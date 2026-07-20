Wie Sie die richtige Foundation entsprechend Ihrem Hauttyp auswählen

Foundation ist nicht zwingend notwendig. Ob Sie einen makellosen Teint wünschen oder Ihre Haut lieber atmen lassen möchten – es gibt keine festen Regeln. Wenn Sie jedoch gerne Foundation tragen, sorgt die Wahl einer auf Ihren Hauttyp abgestimmten Formel vor allem für mehr Tragekomfort und ein natürlicheres Aussehen.

Stiftung: eine Entscheidung, niemals eine Pflicht

Zuallererst möchten wir einen offensichtlichen Punkt wiederholen, der dennoch betont werden muss: Man braucht keine Foundation, um schön zu sein. Poren, Rötungen, dunkle Flecken und Unreinheiten gehören einfach zu deiner Haut.

Im Sommer ist es oft die perfekte Zeit, der Haut etwas mehr Luft zu gönnen, wenn man das möchte. Und wenn du lieber weiterhin Make-up tragen möchtest, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass du es für dich selbst tust und nicht einem Druck nachgibst, der uns glauben machen will, dass ein Gesicht immer „perfekt glatt“ oder geschminkt sein muss.

Trockene Haut: Fokus auf Komfort

Wenn Ihre Haut zu Spannungen neigt oder an Elastizität verliert, greifen Sie am besten zu Foundations mit flüssiger oder cremiger Textur. Feuchtigkeitsspendende Formeln und ein strahlendes oder seidiges Finish verleihen einen frischen Teint und betonen trockene Stellen nicht. Sehr matte oder pudrige Texturen hingegen können jegliches Unbehagen verstärken. Wählen Sie daher lieber Produkte, die Ihre Haut unterstützen, anstatt sie zu spannen.

Fettige Haut: Formeln, die den Glanz reduzieren

Bei erhöhter Talgproduktion sind mattierende Foundations in der Regel am angenehmsten zu tragen. Ölfreie oder langanhaltende Formeln sorgen den ganzen Tag für einen ebenmäßigen Teint ohne übermäßigen Glanz. Für ein optimales Ergebnis kann vor dem Make-up ein mattierender Primer aufgetragen werden. Ziel ist es nicht, die Haut zu kaschieren, sondern eine Textur zu finden, die sich von morgens bis abends angenehm anfühlt.

Mischhaut: Die richtige Balance finden

Mischhaut zeichnet sich oft durch eine glänzende T-Zone und angenehme, mitunter leicht trockene Wangen aus. In diesem Fall ist eine Foundation mit natürlichem oder seidenmattem Finish oft ein guter Kompromiss. Manche bevorzugen es auch, ihre Pflegeroutine an die verschiedenen Gesichtspartien anzupassen und einen mattierenden Primer nur bei Bedarf zu verwenden. Dieser individuelle Ansatz berücksichtigt die Bedürfnisse jeder einzelnen Gesichtspartie.

Empfindliche Haut: Zeit für Sanftheit

Bei empfindlicher Haut empfiehlt es sich, möglichst milde Formeln zu wählen. Parfümfreie, hypoallergene Foundations oder solche mit beruhigenden Inhaltsstoffen minimieren das Risiko von Hautirritationen. Alternativ können Sie auch eine BB- oder CC-Creme verwenden, wenn Sie ein leichteres Finish wünschen und Ihren Teint dennoch dezent ausgleichen möchten.

Der richtige Farbton macht den entscheidenden Unterschied.

Selbst bei perfekt abgestimmter Textur kann der falsche Farbton schnell zu einem unnatürlichen Ergebnis führen. Am besten testen Sie das Produkt an Ihrer Kieferpartie bei natürlichem Tageslicht. Die Farbe sollte sich nahtlos in Ihren Hals einfügen. Berücksichtigen Sie außerdem Ihren Hautunterton – warm, kühl oder neutral – für ein noch natürlicheres Finish.

Der „schönste Teint“ ist der, in dem man sich wohlfühlt.

Die Wahl der richtigen Foundation kann einen großen Unterschied machen, wenn man gerne Make-up trägt. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass sie nicht unbedingt notwendig ist. Die Haut muss nicht perfektioniert sein, um schön zu sein, und Schönheitsideale, die einen „perfekten“ Teint vorschreiben, sind nicht universell gültig.

Ob mit oder ohne Make-up, mit leichten Rötungen, Sommersprossen oder ganz ungeschminkter Haut – am wichtigsten ist, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst. Denn letztendlich ist das beste Make-up das, das du wählst … oder eben das, auf das du dich verzichtest.