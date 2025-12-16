Search here...

Diese rötliche Haarfarbe liegt voll im Trend.

Friseursalon
Léa Michel
Freepik

Die Haarfarbe „Schwarzrubin“ entwickelt sich zu einem der wichtigsten Rottöne der Saison – in einer tiefen, dunklen und ultra-glänzenden Variante.

Was ist ein „schwarzer Rubin“?

Ruby Noir ist ein tiefes, hochgesättigtes Rot mit braunem oder schwarzem Unterton, das je nach Lichteinfall fast rubinrot schimmert. Es liegt farblich zwischen Rubinrot, Weinrot und Schwarzkirsche, mit kirschroten oder burgunderfarbenen Reflexen, die besonders im Sonnenlicht oder unter künstlichem Licht zur Geltung kommen. Diese Nuance ist bereits als Haarfarbe in der Drogerie erhältlich, beispielsweise in der Keratin Color-Reihe unter dem Namen „1.8 Ruby Noir“, einem königlichen, intensiven und glänzenden Rotton. Besonders beliebt ist er in der Herbst- und Winterzeit, wenn tiefe, warme Töne im Trend liegen.

@ravenharp Mein liebstes Hobby sind meine Haare #hairtok #redhair #rubyhair #fallhair #transition #boxcolor #rubynoir #schwarzkopf ♬ Originalton - ❤️🎄 Carla 🎄❤️

Warum ist diese Farbe gerade jetzt so beliebt?

Farbexperten nennen tiefe Rottöne wie Rubinrot oder Schwarzkirsche als die Trendnuancen für rotes Haar, da sie ausdrucksstark wirken, ohne aufdringlich zu sein. Schwarzrubinrot verleiht Tiefe, Glanz und einen luxuriösen Look und ist dabei alltagstauglich, besonders auf braunem Haar.

Dieser Farbton ist besonders ansprechend, da er mittleren bis dunklen Hauttönen und solchen mit neutralem bis kühlem Unterton schmeichelt und dem Haar Fülle und Dimension verleiht, ohne dabei hart zu wirken. In strukturiertem Haar betonen rubinrote Highlights die Locken und den Glanz, was zu seiner Beliebtheit in den sozialen Medien beiträgt.

Wem steht es am besten (und wie sollte es getragen werden)?

Rubinschwarz wirkt besonders gut auf hell- bis dunkelbraunem Haar, wo es sich wie ein tief rubinroter Schleier legt und pflegeleichter ist als auf sehr hellem Haar. Auf blondem Haar ist oft eine Vorpigmentierung notwendig, oder man muss ein sehr intensives, fast „vampirrotes“ Ergebnis in Kauf nehmen.

Für einen trendigen Look empfehlen mehrere Experten:

  • entweder ein vollfarbiges, hochglänzendes schwarzes Rubinrot
  • Dies könnte eine rubinrote Balayage auf braunem oder schwarzem Untergrund sein, für einen rauchigen Effekt und einen weicheren Ansatz.

Zur Pflege gehören die Verwendung von Shampoos für coloriertes Haar, Repigmentierungsbehandlungen wie Kirschrot/Kirschschwarz zur Pflege der Highlights und ein strikter Hitzeschutz, um den Glanz zu erhalten.

Tief, geheimnisvoll und intensiv leuchtend – Rubinrot avanciert in dieser Saison zum begehrtesten Rotton. Die perfekte Mischung aus klassischer Eleganz und moderner Kühnheit macht diese Haarfarbe zu einem echten Hingucker: Sie ist alltagstauglich, schmeichelt vielen Hauttönen und liegt voll im Trend. Ob Sie sich für eine Komplettfärbung oder dezente Highlights entscheiden – Rubinrot verleiht Ihrem Haar einen schicken und raffinierten Look, vorausgesetzt, Sie pflegen es gut. Eines ist sicher: Rubinrote Highlights sind diesen Winter der absolute Trend.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Haare unter dem Mantel verstecken: Der von den Olsen-Zwillingen inspirierte Trend sorgt für Aufsehen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Haare unter dem Mantel verstecken: Der von den Olsen-Zwillingen inspirierte Trend sorgt für Aufsehen.

Steckt ihr eure Haare lässig in den Kragen eures Mantels? Diese Frage kursiert derzeit auf TikTok unter dem...

Diese in den 1990er Jahren beliebte, ikonische Frisur feiert ein unerwartetes Comeback.

Der Pixie-Cut, diese gewagte Kurzhaarfrisur, die in den 1990er Jahren von Ikonen wie Kate Moss, Winona Ryder und...

Hier ist der perfekte Farbton für Highlights, um Ihr graues Haar zu betonen.

Ob Sie gerade erst die ersten grauen Strähnen entdecken oder Ihr graues Haar schon deutlich sichtbar ist, stellt...

So bleibt Ihr Nacken schön warm… ohne Ihre Frisur zu ruinieren

Um sich unter dem Mantel warmzuhalten, ist ein Halswärmer unverzichtbar. Kuschelige Schals, Rollkragenpullover und Satinschals können da allerdings...

Halo Hair: Die neue Haarfarbe von Rosalía sorgt bereits für Aufsehen unter Friseuren.

Ein blonder Heiligenschein im braunen Haar: Das ist der neueste Haartrend. Diese ungewöhnliche Färbung, die wie ein Tattoo...

Das Geheimnis, um nach einer Fahrradtour nie wieder mit zerzausten Haaren nach Hause zu kommen

Helme, unverzichtbare Accessoires für Motorradtouren, können ganz schön strapaziert sein. Am Ziel angekommen, sieht man genauso aus wie...

© 2025 The Body Optimist