Diese 3 Schminkfehler könnten die Ursache für den „maskenartigen“ Effekt auf der Haut sein.

Du schminkst dich morgens sorgfältig, aber ein paar Stunden später wirkt dein Teint dicker, unebenmäßiger und deine Foundation betont bestimmte Stellen? Keine Sorge, das ist nicht unvermeidlich. Make-up verändert sich zwar im Laufe des Tages, aber einige Angewohnheiten können diesen „maskenhaften“ Effekt verstärken. Die gute Nachricht: Sie lassen sich leicht korrigieren.

Zunächst ein wichtiger Punkt: Ihre Haut ist lebendig.

Bevor du dich schuldig fühlst oder deine Lieblingsfoundation infrage stellst, denk daran: Es ist völlig normal, dass sich Make-up im Laufe des Tages verändert. Deine Haut ist kein Photoshop-Filter und auch nicht die Haut einer Filmfigur. Sie ist lebendig, produziert Talg, trocknet aus, sie lächelt, sie spricht … und Make-up passt sich diesen Veränderungen ganz natürlich an.

Ohne mehrere Schichten hochkonzentrierender Produkte ist es unmöglich, den ganzen Tag über einen makellosen Teint zu bewahren. Mit ein paar Tricks lässt sich jedoch verhindern, dass sich Make-up in Fältchen absetzt oder maskenhaft wirkt. Der erste Tipp: Wählen Sie Produkte, die zu Ihren Hautbedürfnissen passen. Das ist die Grundlage für ein perfektes Finish.

Fehler Nr. 1: Vernachlässigung der Flüssigkeitszufuhr

Das ist wahrscheinlich der häufigste Fehler. Wenn der Haut Feuchtigkeit fehlt, bilden sich kleine, trockene Stellen. Das Make-up haftet dann ungleichmäßig an diesen Stellen und bildet Klümpchen, besonders um die Nase oder am Kinn.

Die beste Methode? Tragen Sie vor dem Make-up eine auf Ihren Hauttyp abgestimmte Feuchtigkeitscreme auf und warten Sie zwei bis drei Minuten. So kann die Creme optimal einziehen. Wenn Sie Ihre Foundation sofort auftragen, können sich die Texturen vermischen, was die Haltbarkeit und das Finish beeinträchtigen kann.

Fehler Nr. 2: Der Versuch, alles mit noch mehr Produkt zu kaschieren.

Bei Rötungen oder Pickeln ist es verlockend, eine weitere Schicht Foundation und anschließend etwas Concealer aufzutragen, bevor man alles mit Puder fixiert. Genau das führt aber oft zu dem typischen dicken, maskenhaften Aussehen.

Eine effektivere Technik besteht darin, eine dünne Schicht Foundation auf das gesamte Gesicht aufzutragen und anschließend nur die Stellen zu betonen, die es wirklich benötigen. Durch sanftes Einklopfen anstatt Verstreichen verschmilzt die Textur viel natürlicher mit der Haut.

Fehler Nr. 3: Das gesamte Gesicht pudern

Puder ist ein hervorragender Helfer … vorausgesetzt, er wird sparsam verwendet. Trägt man ihn unnötigerweise auf die Wangen oder unter die Augen auf, kann dies die Haut trockener wirken lassen und feine Linien oder natürliche Hautfalten betonen.

Idealerweise sollte man Puder nur auf die Stellen auftragen, die zu Glanz neigen, also oft die T-Zone (Stirn, Nase und Kinn). Verwenden Sie einen großen, weichen Pinsel, um das Produkt leicht aufzusprühen, anstatt eine große Menge Puder auf das Gesicht zu drücken.

Wie lässt sich ein „kuchenartiger“ Effekt in wenigen Minuten beheben?

Wenn sich Ihr Make-up bereits in den Fältchen abgesetzt hat, müssen Sie nicht von vorne anfangen. Ein paar Spritzer Wasser aus einer Sprühflasche, aus sicherem Abstand gehalten, machen das Produkt wieder geschmeidig. Tupfen Sie anschließend Ihr Gesicht sanft mit einem leicht angefeuchteten Schwamm ab, um das Make-up zu verblenden. Wichtig ist, nicht zu reiben: Leichter Druck genügt für ein natürlicheres Finish.

Das Detail, an das wir nicht immer denken

Pinsel und Schwämmchen spielen eine ebenso wichtige Rolle wie die verwendeten Produkte. Sind sie mit Make-up-Resten bedeckt, tragen sie das Produkt ungleichmäßiger auf und können Klümpchen oder Streifen verursachen. Eine wöchentliche Reinigung reicht in der Regel aus, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

Letztendlich liegt der „maskenhafte“ Effekt selten an der Foundation selbst. Er hängt vielmehr von der Hautvorbereitung, der aufgetragenen Produktmenge und der Art der Anwendung ab. Indem Sie Ihre Haut mit Feuchtigkeit versorgen, dünne Schichten bevorzugen und Produkte nur dort auftragen, wo sie benötigt werden, maximieren Sie Ihre Chancen auf einen strahlenden Teint, der länger anhält – und lassen Ihre Haut gleichzeitig natürlich atmen.