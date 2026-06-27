Diese pinkfarbene Maniküre im Milchshake-Stil scheint der Trend des Sommers zu werden.

Ein neuer Maniküre-Trend, irgendwo zwischen zart und lebendig, erobert diesen Sommer 2026 die Hände. Die sogenannten „Erdbeermilchshake-Nägel“ bestechen durch ihr cremiges, leuchtendes Rosa, inspiriert vom berühmten Erdbeermilchshake. Dieser minimalistische Trend setzt auf Schlichtheit statt aufwendiger Effekte.

Die Maniküre, die Zartheit betont

Nachdem in den letzten Saisons aufwendige Nageldesigns dominiert haben, ist es nun Zeit für einen minimalistischeren Stil. „Erdbeermilchshake-Nägel“ zeichnen sich durch einen Farbton aus, der zwischen Pastellrosa und Milchweiß liegt und für ein süßes und zartes Ergebnis sorgt. Das Ziel? Nägel mit einem frischen, strahlenden und eleganten Look. Eine Ästhetik, die perfekt zum unbeschwerten Sommergefühl passt.

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Eine Farbe, die allen Hauttönen schmeichelt.

Eine der Stärken dieses Farbtons ist seine Vielseitigkeit. Auf heller Haut verleiht er einen Hauch von Frische. Auf gebräunter Haut erzeugt er einen wunderschönen, leuchtenden Kontrast. Und auf dunkleren Hauttönen entfaltet er dank seines zart-cremigen Finishs seine volle Strahlkraft. Kurz gesagt: Dieser Farbton lässt sich an Ihre Stimmung und Ihren Hautton anpassen.

Das Geheimnis? Ein hochglänzendes Finish.

Den entscheidenden Unterschied macht nicht nur die Farbe, sondern auch das Finish. „Erdbeermilchshake-Nägel“ haben ein cremiges, leicht mattes Finish, das durch einen glänzenden Überlack veredelt wird und an die cremige, verführerische Optik eines echten Milchshakes erinnert. Zwei dünne Lackschichten genügen in der Regel, um diesen Effekt zu erzielen, vorausgesetzt, die Nägel wurden zuvor sorgfältig gefeilt und mit Feuchtigkeit versorgt.

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Ein Trend, der der Rückkehr des Minimalismus folgt

Diese Maniküre ist Teil eines breiteren Trends hin zu sanften, zeitlosen Farben. Buttergelb, Pastelllila, Nude-Rosa … Sommerfarben setzen auf leuchtende, alltagstaugliche Nuancen, sowohl in der Mode als auch im Beauty-Bereich. Wenig überraschend haben die sozialen Medien maßgeblich zur Popularisierung dieses Trends beigetragen, der sich zu einer der aktuell am häufigsten geteilten Maniküren entwickelt hat.

Ein Trend, niemals eine Verpflichtung

Wenn dir diese Maniküre gefällt, kannst du sie gerne übernehmen … oder auch nicht. Lackierte Nägel sind weder im Sommer noch zu irgendeiner anderen Jahreszeit Pflicht. Unabhängig von deinem Geschlecht, deinen Gewohnheiten oder der Länge deiner Nägel musst du dich keinem Druck beugen, vermeintlich „perfekte“ Hände oder Füße zu präsentieren. Eine Maniküre ist eine ästhetische Entscheidung, keine Notwendigkeit. Deine Hände und Füße müssen nicht verändert werden, um schön zu sein: Mach einfach, was dir Freude bereitet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die „Erdbeermilchshake“-Maniküre mit ihrem zarten, milchigen Rosa und dem glänzenden Finish zu den süßesten Trends des Sommers zählt. Sie ist unkompliziert zu tragen, betont minimalistisch und spricht alle an, die einen dezenten Look lieben. Ob Sie sie tragen oder ignorieren, bleibt Ihnen überlassen. Schließlich ist der beste Trend der, mit dem Sie sich wohlfühlen – ob mit oder ohne Nagellack.