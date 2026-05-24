Sie benutzt einen Löffel, um ihren Lidstrich aufzutragen, und das Internet liebt das Ergebnis.

Was wäre, wenn das perfekte Werkzeug für einen makellosen Lidstrich bereits in deiner Küchenschublade läge? Genau diese Idee hatte die Beauty-Content-Creatorin Elizabeth (@probbeauty), die auf TikTok einen simplen, aber effektiven Tipp teilte: einen Löffel als Schablone verwenden, um einen sauberen, symmetrischen Lidstrich zu ziehen. Das Video wurde sofort zum Hit bei den Internetnutzern, die die präzisen und leicht umsetzbaren Ergebnisse lobten – selbst für diejenigen mit wenig Make-up-Erfahrung.

Ein Schminktipp

Der Löffeltrick ist in der Beauty-Welt auf Social Media zwar nicht ganz neu, aber Elizabeths (@probbeauty) Demonstration hat ihm zu neuem Aufschwung verholfen. Das Prinzip ist simpel: Anstatt die Linie freihändig zu ziehen und ein wackeliges oder asymmetrisches Ergebnis zu riskieren, nutzt man die runde Form eines Löffels als Orientierungshilfe. Ein cleverer Trick, der ein alltägliches Küchenutensil in ein echtes Make-up-Tool verwandelt – ganz ohne zusätzliche Anschaffungen.

Der Griff für die unterste Linie

Die Technik besteht aus zwei Schritten. Zuerst zeichnet die Künstlerin mit dem geraden, dünnen Stiel eines Löffels die untere Lidstrichlinie. Indem sie den Stiel in Richtung Schläfe positioniert, schafft Elizabeth (@probbeauty) eine gerade, saubere Basis, die als Orientierung für den Beginn des Lidstrichs dient. Dieser erste Schritt ermöglicht es ihr, den Winkel des späteren Cat-Eye-Lidstrichs präzise zu definieren und die Unsicherheiten des Freihandzeichnens zu vermeiden.

Die gebogene Kante für die obere Linie

Als Nächstes dreht Elizabeth (@probbeauty) den Löffel um und verwendet dessen abgerundete Kante. Sanft auf das Augenlid aufgesetzt, dient diese natürliche Krümmung als Schablone, um die obere Lidstrichlinie zu ziehen und so harmonisch der Augenform zu folgen. Das Ergebnis: eine gleichmäßige, geschmeidige Linie, die sich elegant zum äußeren Augenwinkel hin schwingt und auf die im vorherigen Schritt gezogene Linie trifft. Durch die Kombination dieser beiden Techniken gelingt Ihnen in Sekundenschnelle ein grafischer und symmetrischer Lidstrich.

Warum ist dieser Trick so verlockend?

Der Erfolg dieses Tricks beruht auf mehreren Vorteilen. Erstens auf seiner Einfachheit: Man benötigt kein teures Zubehör, ein einfacher Löffel genügt. Zweitens auf seiner Präzision: Die abgerundeten Kanten des Löffels dienen als zuverlässige Führung, besonders hilfreich für alle, denen es schwerfällt, eine gerade Linie zu ziehen. Und schließlich auf seiner Zugänglichkeit: Der Trick eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene und passt sich verschiedenen Augenformen an. In den Kommentaren loben die Nutzer die „verblüffenden“ Ergebnisse und versprechen, die Methode auszuprobieren.

Mit diesem Löffeltrick erinnert uns Elizabeth (@probbeauty) daran, dass Schönheit nicht immer aufwendige Hilfsmittel erfordert. Eine clevere und einfache Demonstration, die beweist, dass mit etwas Einfallsreichtum der Inhalt unserer Küche manchmal unsere Schminktasche retten kann.