedsforanstaltninger afhængigt af destinationen

Spørgsmålet om vacciner under graviditet fortjener særlig opmærksomhed. Ikke alle vacciner er kompatible med graviditet, især ikke levende, svækkede vacciner.

Før afrejse hjælper en konsultation med speciale i rejsemedicin med at identificere de forholdsregler, der er tilpasset hver destination og hver profil.

Vi anbefaler også at identificere tilgængelige lægefaciliteter ved ankomst. Det giver tryghed at kende adressen på et lokalt hospital eller en klinik og muliggør hurtig respons, hvis det er nødvendigt.

Afhængigt af destinationen kan plejeniveauet variere betydeligt.

Find ud af de sundhedsrisici, der er specifikke for destinationen.

Tjek de anbefalede vacciners kompatibilitet med graviditet

Identificér tilgængelige medicinske faciliteter på din destination inden afrejse

Medbring et passende førstehjælpskit, godkendt af din læge

At rejse under graviditet kræver grundig organisering, men intet uoverstigeligt.

Med de rette forholdsregler, grundig lægelig overvågning og tøj tilpasset hver fase af graviditeten, forbliver rejser et tilgængeligt og berigende eventyr for vordende mødre.