Diese rötliche Haarfarbe liegt voll im Trend.

Die Haarfarbe „Schwarzrubin“ entwickelt sich zu einem der wichtigsten Rottöne der Saison – in einer tiefen, dunklen und ultra-glänzenden Variante.

Was ist ein „schwarzer Rubin“?

Ruby Noir ist ein tiefes, hochgesättigtes Rot mit braunem oder schwarzem Unterton, das je nach Lichteinfall fast rubinrot schimmert. Es liegt farblich zwischen Rubinrot, Weinrot und Schwarzkirsche, mit kirschroten oder burgunderfarbenen Reflexen, die besonders im Sonnenlicht oder unter künstlichem Licht zur Geltung kommen. Diese Nuance ist bereits als Haarfarbe in der Drogerie erhältlich, beispielsweise in der Keratin Color-Reihe unter dem Namen „1.8 Ruby Noir“, einem königlichen, intensiven und glänzenden Rotton. Besonders beliebt ist er in der Herbst- und Winterzeit, wenn tiefe, warme Töne im Trend liegen.

Warum ist diese Farbe gerade jetzt so beliebt?

Farbexperten nennen tiefe Rottöne wie Rubinrot oder Schwarzkirsche als die Trendnuancen für rotes Haar, da sie ausdrucksstark wirken, ohne aufdringlich zu sein. Schwarzrubinrot verleiht Tiefe, Glanz und einen luxuriösen Look und ist dabei alltagstauglich, besonders auf braunem Haar.

Dieser Farbton ist besonders ansprechend, da er mittleren bis dunklen Hauttönen und solchen mit neutralem bis kühlem Unterton schmeichelt und dem Haar Fülle und Dimension verleiht, ohne dabei hart zu wirken. In strukturiertem Haar betonen rubinrote Highlights die Locken und den Glanz, was zu seiner Beliebtheit in den sozialen Medien beiträgt.

Wem steht es am besten (und wie sollte es getragen werden)?

Rubinschwarz wirkt besonders gut auf hell- bis dunkelbraunem Haar, wo es sich wie ein tief rubinroter Schleier legt und pflegeleichter ist als auf sehr hellem Haar. Auf blondem Haar ist oft eine Vorpigmentierung notwendig, oder man muss ein sehr intensives, fast „vampirrotes“ Ergebnis in Kauf nehmen.

Für einen trendigen Look empfehlen mehrere Experten:

entweder ein vollfarbiges, hochglänzendes schwarzes Rubinrot

Dies könnte eine rubinrote Balayage auf braunem oder schwarzem Untergrund sein, für einen rauchigen Effekt und einen weicheren Ansatz.

Zur Pflege gehören die Verwendung von Shampoos für coloriertes Haar, Repigmentierungsbehandlungen wie Kirschrot/Kirschschwarz zur Pflege der Highlights und ein strikter Hitzeschutz, um den Glanz zu erhalten.

Tief, geheimnisvoll und intensiv leuchtend – Rubinrot avanciert in dieser Saison zum begehrtesten Rotton. Die perfekte Mischung aus klassischer Eleganz und moderner Kühnheit macht diese Haarfarbe zu einem echten Hingucker: Sie ist alltagstauglich, schmeichelt vielen Hauttönen und liegt voll im Trend. Ob Sie sich für eine Komplettfärbung oder dezente Highlights entscheiden – Rubinrot verleiht Ihrem Haar einen schicken und raffinierten Look, vorausgesetzt, Sie pflegen es gut. Eines ist sicher: Rubinrote Highlights sind diesen Winter der absolute Trend.