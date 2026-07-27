Diese Make-up-Trends werden im Herbst 2026 für Furore sorgen.

Nachdem dezentes Make-up mehrere Saisons lang dominierte, verspricht der Herbst 2026 gewagter zu werden. Die Laufstege von New York, London, Mailand und Paris präsentierten ausdrucksstarke Looks, die der Haut dennoch Luft zum Atmen lassen. Jede Menge Inspiration, um neue Wege zu finden, mit Make-up zu experimentieren – ganz nach Lust und Laune.

Das Smokey Eye feiert ein großes Comeback.

Im Herbst 2026 werden die Augen mit tiefen, sanft ineinander übergehenden Farbtönen betont. Schluss mit harten Linien: Smokey Eyes werden verblendet – für ein intensives, aber dennoch flexibles und alltagstaugliches Ergebnis. Eine weitere Variante begeistert Beauty-Fans: ein bewusst verwischter Eyeliner-Effekt, der einen rockigen und lässigen Look verleiht, ohne nach Perfektion zu streben. Ziel ist nicht ein makelloses, millimetergenaues Make-up, sondern ein Look mit Charakter.

Rouge wird ohne jegliche Hemmungen getragen.

Rouge feiert sein Comeback in der Beauty-Routine. Diesmal beschränkt es sich nicht mehr nur auf einen Hauch auf den Wangenknochen, sondern wird großzügig auf den Wangen und manchmal sogar bis zum Nasenrücken verblendet – für einen gesunden, natürlich rosigen Teint. Cremige Texturen und Nuancen wie Himbeere, Pflaume oder Rosa dominieren den Trend. Das sogenannte „Blush Draping“, bei dem die Farbe nach oben zu den Schläfen hin verblendet wird, verleiht dem Gesicht zudem eine subtile Dimension. Das Ergebnis: ein strahlender und frischer Teint mit nur wenigen Strichen.

Die Lippen nehmen tiefe Farbtöne an.

Für die Lippen sind satte Farben wie Burgunderrot, Pflaume oder Nuancen nahe dem Ochsenblutrot angesagt. Anders als bei perfekt definierten Rottönen bevorzugt der Trend einen weichen, verschwommenen Effekt, als wären die Lippen zart getönt. Dieses sanftere Finish sorgt für einen eleganten und modernen Look und ist gleichzeitig alltagstauglicher. Eine schöne Möglichkeit, dunkle Farben zu tragen, ohne eine ultrapräzise Konturierung zu benötigen.

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Strahlende Haut ist das Wichtigste.

Der rote Faden, der sich durch all diese Trends zieht, ist der Teint. Die Laufstege bestätigten den Wunsch nach einem strahlenden Hautton mit einem leichten Finish, das die natürliche Hautstruktur durchscheinen lässt. Die Idee ist, ein einzelnes Make-up-Element – Augen, Wangen oder Lippen – zu betonen und den Rest eher dezent zu halten. Diese Balance ermöglicht es, die Looks ganz einfach an den eigenen Stil anzupassen.

Abschließend möchten wir klarstellen, dass diese Trends in erster Linie Anregungen zum Experimentieren und Spaßhaben mit Make-up sind. Es besteht keine Verpflichtung, ihnen zu folgen oder überhaupt Make-up zu tragen. Ob Sie es lieben, jeden Tag ein komplettes Make-up zu tragen, es nur gelegentlich bevorzugen oder sich einfach ohne Make-up wohlfühlen – alle Herangehensweisen sind legitim.