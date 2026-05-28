Bei trockenem und glanzlosem Haar kann ein Hausmittel den entscheidenden Unterschied machen.

Tipps & Tricks
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Glanzloses, strohiges Haar mit brüchigen Spitzen – Trockenheit ist ein weit verbreitetes Problem, das durch alltägliche Einflüsse wie Hitze von Stylinggeräten, hartes Wasser, Sonneneinstrahlung oder häufiges Färben noch verstärkt wird. Bevor man zu teuren Behandlungen greift, kann ein einfaches und bewährtes Hausmittel wahre Wunder bewirken: eine Kokosölmaske. Eine leicht zugängliche Lösung, die die Vorteile eines Inhaltsstoffs nutzt, der in vielen Küchen bereits vorhanden ist.

Warum das Haar trocken und glanzlos wird

Die Haarfasern sind von einer äußeren Schicht geschützt, die auf natürliche Weise Öle produziert, welche für Glanz und Geschmeidigkeit des Haares verantwortlich sind. Wird diese Schicht geschwächt – beispielsweise durch Hitze, chemische Behandlungen oder trockene Luft –, verliert das Haar seine Feuchtigkeit. Es wirkt dann stumpf und glanzlos und neigt eher zu Haarbruch und Spliss.

Kokosöl, ein natürlicher Verbündeter

Unter den Hausmitteln sticht Kokosöl durch seine besonders wirksamen Eigenschaften hervor. Reich an Fettsäuren, insbesondere Laurinsäure, sowie Vitamin E, dringt es tief in die Haarfasern ein, während viele andere Behandlungen nur oberflächlich wirken. Indem es den Proteinverlust, die Hauptursache für Trockenheit und Haarbruch, reduziert, trägt es dazu bei, geschädigtem Haar Geschmeidigkeit und Glanz zurückzugeben.

So wird die Maske angewendet

Die Anwendung ist einfach. Zwei Esslöffel Kokosöl schmelzen und Strähne für Strähne in trockenes oder leicht feuchtes Haar einarbeiten, von den Längen bis in die Spitzen. 20 bis 30 Minuten einwirken lassen – für eine intensivere Pflege auch über Nacht – anschließend mit lauwarmem Wasser ausspülen und zum Schluss mit kaltem Wasser nachspülen, um die Feuchtigkeit einzuschließen.

Dieses preiswerte und natürliche Hausmittel kann das Aussehen von trockenem Haar deutlich verbessern. Beachten Sie jedoch, dass Kokosöl für bereits fettiges Haar weniger geeignet ist: Es empfiehlt sich, mit einer kleinen Menge zu beginnen und die Reaktion Ihres Haares zu beobachten.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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