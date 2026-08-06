Diese Art von Maniküre entwickelt sich zum absoluten Must-have der Saison.

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Léa Michel
Photo d'illustration : Ari Roberts / Pexels

Nachdem runde Formen und dezente Designs jahrelang dominiert haben, feiert eine neue Silhouette ihr Comeback. Grafischer, ausdrucksstärker und dennoch elegant: Die quadratische Maniküre ist die Trendform dieses Sommers. Ein Trend, inspiriert von den 2000er-Jahren, neu interpretiert mit einem modernen Touch.

Die große Rückkehr einer charaktervollen Kunstform

Nägel mit sanften Konturen und fast unsichtbaren Farben waren lange Zeit der absolute Hit. Heute ist es Zeit für eine Veränderung – mit einer Form, die ein klares Statement setzt: dem quadratischen Nagel. Mit seiner geraden Kante, der klaren Linie und der definierten Struktur sorgt diese Maniküre für einen schicken Effekt, ohne aufwendige Pflege zu erfordern. Ihr Geheimnis? Sie liefert ein sauberes, elegantes und individuell anpassbares Ergebnis, egal ob Sie minimalistische Looks oder originellere Designs bevorzugen.

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Quadratisch oder squoval: ein subtiler, aber wesentlicher Unterschied

Nicht alle quadratischen Formen sehen gleich aus.

  • Das Squoval, eine Mischung aus „quadratisch“ und „oval“, behält die Essenz des quadratischen Nagels bei, während die Ecken leicht abgerundet sind. Es bietet einen weicheren, natürlicheren Look, der besonders bei kurzen Nägeln gut ankommt.
  • Das klassische Quadrat hingegen zeichnet sich durch scharfe Winkel und eine markante Geometrie aus. Gerade diese strukturiertere Variante erfreut sich in dieser Saison besonderer Beliebtheit, auch wenn die weichere Version weiterhin eine hervorragende Option für alle darstellt, die ein dezenteres Finish bevorzugen.

Eine Form, die viele Nageldesigns aufwertet.

Die quadratische Nagelform eignet sich besonders gut für mittellange bis lange Nägel, da ihre Form hier optimal zur Geltung kommt. Sie betont zudem schmale, gleichmäßige Nagelbetten und erzeugt so einen harmonischen Eindruck. Bei sehr kurzen Nägeln ähnelt das Ergebnis eher einer Squoval-Form. Für schlanke Finger sorgt eine etwas abgerundete Variante für optische Ausgewogenheit und unterstreicht gleichzeitig den strukturierten Charakter des Trends.

Wie bei allen Beauty-Trends ist das Wichtigste, dass du das wählst, was dir gefällt und zu dir passt. Ob du deine Nägel liebst, sie verzierst,ihre Form veränderst oder sie einfach natürlich lässt – alle Optionen sind gültig. Ein Trend ist eine Inspiration, niemals eine Pflicht.

Das Geheimnis eines gelungenen Quadrats: präzises Feilen

Für eine schöne, quadratische Form ist die richtige Technik entscheidend. Die Feile muss mit gleichmäßigen, präzisen Strichen eine perfekt gerade Kante erzeugen. Anschließend werden die Seiten so geformt, dass saubere, harmonische Winkel entstehen. Kontrollierte Bewegungen sind einer zu energischen Hin- und Herbewegung vorzuziehen, da diese den Nagel schwächen kann. Ein abschließender Polierblock verfeinert die Konturen und sorgt für eine harmonische Oberfläche.

Nagelhaut: Ein Schönheitsschritt, den man nicht vergessen sollte

Eine schöne Maniküre besteht nicht nur aus der Nagelform. Auch die Vorbereitung ist entscheidend. Richtig zurückgeschobene Nagelhaut legt die Nagelbasis frei und lässt den Nagel länger wirken. Dieser kleine Schritt macht den Unterschied: Er sorgt für ein gepflegtes Aussehen und betont die eckige Nagelform. Ein einfacher Handgriff, der das Gesamtbild der Maniküre verändert.

Letztendlich ist die quadratische Nagelform so beliebt, weil sie zu so vielen Stilen passt: von einfarbigen Nägeln über eine moderne French Manicure bis hin zu kräftigen Farben oder kreativen Details. Die schönste Maniküre ist jedoch immer die, mit der man sich wohlfühlt. Wenn Sie runde Formen, kurze Nägel, dezente Farben oder sogar Naturnägel bevorzugen, ist das natürlich auch völlig in Ordnung.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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