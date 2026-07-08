Diese Fehler können die Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln verringern.

Tipps & Tricks
Léa Michel
Photo d'illustration : Magnific

Sonnenschutz ist unerlässlich, um die Sonne zu genießen und gleichzeitig die Haut zu schützen. Doch selbst das beste Produkt kann seine Wirkung nicht entfalten, wenn sich Fehler in die Pflegeroutine einschleichen. Entdecken Sie die besten Tipps, um die Wirksamkeit Ihres Sonnenschutzes aufrechtzuerhalten.

Du wendest nicht genug davon an.

Das ist der häufigste Fehler. Ein kleiner Klecks Creme mag ausreichend erscheinen, doch tatsächlich reduziert zu wenig Creme den auf der Flasche angegebenen Schutzgrad erheblich. Um Ihre Haut effektiv zu schützen, tragen Sie eine großzügige Schicht auf alle exponierten Stellen auf. Ohren, Nacken, Fußrücken und sogar die Lippen werden oft vergessen, obwohl sie genauso viel Aufmerksamkeit verdienen wie Gesicht oder Arme.

Du vergisst, es im Laufe des Tages erneut aufzutragen.

Einmaliges Eincremen vor dem Aufenthalt im Freien bietet keinen dauerhaften Schutz. Durch Schweiß, Schwimmen und Reibung an Kleidung oder Handtüchern verliert das Produkt allmählich seine Wirksamkeit. Am besten cremen Sie sich etwa alle zwei Stunden erneut ein, sowie nach jedem Schwimmen oder jeder körperlichen Aktivität, selbst wenn Ihre Sonnencreme als wasserfest beworben wird.

Ihre Sonnencreme ist abgelaufen.

Wie alle Kosmetikprodukte hat auch Sonnenschutzmittel eine begrenzte Haltbarkeit. Mit der Zeit können die Schutzfilter ihre Wirksamkeit verlieren, insbesondere wenn die Tube mehrere Monate lang an einem warmen Ort gelagert oder im Strandbeutel vergessen wurde. Überprüfen Sie daher vor der ersten Anwendung das Verfallsdatum und die empfohlene Nutzungsdauer nach dem Öffnen. Wenn Ihr Sonnenschutzmittel vom letzten Sommer stammt, sollten Sie es ersetzen, um optimalen Schutz zu gewährleisten.

Du glaubst, die Wolken beschützen dich

Ist der Himmel grau? Das bedeutet nicht, dass Ihre Haut sicher ist. Ein Großteil der UV-Strahlen durchdringt die Wolken und erreicht die Haut, selbst wenn die Sonne tief steht. Auch im Schatten oder an bewölkten Tagen ist das Auftragen von Sonnenschutzmittel unerlässlich, um Ihre Haut den ganzen Tag über zu schützen.

Du verlässt dich ausschließlich auf Sonnenschutzmittel.

Sonnenschutzmittel sind ein wertvoller Helfer, ersetzen aber nicht andere Schutzmaßnahmen. Um sonnige Tage unbeschwert genießen zu können, sollten Sie einige einfache Gewohnheiten kombinieren: Tragen Sie nach Möglichkeit Hut, Sonnenbrille und schützende Kleidung und suchen Sie während der Mittagssonne Schatten auf. In Kombination mit korrekt aufgetragenem Sonnenschutzmittel bieten Sie Ihrer Haut einen umfassenderen Schutz.

Sonnenschutzmittel gehören nach wie vor zu den besten Möglichkeiten, die Haut vor UV-Strahlen zu schützen – vorausgesetzt, sie werden richtig angewendet. Großzügiges Auftragen, regelmäßiges Nachcremen, ein Produkt in einwandfreiem Zustand und ein paar zusätzliche Pflegeschritte genügen, um die Wirkung zu maximieren. So können Sie die Sonne unbesorgt genießen und gleichzeitig Ihre Haut Tag für Tag optimal schützen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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