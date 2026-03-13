Wir dachten, dieses Accessoire aus den 1990er Jahren sei in Vergessenheit geraten, aber es feiert 2026 sein Comeback.

Die Modewelt liebt es, in ihren Archiven zu stöbern. Nach einigen ikonischen Stücken aus den 90er- und 2000er-Jahren feiert ein Haaraccessoire, das viele schon in der Schublade verstaubt wähnten, sein Comeback. Das Zickzack-Haarband ist 2026 wieder da – und könnte sich durchaus zu einem der angesagtesten Haaraccessoires der Saison entwickeln.

Auf den Laufstegen der Fashion Week gesichtet

Das Zickzack-Haarband feierte auf der Pariser Fashion Week ein fulminantes Comeback. Auf dem Laufsteg von Miu Miu trugen mehrere Models dieses ikonische, sofort erkennbare Accessoire mit seinen markanten Zickzackmustern. Das Haarband besteht aus kleinen, aneinandergereihten Wellen, oft aus Metall oder Kunststoff, und hält die Haare zurück, während es der Frisur gleichzeitig Struktur verleiht.

Auf dem Laufsteg wurde es eingesetzt, um schlichte, aber dennoch ausdrucksstarke Looks zu kreieren, bei denen das Gesicht unbedeckt blieb und das Haar natürlich hervorgehoben wurde. Für viele Modebeobachter ist diese Wahl kein Zufall. Sie ist Teil eines umfassenderen Trends: der Neuinterpretation der ästhetischen Codes der 1990er und frühen 2000er Jahre.

Ein Kultaccessoire aus den 1990er Jahren

Für viele weckt das Zickzack-Haarband sofort Erinnerungen an die späten 1990er und frühen 2000er Jahre. Damals war dieses Accessoire allgegenwärtig: auf Schulhöfen, in Jugendzeitschriften und auf dem roten Teppich. Mehrere Prominente trugen maßgeblich zu seiner Popularität bei. Britney Spears und Paris Hilton trugen es häufig, und auch David Beckham machte es zu einem festen Bestandteil der Popkultur.

Der Erfolg dieser Frisur beruhte vor allem auf ihrer einzigartigen Form. Die Wellen des Haarbandes fixieren das Haar und verleihen ihm gleichzeitig ein dezentes Volumen am Oberkopf. Das Ergebnis: eine schnelle, praktische Frisur, die im Handumdrehen für einen stylischen Look sorgt.

Die große Rückkehr der Y2K-Ästhetik

Wenn dieses Accessoire heute ein Comeback feiert, liegt das auch daran, dass es einem aktuellen Modetrend entspricht: der Y2K-Ästhetik. Dieser Begriff bezeichnet die beliebten Styles um das Jahr 2000, die nun von Designern wiederentdeckt und neu interpretiert werden. In den letzten Saisons haben viele Marken die visuellen Codes dieser Zeit wieder aufgegriffen. Mini-Taschen, bunte Haarspangen, getönte Brillen und Haarbänder kehren nach und nach in die Kollektionen und den Alltagslook zurück.

Das Zickzack-Stirnband passt perfekt in diese nostalgische Stimmung. Für jüngere Generationen ist es ein witziges Retro-Accessoire. Für andere erinnert es einfach an eine Zeit, in der die Mode mehr Leichtigkeit und Experimentierfreude erlaubte.

Ein einfach zu übernehmendes Accessoire

Wenn dieses Accessoire in Sachen Trends ein Comeback feiert, liegt das auch an seiner Einfachheit. Im Gegensatz zu manch aufwendigen Frisuren ermöglicht das Zickzack-Haarband ein sekundenschnelles Styling. Es lässt sich auf vielfältige Weise tragen:

mit offenen Haaren für einen natürlichen und entspannten Look

mit einem Pferdeschwanz oder einem Dutt, um das Gesicht zu zeigen

bei kurzem Haar, um der Frisur mehr Dimension zu verleihen

Dieses Accessoire hat zudem den Vorteil, für alle Haarstrukturen und -längen geeignet zu sein. Es zielt nicht darauf ab, Ihr Haar zu verändern, sondern es vielmehr zu ergänzen und seine natürliche Schönheit hervorzuheben.

Eine Nostalgie, die Generationen überdauert

Das Comeback des Zickzack-Haarreifs veranschaulicht perfekt, wie Mode funktioniert: Was einst aus der Mode gekommen schien, kann wenige Jahrzehnte später plötzlich wieder im Trend liegen. Accessoires aus den 1990er- und 2000er-Jahren inspirieren Designer weiterhin und begeistern neue Generationen. Neu interpretiert, modernisiert oder einfach mit einem Hauch Ironie versehen, erleben sie in aktuellen Trends ein Comeback.

Letztendlich erinnert dieses kleine Accessoire – das Zickzack-Haarband – an etwas Wesentliches: Schönheit ist auch ein Spielplatz. Und manchmal genügt ein schlichtes Haarband, um dem eigenen Stil einen individuellen Retro-Touch zu verleihen.