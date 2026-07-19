Dieser Schritt vor dem Auftragen des Make-ups ist für einen besseren Halt unerlässlich.

Schon bevor du deine Pinsel in die Hand nimmst, kann ein einziger einfacher Schritt alles verändern. Und das Beste daran: Er ist für alle Hauttypen geeignet, egal ob du dich täglich oder nur gelegentlich schminkst.

Das Schminken beginnt schon vor dem ersten Pinselstrich.

Eine Foundation, die sich in Fältchen absetzt, ein Concealer, der Unreinheiten betont, oder ein Puder, der schnell verblasst, bedeutet nicht unbedingt, dass die Produkte ungeeignet sind. Oft liegt es einfach an der Hautvorbereitung. Saubere, mit Feuchtigkeit versorgte Haut sorgt für eine ebenmäßigere Oberfläche, wodurch sich Texturen leichter auftragen und nahtlos verblenden lassen.

Umgekehrt kann dehydrierte oder unzureichend vorbereitete Haut dazu führen, dass Make-up ungleichmäßig aussieht und im Laufe des Tages weniger lange hält. Kurz gesagt: Ein paar Minuten Ihrer Pflegeroutine können einen großen Unterschied für das Endergebnis ausmachen.

Der Fehler, der das Outfit ruinieren kann

Die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen ist eine hervorragende Angewohnheit, aber das Produkt braucht trotzdem Zeit zum Einwirken. Ein häufiger Fehler ist es, Make-up direkt nach der Feuchtigkeitscreme aufzutragen. Ist die Feuchtigkeitscreme noch nicht eingezogen, kann das Make-up von der Haut abrutschen, anstatt richtig zu haften. Die Folge: Der Teint verändert sich schneller und verliert mit der Zeit an Strahlkraft. Die richtige Vorgehensweise? Warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie mit dem Schminken beginnen. Diese kurze Wartezeit ermöglicht es dem Produkt, einzuziehen und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis.

Grundierung, ein oft unterschätzter Schub

Die Make-up-Grundierung, auch „Primer“ genannt, wird oft als optionales Produkt betrachtet, kann aber das Finish Ihres Make-ups tatsächlich verbessern. Sie bildet eine Schicht zwischen Haut und Foundation, trägt zu einem optisch ebenmäßigeren Hautbild bei und kann das Erscheinungsbild von Poren minimieren.

Je nach Zusammensetzung kann es außerdem Glanz reduzieren, trockene Haut pflegen oder den Teint für einen strahlenderen Look aufhellen. Es ist nicht unbedingt notwendig, aber wenn Sie sich ein länger haltbares Make-up wünschen, kann es eine wertvolle Ergänzung sein.

Eine Routine, die sich an Ihre Haut anpasst

Es gibt keine Universallösung. Jeder Hauttyp hat seine eigenen Bedürfnisse, und genau das macht den Unterschied. Fettige Haut profitiert in der Regel von leichten Produkten und mattierenden Primern. Trockene Haut fühlt sich oft mit pflegenden Texturen wohler, während empfindliche Haut von sanften Formeln profitiert, die ihr natürliches Gleichgewicht respektieren. Es geht nicht darum, unzählige Produkte zu verwenden, sondern diejenigen auszuwählen, mit denen Sie sich wohlfühlen.

Am wichtigsten ist: Tu, was sich für dich richtig anfühlt.

Reinigen Sie Ihre Haut, spenden Sie ihr Feuchtigkeit, warten Sie kurz, bevor Sie Ihr Make-up auftragen, und verwenden Sie gegebenenfalls eine geeignete Grundierung: Diese einfachen Schritte können das Finish und die Haltbarkeit Ihres Make-ups verbessern. Eines sollten Sie jedoch bedenken: Sie sind nicht verpflichtet, Make-up zu tragen.

Ob Frau, Mann oder nicht-binär, ob mit oder ohne Akne: Make-up ist und bleibt eine persönliche Entscheidung, keine Notwendigkeit. Am wichtigsten ist, sich in seiner Haut wohlzufühlen, mit oder ohne Kosmetikprodukte. Schönes Make-up kann den Look unterstreichen, aber Selbstbewusstsein hängt nicht von Foundation ab.

Kurz gesagt: Ein Make-up, das den ganzen Tag hält, hängt nicht allein von der Qualität der verwendeten Produkte ab. Eine saubere, gut mit Feuchtigkeit versorgte Haut, die mit der richtigen Pflege vorbereitet wurde, bildet oft die beste Grundlage für ein harmonisches und langanhaltendes Ergebnis. Und vor allem: Denken Sie daran, dass Make-up eine Entscheidung ist, niemals eine Pflicht. Jeder kann es tragen … oder eben nicht.