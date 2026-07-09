Aufgedunsenes Gesicht nach dem Aufwachen: Die richtigen Schritte, um dem Gesicht wieder zu neuem Glanz zu verhelfen

Tipps & Tricks
Léa Michel
Photo d'illustration : Magnific

Morgens nach dem Aufwachen in den Spiegel zu schauen und ein leicht geschwollenes Gesicht oder ausgeprägtere Fältchen zu entdecken, ist völlig normal. Dieses Phänomen ist natürlich und betrifft jeden, auch wenn es häufiger im Zusammenhang mit Frauen thematisiert wird. Es gibt nichts zu verbergen oder zu korrigieren: Mit ein paar einfachen Schritten können Sie Ihre Haut pflegen und ihr ein strahlendes Aussehen verleihen.

Warum wirkt das Gesicht nach dem Aufwachen so geschwollen?

Nachts ruht der Körper, und die Körperflüssigkeiten zirkulieren anders. Wer im Liegen schläft, dem kann es leicht passieren, dass sich Flüssigkeit im Gesicht ansammelt. Ein etwas salziger Abend, Schlafmangel, Müdigkeit oder unzureichende Flüssigkeitszufuhr können diesen Effekt verstärken. In den meisten Fällen ist diese Schwellung vorübergehend und klingt im Laufe des Vormittags von selbst wieder ab. Sie ist kein Zeichen von Vernachlässigung oder einer Erkrankung, sondern einfach eine normale Körperfunktion.

Setzen Sie auf Frische, um die Haut zu beleben.

Wer morgens gerne erfrischt aufwacht, kann mit Kälte einen echten Frischekick erleben. Ein kurzes Abspülen mit kühlem Wasser oder ein kühler Umschlag genügen oft schon, um die Haut zu beleben. Auch ein Jaderoller oder ein Gua-Sha- Werkzeug aus dem Kühlschrank sind hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig. Ihre Hände und etwas Kühle reichen völlig aus.

Eine sanfte Massage

Ein paar Minuten Massage können die Durchblutung anregen und den natürlichen Abfluss von Flüssigkeiten im Gesicht unterstützen. Beginnen Sie mit leichten Streichbewegungen in der Gesichtsmitte und massieren Sie sanft nach außen und dann nach unten zum Hals. Augenpartie, Wangenknochen und Kieferpartie sind Bereiche, in denen sich über Nacht vermehrt Flüssigkeit ansammeln kann. Ziel ist es nicht, Ihr Gesicht zu verändern, sondern ihm einen angenehmen Start in den Tag zu ermöglichen.

Flüssigkeitszufuhr, ein täglicher Verbündeter

Es mag überraschend klingen, aber ausreichend Flüssigkeitszufuhr hilft dem Körper tatsächlich, Wassereinlagerungen besser zu regulieren. Mit einem großen Glas Wasser in den Tag zu starten, ist eine einfache Gewohnheit, die zu einer optimalen Körperfunktion beiträgt. Was die Ernährung angeht, muss man nicht nach Perfektion streben. Allerdings kann der Verzicht auf sehr salzige oder besonders schwere Mahlzeiten vor dem Schlafengehen morgendliche Blähungen reduzieren. Auch die Wahl wasserreicher Lebensmittel ist eine gute Angewohnheit, die sich leicht in den Speiseplan integrieren lässt.

Auch der Schlaf macht einen Unterschied.

Die Schlafqualität beeinflusst natürlich das Aussehen des Gesichts. Ausreichend Schlaf ermöglicht dem Körper, sich zu erholen, und das leichte Hochlagern des Kopfes mit einem Kissen kann Wassereinlagerungen über Nacht reduzieren. Ziel ist es nicht, morgens direkt nach dem Aufwachen ein „perfektes“ Gesicht zu haben. Abdrücke vom Kissen, leicht geschwollene Augen oder die Nachwirkungen der Müdigkeit gehören einfach dazu.

Kurz gesagt: Ihr morgendliches Aussehen ist kein Problem, das gelöst werden muss. Es zeigt Ihnen lediglich, dass Ihr Körper über Nacht gearbeitet hat. Wenn Sie Ihrer Haut neue Strahlkraft verleihen möchten, genügen oft schon ein paar sanfte Schritte, um sie zu verbessern, ohne sie gleich komplett verändern zu wollen. Sollten Schwellungen jedoch stark, ungewöhnlich oder anhaltend sein, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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