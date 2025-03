Avion : ce vêtement courant peut mettre votre sécurité en danger

Confortables, extensibles et parfaits pour un look décontracté, ils semblent être le choix idéal pour un voyage en avion. Les leggings sont devenus une pièce incontournable de nos garde-robes. Sauf que ce vêtement pourrait en réalité présenter des risques inattendus en cas d’urgence à bord. Oui, ce pantalon moulant que vous enfilez machinalement pour un vol long-courrier pourrait bien compliquer une situation critique en cas de problème en plein vol.

Pourquoi les leggings sont-ils risqués en avion ?

Si les leggings sont si prisés, c’est parce qu’ils sont à la fois doux, extensibles et faciles à porter pendant de longues heures en position assise. Pourtant, c’est précisément leur composition qui pose problème dans un contexte d’urgence à bord.

Risque d’incendie

La majorité des leggings sont fabriqués à partir de fibres synthétiques comme le polyester, le nylon ou l’élasthanne. Ces matières sont idéales pour le sport et le confort quotidien, mais elles deviennent un véritable danger en cas d’incendie à bord. En cas de départ de feu (par exemple, dû à un problème électrique ou une explosion), ces tissus synthétiques peuvent s’enflammer très rapidement. Pire encore, au contact de la chaleur, ils risquent de fondre sur votre peau, provoquant de graves brûlures. Les fibres naturelles comme le coton ou la laine, en revanche, brûlent moins vite et ne fondent pas.

Manque de protection

Un autre problème avec les leggings ? Ils sont trop fins. Si une évacuation d’urgence devait avoir lieu, vous pourriez être confrontée à des surfaces abrasives, des débris métalliques ou des bouts de verre. Les leggings n’offrent pratiquement aucune protection face à ces éléments tranchants. Imaginez devoir descendre un toboggan d’urgence ou traverser le tarmac pieds nus et en leggings après une évacuation précipitée. Les frottements pourraient facilement provoquer des éraflures ou des brûlures par friction, laissant votre peau à vif.

Statique et adhérence

Les vêtements synthétiques sont également plus susceptibles de produire de l’électricité statique, ce qui pourrait aggraver une situation en cas de feu ou de court-circuit à bord. De plus, la texture moulante des leggings pourrait coller à la peau en cas de forte chaleur, compliquant encore plus une évacuation rapide.

Que porter à la place des leggings ?

Il existe des alternatives tout aussi confortables, mais nettement plus sûres pour prendre l’avion. Il ne s’agit pas de sacrifier le style au profit de la sécurité, mais de faire des choix intelligents.

Vêtements en fibres naturelles : optez pour des matières comme le coton, la laine ou le lin. Ces tissus résistent mieux à la chaleur, brûlent moins vite et offrent une meilleure protection en cas d’incident. Un pantalon en coton ample ou un jean sont de très bonnes options.

Pantalons amples et confortables : les joggings ou pantalons en coton sont à la fois respirants et confortables, tout en offrant une meilleure protection contre les débris. Évitez toutefois les pantalons trop larges qui pourraient s’accrocher lors d’une évacuation.

Chaussures fermées : laissez les sandales ou les tongs dans votre valise. En cas d’urgence, il est crucial de porter des chaussures fermées (comme des baskets ou des mocassins) qui protègent vos pieds et facilitent la marche sur des surfaces irrégulières. Des chaussures bien attachées vous éviteront de perdre du temps ou de vous blesser lors d’une évacuation rapide.

Autres conseils vestimentaires pour voyager en toute sécurité

Outre le choix du pantalon, il existe quelques astuces supplémentaires pour maximiser votre sécurité en avion.

Privilégiez les vêtements couvrants : un pantalon long et un haut à manches longues protégeront votre peau des brûlures et des éraflures en cas d’accident.

Évitez les vêtements trop serrés : en cas de gonflement dû à la pression atmosphérique, des vêtements moulants peuvent devenir inconfortables et limiter votre mobilité.

Gardez vos chaussures aux pieds : même si vous êtes tentée de vous déchausser pendant le vol, gardez vos chaussures à proximité. En cas d’évacuation, chaque seconde compte.

Évitez les accessoires métalliques : les ceintures, bijoux ou fermetures en métal peuvent chauffer rapidement en cas d’incendie, provoquant des brûlures.

Un conseil relayé par une experte de l’aviation

La créatrice de contenu @queenofcockpit est devenue une véritable référence dans le domaine de l’aviation sur TikTok. Suivie par plus de 420 000 abonnés et cumulant plus de 6,1 millions de likes, elle partage régulièrement des conseils pratiques pour voyager en toute sécurité. Dans l’une de ses vidéos virales, elle explique pourquoi les leggings représentent un risque en cas d’incendie à bord. Cette mise en garde a généré des milliers de commentaires.

Si les leggings sont tentants pour leur confort lors d’un voyage, mieux vaut les laisser de côté au profit de vêtements plus sûrs en cas d’urgence. Il ne s’agit pas d’abandonner le style ou le confort, mais de faire des choix intelligents pour voyager en toute sérénité.