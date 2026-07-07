Mit diesem Trick, bei dem man ein Pflaster verwendet, kann man sich ganz einfach zu Hause eine French Manicure machen.

Tipps & Tricks
Émilie Laurent
French Manucure pansement
@rosenambasa/Instagram

Für die zeitloseste Maniküre aller Zeiten – die allseits beliebte French Manicure – muss man nicht mehr ins Nagelstudio. Während wir in jungen Jahren noch mit Schulmaterialien und Ösen für diesen Look hantiert haben, greifen wir heute zu unseren Notfallsets. Pflaster werden zu Schablonen und versprechen ein makelloses Ergebnis.

Ein Pflaster für eine perfekt ausgeführte French Manicure

Um zu Hause eine überzeugende French Manicure hinzubekommen, haben wir schon alles Mögliche versucht. In der Schulzeit waren wir sogar stolz auf unsere mit Korrekturflüssigkeit lackierten Nägel. Heute sehnen wir uns jedoch nach zuverlässigeren Techniken als Freihandmalerei und Linien, die mit Filzstiften oder Permanentmarkern gezogen werden. Nicht, dass wir nicht schon unzählige Online-Tutorials gesucht hätten. Nach jahrelanger erfolgloser Suche und unzähligen Versuchen mit Beauty-Blendern, Zahnstochern und extrafeinen Pinseln, wie sie sonst nur professionelle Nageldesigner verwenden, scheint es endlich eine zuverlässige Methode zu geben.

Diesmal wird unsere French Manicure endlich perfekt und nicht mehr so krakelig wie bei einem Kleinkind. Denn wir kennen das alle: Man hält kurz die Luft an, um nicht über die Linien zu malen, streckt die Zunge raus, um sich zu konzentrieren, und strebt nach höchster Präzision. Dank dieses Tipps von @rosenambasa, einer Künstlerin, die auf Keratin-Leinwänden arbeitet, ist die French Manicure kein Geduldsspiel mehr.

Normalerweise bevorzugt sie professionelles Werkzeug, doch hier greift sie auf ein Accessoire zurück, das die meisten von uns irgendwo in einer Schublade haben: ein rundes Pflaster, genau so groß wie ihr Fingernagel. Neben dem Abdecken von Wunden dient dieses Klebeband auch als Schablone für eine perfekte Naht.

Eine schnelle Maniküre mit dem Nötigsten

Man braucht weder teure Ausrüstung noch einen Schnellkurs, um sich zu Hause eine French Manicure zu machen. Indem man das Pflaster auf Höhe des weißen Nagelrandes anbringt, kann man ganz entspannt ein paar Pinselstriche setzen, ohne Angst haben zu müssen, über die Linien zu malen oder von vorne anfangen zu müssen.

In ihrem Video verzichtet die Content-Creatorin auf jegliche Vorsichtsmaßnahmen und fährt mit dem Verband über die Nägel. Doch als sie ihn entfernt, ist kein unschöner Rest von makellosem Nagellack zu sehen. Sie trägt eine French Manicure, die aussieht wie aus dem Nagelstudio. Die Prozedur dauert nur wenige Minuten. Und das Beste: Sie können diese French Manicure ganz nach Ihrem Geschmack und den aktuellen Trends gestalten.

Eine französische Maniküre für alle Finger und jeden Stil

In diesem Demovideo begnügt sich die Content-Erstellerin nicht mit einem einfachen weißen Streifen und einem leicht glänzenden Überlack. Sie verleiht der French Manicure eine individuelle Note und kreiert so einen Look, der den Inspirationen auf Pinterest Konkurrenz macht. Mit einem Nagellackentferner zaubert sie kleine blaue Punkte für einen frischen Touch. Du kannst ihren Look nachahmen oder ihn etwas abwandeln, indem du Strasssteine hinzufügst, das traditionelle Weiß durch einen trendigeren Farbton wie Buttermilch ersetzt oder mit der Spitze eines Wattestäbchens kleine Blumen auf den Nagel tupfst.

Für Tage, an denen man einfach nur Spaß haben möchte, ohne es zu kompliziert zu machen, sind Texturen genau das Richtige: Glitzer an der Nagelspitze, ein samtiger Effekt oder ein matter Überlack über einem glänzenden Unterlack. Das macht den Unterschied, ohne die Technik zu verändern. Und dann sind da noch die Details, die ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Mini-Herzen, Mikro-Sterne, kleine, unregelmäßige Punkte wie Konfetti… Nichts ist ultraperfekt, und genau das macht das Ergebnis so lebendig. Man kann sogar verschiedene Stile von einem Finger zum anderen kombinieren, wie eine kleine, persönliche Kollektion anstatt einer einheitlichen Maniküre.

Letztendlich ist dieser Pflastertrick nur ein Anfang. Der eigentliche Clou ist die Erkenntnis, dass eine gelungene French Manicure nicht perfekt oder makellos sein muss, um schön zu sein. Sie kann einfach, verspielt, manchmal etwas unperfekt und absolut selbstbewusst sein.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
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