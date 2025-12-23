Nach dem „Clean Girl“-Look im Jahr 2025 könnte dieser Make-up-Trend im Jahr 2026 seinen Durchbruch feiern.

Über mehrere Saisons hinweg wurde Schönheit mit einem Wort zusammengefasst: „Clean“. Strahlende Haut, Nude-Lippen und perfekt gestylte Augenbrauen dominierten die Trends (Clean Girl). 2026 wendet sich das Blatt. Diese zurückhaltende Ästhetik weicht einem selbstbewussten Comeback von ausdrucksstarkem und gewagtem Make-up. Schicker Minimalismus weicht einer neu entfachten Lust auf Kreativität.

Das „Make-up-Make-up“: eine neue Energie

Dieser Wandel verwirft nicht das Streben nach Natürlichkeit, sondern definiert es neu. Der „Makeup-Makeup“-Trend bewahrt die Leichtigkeit des sogenannten unsichtbaren Make-ups und führt gleichzeitig Struktur und Intensität wieder ein. Eyeliner feiert sein Comeback, Lidschatten werden intensiver und Contouring kehrt in subtileren Varianten zurück. Das Ziel: die Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, anstatt Merkmale zu kaschieren.

Gewagte Farben und Texturen

Neutrale Töne weichen warmen Brauntönen, rauchigen Graunuancen und metallischem Schimmer. Lippenstift gewinnt seine frühere Farbkraft zurück und wird zum Symbol für Selbstbewusstsein und Kühnheit. Make-up-Artists feiern wieder die Vielfalt der Texturen: schimmernd, matt, cremig – alles ist erlaubt. Diese ästhetische Freiheit verwandelt Make-up in eine Leinwand für emotionalen Ausdruck.

Letztendlich spiegelt diese Bewegung einen Wandel der Einstellungen wider. Nachdem die „natürliche Perfektion“ (der „Clean Girl“-Trend) glorifiziert wurde, will 2026 die Individualität feiern. Es geht nicht mehr darum, einem Ideal zu entsprechen, sondern den eigenen Stil zu ehren. Mit Authentizität, Fantasie und einer neu entdeckten Freude an Make-up markiert 2026 die Wiedergeburt einer verkörperten, lebendigeren und selbstbewussteren Schönheit.