„Gebissene Lippen“ gelten als der Beauty-Trend des Herbstes 2026.

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Tatiana Richard
Photo d'illustration : Valeria Boltneva / Pexels

Vergessen Sie ultrapräzise Konturen und makellos gezeichnete Lippen: Der Trend der "gebissenen Lippen" setzt auf Unschärfe, verschwommene Farben und jenen leicht unperfekten Look, der ihn so charmant macht.

Ein gebissener Mund, der zu einem globalen Phänomen wurde

Hinter diesem englischen Namen verbirgt sich eine typisch französische Idee: die „gebissene Lippe“. Das Prinzip? Den Lippen einen Hauch von Farbe zu verleihen, als hätte man gerade in ein saftiges Stück Obst gebissen – ganz ohne perfekt definiertes Ergebnis. Diese Ästhetik ist nicht neu. Sie ist Teil einer langen französischen Schönheitstradition, in der farbige, aber dezent aufgetragene Lippen schon immer beliebt waren. Von englischsprachigen Content-Creatorn aufgegriffen und populär gemacht, ist dieser Look heute allgegenwärtig und auf dem besten Weg, einer der charakteristischen Make-up-Looks des Herbstes 2026 zu werden.

@aliciabreuer0 Lippen-Hack 💋 Mühelos vollere Lippen verwendet: @Charlotte Tilbury Lippenstift Pazzaz @rabanne ♬ Originalton - yonces_soldier

„Gebissene Lippen“ oder verschwommene Lippen: Wo liegt der Unterschied?

Auf den ersten Blick mögen die beiden Trends ähnlich erscheinen. In beiden Fällen verliert die Lippenkontur ihre grafische Schärfe und weicht einem weicheren Look. Die Umsetzung ist jedoch nicht ganz dieselbe.

  • Mit einem klassischen Weichzeichner-Effekt wird die Farbe im Allgemeinen recht gleichmäßig über den gesamten Mund verteilt.
  • Für den „gekniffenen Lippen“-Look ist der Farbverlauf entscheidend: Die Farbe ist in der Mitte intensiver und hellt sich zu den Rändern hin allmählich auf. Inspiriert von koreanischen Make-up-Techniken, erzeugt diese Methode ein wunderschönes Volumen, ohne dass die Lippen präzise konturiert werden müssen. Das Ergebnis: ein lebendiger, frischer und bewusst „unperfekter“ Schmollmund.

Farben, die perfekt für den Herbst sind

Die Jahreszeit scheint wie geschaffen für diesen Trend. Nuancen, inspiriert von roten Beeren, stehen ganz klar im Mittelpunkt: Himbeere, Brombeere, ein sanfter Pflaumenton … und natürlich warme Brauntöne und gedecktere Rottöne. Diese tiefen Farben ergänzen herbstliche Looks besonders gut und lassen sich leicht anpassen, um die gewünschte Intensität zu erzielen. Und gute Nachrichten für alle, die ein müheloses Make-up lieben: Hier muss man nicht nach dem kleinsten Makel suchen. Der Effekt ist bewusst dezent gehalten, sodass eine Farbe, die im Laufe des Tages verblasst, dem Ergebnis sogar noch mehr Charme verleiht.

Wie erzielt man in drei Schritten den Look „aufgebissene Lippen“?

Zuerst die Lippen vorbereiten. Ein sanftes Peeling, gefolgt von einem pflegenden Lippenbalsam, glättet die Oberfläche und verhindert, dass sich die Farbe in trockenen Stellen absetzt, was besonders bei sinkenden Temperaturen häufig vorkommt. Anschließend die Farbe in der Mitte der Lippen auftragen. Es ist nicht nötig, sie flächendeckend zu verteilen: Der sanfte Farbverlauf sorgt für den gewünschten Effekt.

Verblenden Sie das Produkt mit dem Finger sanft nach außen, um einen weichen Übergang zu erzielen. Zum Schluss etwas Lippenbalsam in die Mitte geben – für ein angenehmes Gefühl und mehr Definition. Lippenfarben, getönte Lippenbalsame und cremige, leicht verblendbare Lippenstifte eignen sich besonders gut für diese Technik.

Ein Trend, der jedem Mund steht

Die gute Nachricht ist außerdem, dass der Trend zu „aufgebissenen Lippen“ nicht auf eine bestimmte Lippenform beschränkt ist. Er harmoniert auch wunderbar mit minimalistischem Make-up: einem strahlenden Teint, dezentem Augen-Make-up und dezent gefärbten Lippen. Natürlich steht es Ihnen frei, den Look nach Belieben zu intensivieren oder anzupassen.

Was wäre, wenn du ihr nicht gefolgt wärst?

Am wichtigsten ist vielleicht, dass ein Beauty-Trend eine Anregung ist, niemals eine Pflicht. Du kannst den Look mit den aufgebissenen Lippen ausprobieren, ihn anpassen, neu interpretieren … oder ihn einfach vorbeiziehen lassen. Du kannst dich auch ganz gegen Make-up entscheiden. Egal ob 20, 40, 60 oder älter, egal welches Geschlecht du hast – dein Gesicht muss niemandem etwas beweisen. Make-up kann ein Spielfeld, ein Vergnügen, eine Gewohnheit sein oder auch gar nicht.

Und schließlich haben die „aufgebissenen Lippen“ vielleicht genau dort ihr stärkstes Argument gefunden: Sie ermutigen dazu, weniger Kontrolle über das eigene Aussehen zu haben und mit Farben zu experimentieren, ohne nach Perfektion zu streben.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Als Autorin erkunde ich Schönheit, Mode und Psychologie mit Feingefühl und Neugier. Ich genieße es, die Emotionen, die wir erleben, zu verstehen und jenen eine Stimme zu geben, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. In meinen Artikeln bemühe ich mich, die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Alltagserfahrungen zu überbrücken.
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