Der „koreanische 2-in-1-Bob“: Dieser trendige Haarschnitt wird 2026 jeder Gesichtsform schmeicheln.

Vergessen Sie strenge, starre Bobs: 2026 ist der koreanische 2-in-1-Bob angesagt – ein Hybrid-Schnitt, inspiriert von K-Beauty, der Minimalismus und Flexibilität vereint. Vielseitig, schick und äußerst praktisch: Dieser Bob der „neuen Generation“ passt sich Ihrer Stimmung an – von glatt und strukturiert bis hin zu natürlichen Wellen.

Ein Haarschnitt, der zu allen Gesichtsformen passt.

Nicht zu lang, nicht zu kurz: Der koreanische Bob endet zwischen Kinn und Schlüsselbein – eine strategisch günstige Länge, die jeder Gesichtsform schmeichelt. Er streckt runde Gesichter, mildert markante Kieferpartien und harmonisiert längliche Gesichtszüge. Sein Geheimnis? Unsichtbare Innenschichten, die sofort für mehr Volumen und Dimension sorgen, sobald man dem Haar Textur verleiht.

Glatt getragen, besticht es durch eine elegante, grafische Silhouette, die direkt von den Straßen Seouls inspiriert ist. In einer gewellten Variante wirkt es leichter und erinnert an die natürlichen Frisuren von K-Pop-Stars oder K-Drama-Schauspielerinnen.

Versteckte Ebenen für einen luftigen Effekt

Was den koreanischen Bob von anderen Bobfrisuren unterscheidet, sind seine kaum wahrnehmbaren Mikro-Stufen. Die kinnnah geschnittenen und nach außen hin auslaufenden Stufen sorgen für natürliche Bewegung des Haares, ohne Frizz oder Schweregefühl. Das Ergebnis: ein lebendiger, geschmeidiger und stets eleganter Schnitt, selbst ohne Föhnen. Und das Beste: Dieser Bob meistert auch „Bad Hair Days“ hervorragend: Er behält seine Bewegung und Struktur, ohne dass ständiges Nachstylen nötig ist.

Ein wahrhaft universeller Schnitt

Der koreanische Bob ist so beliebt, weil er sich jeder Haarstruktur anpasst. Auf natürlich glattem asiatischem Haar kommt seine geometrische Präzision besonders gut zur Geltung. Auf gewelltem Haar betont er die natürliche Textur und sorgt für einen fließenden Look. Selbst krauses Haar profitiert davon, denn die inneren Stufen verhindern einen helmartigen Effekt und verleihen dem Haar Leichtigkeit und Definition.

Friseure nennen es einen „Selbststyling“-Schnitt: Ein einfaches Serum oder Texturspray genügt, um den Look zu kreieren. Ein echter Pluspunkt für alle, die ihre Frisur stylen möchten, ohne stundenlang vor dem Spiegel zu stehen.

Bis 2026 dürfte der koreanische 2-in-1-Bob zum Trend-Haarschnitt avancieren: stylisch, vielseitig und unkompliziert. Ein Schnitt, tausend Möglichkeiten – und vor allem: kein Kompromiss bei Komfort oder Zeitaufwand.