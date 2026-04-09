„Weiche Stufen“: Der Haartrend, der den Sommer 2026 dominieren könnte

Friseursalon
Léa Michel
Photo d'illustration : marymarkevich / Freepik

Mit dem nahenden Sommer 2026 zeichnet sich ein neuer Haartrend ab: „Soft Layers“. Dieser Schnitt basiert auf subtilen Stufen, die für fließende und natürliche Bewegung sorgen, ohne einen übermäßig strukturierten Effekt zu erzielen. Er spiegelt einen umfassenderen Trend in der Schönheitsbranche wider, bei dem es darum geht, die natürliche Haarstruktur zu betonen, anstatt sie radikal zu verändern.

Das Prinzip des unsichtbaren Gradienten

Aktuelle Trends bevorzugen alltagstaugliche Frisuren, die wenig Stylingaufwand erfordern und dennoch elegant wirken. Der „Soft Layers“-Look erfüllt diese Erwartungen durch die gelungene Balance zwischen Raffinesse und Schlichtheit und eignet sich für verschiedenste Lebensstile. Charakteristisch für Soft Layers ist die subtile Stufenung. Anders als bei den stark gestuften Schnitten der vergangenen Jahre werden die Längen hier sanft ausgearbeitet, um einen Eindruck von Leichtigkeit zu erzeugen. Das Ergebnis ist Volumen ohne harte Kanten zwischen den Strähnen.

Diese Technik umrahmt das Gesicht sanft und verleiht dem Haar mehr Dimension. Die entstehende Bewegung bleibt dezent, was die tägliche Pflege erleichtert und aufwendiges Styling überflüssig macht.

Ein Trend, der sich für alle Längen eignet.

Einer der größten Vorteile des Stufenschnitts ist seine Vielseitigkeit. Dieser Style eignet sich für langes, mittellanges Haar und sogar für einige Bob-Frisuren. Er passt zu verschiedenen Haarstrukturen, egal ob glatt, gewellt oder lockig. Haarprofis betonen, dass Stufen dem Haar Textur verleihen, ohne es zu beschweren. Sie lassen sich außerdem mit anderen angesagten Trends wie Curtain Bangs oder leicht gewellten Frisuren kombinieren und unterstreichen so den gewünschten natürlichen Look.

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Eine Antwort auf die Suche nach Einfachheit

Das wachsende Interesse an pflegeleichten Haarschnitten spiegelt die sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher wider. Immer mehr Menschen entscheiden sich für moderne Frisuren, die wenig Aufwand erfordern. Radikale Typveränderungen weichen subtilen Anpassungen, die eine Frisur auffrischen, ohne ihr Aussehen grundlegend zu verändern.

Die „Soft-Layers“-Technik passt zu diesem Trend, indem sie eine Zwischenlösung zwischen einem strukturierten Haarschnitt und völlig natürlichem Haar bietet. Dieser Ansatz spiegelt einen breiteren Trend hin zu vereinfachten Schönheitsroutinen wider.

Warum „weiche Schichten“ den Sommer 2026 prägen könnten

Wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen, könnten „weiche Lagenlooks“ zu einem der begehrtesten Schnitte der Sommersaison 2026 werden. Ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Stile und die Möglichkeit, Bewegungsfreiheit ohne große Einschränkungen zu bieten, machen sie für viele zu einer attraktiven Option.

Durch die Betonung der natürlichen Haarstruktur und die gleichzeitige Erzeugung von Volumen und fließenden Formen verdeutlicht dieser Schnitt die Entwicklung ästhetischer Standards hin zu mehr Flexibilität und Individualität. Der Sommer 2026 könnte daher die dauerhafte Etablierung subtiler Stufenschnitte als unverzichtbare Referenz in der Welt des Haarstylings bestätigen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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