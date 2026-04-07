Der „Oma-Bob“, die Starfrisur der Saison

Der Granny Bob feiert sein Comeback als einer der angesagtesten Haartrends. Inspiriert vom klassischen Bob, besticht dieser Schnitt durch seine zeitlose Eleganz und Pflegeleichtigkeit. Zahlreiche Prominente tragen ihn bereits, und er ist auf den Laufstegen allgegenwärtig – er etabliert sich als moderne Alternative zu strengeren Frisuren.

Eine weichere Version des klassischen Bobs

Der „Oma-Bob“ basiert auf der klassischen Bob-Form, wirkt aber weicher und natürlicher. Er wird in der Regel auf oder etwas unterhalb der Kinnlinie geschnitten und zeichnet sich durch weniger strenge Konturen und sanfte Bewegung aus.

Anders als der streng definierte Bob setzt dieser Schnitt auf einen etwas weicheren Look, manchmal kombiniert mit dezentem Volumen oder einer welligen Textur. Ziel ist ein elegantes Ergebnis, das nicht zu streng wirkt. Dieser Trend ist Teil einer breiteren Rückkehr zu pflegeleichten Frisuren, die nur minimales tägliches Styling erfordern.

Warum ist der „Oma-Bob“ so beliebt?

Der Erfolg des „Oma-Bobs“ liegt vor allem in seiner Vielseitigkeit. Dieser Haarschnitt passt zu verschiedenen Haarstrukturen, egal ob glatt, wellig oder leicht lockig. Er umrahmt das Gesicht und wirkt dabei natürlich. Manche Friseure betonen, dass diese Bob-Variante feinem Haar mehr Bewegung verleiht und dickeres Haar bändigt. Der Schnitt kann mit Mittelscheitel für einen minimalistischen Look oder mit Seitenscheitel für mehr Volumen getragen werden.

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Ein Trend, der bei mehreren Prominenten zu beobachten war

Mehrere Prominente haben in den letzten Monaten zur Popularität dieser Frisur beigetragen und ihr damit zu einem Comeback verholfen. Der „Oma-Bob“ ist Teil eines Trends, der moderne Versionen zeitloser Haarschnitte wie den Long Bob oder den texturierten Bob bevorzugt. Diese Frisur wird oft für ihre gelungene Mischung aus Eleganz und Schlichtheit geschätzt und bietet vielfältige Stylingmöglichkeiten für unterschiedliche Anlässe.

So können Sie diesen Haarschnitt tragen

Für einen angesagten „Oma-Bob“ empfehlen Experten einen leicht gestuften Schnitt, der für mehr Bewegung sorgt. Die Pflege ist relativ einfach; Nachschneiden erfolgt je nach Haarwachstum. Ein natürlicher Look, beispielsweise durch leichtes Föhnen oder Lufttrocknen, unterstreicht die Wirkung dieses Schnitts. Wie bei jeder Frisur kann das Ergebnis je nach Haartyp, Haardichte und Gesichtsform variieren.

Der „Oma-Bob“ bestätigt das Comeback zeitloser, moderner Frisuren. Er ist pflegeleicht, vielseitig kombinierbar und erfreut sich großer Beliebtheit bei allen, die eine elegante Frisur ohne großen Aufwand suchen. Dieser Trend verdeutlicht das wachsende Interesse an Looks, die sowohl modern als auch pflegeleicht sind.