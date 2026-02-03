Dieses Detail beim Auftragen von Rouge macht ab 60 Jahren den entscheidenden Unterschied.

Rouge ist eine der einfachsten und gleichzeitig wirkungsvollsten Schminktechniken. In jedem Alter kann es den Teint zum Strahlen bringen, Gesichtszüge weicher wirken lassen und den begehrten, gesunden Glow verleihen, der den Unterschied macht. Ab 60, wenn sich die Haut verändert, kann eine leichte Anpassung der Anwendung das Gesicht verschönern – dies sollte jedoch keine starre Regel sein.

Rouge, ein leuchtender Verbündeter in jeder Lebensphase

Ob 30, 45, 60 oder älter – Rouge ist nach wie vor unverzichtbar, um den Teint zum Strahlen zu bringen und dem Gesicht Frische zu verleihen. Mit zunehmendem Alter verändert sich unsere Haut auf natürliche Weise: Sie kann an Dichte, Volumen und Ausstrahlung verlieren. Das bedeutet aber keineswegs, dass man sich ab einem gewissen Alter nur noch auf eine bestimmte Art schminken muss. In der Schönheitswelt gibt es keine Regeln, nur Möglichkeiten. Make-up ist ein Spielplatz, keine Bedienungsanleitung.

Rouge kann insbesondere ein wunderbares Mittel sein, um Gesichtskonturen zu formen, bestimmte Bereiche hervorzuheben und dem Gesicht mehr Weichheit zu verleihen. Richtig angewendet, sorgt es sofort für einen frischen Teint. Falsch oder unbeabsichtigt aufgetragen, kann es die Gesichtszüge hingegen beschweren. Doch letztendlich kommt es auf den gewünschten Effekt an, nicht auf Ihr Alter.

Das Detail, das alles verändert: Rouge in der Gesichtsmitte auftragen.

In den letzten Jahren ist es populär geworden, Rouge sehr hoch an den Schläfen aufzutragen, manchmal sogar bis zum Haaransatz. Dieser Lifting-Effekt kann zwar umwerfend sein, ist aber weder für jeden schmeichelhaft noch notwendig. Eine ebenso schmeichelhafte Alternative ist, Rouge mittig aufzutragen, den Fokus auf den rundesten, vollsten Teil des Wangenknochens zu legen und es dann sanft nach oben zu verblenden.

Diese schonendere Positionierung ermöglicht Folgendes:

um Volumen wiederherzustellen, wo das Gesicht im Laufe der Zeit auf natürliche Weise dünner werden kann;

um das Licht in der Mitte des Gesichts einzufangen und so einen natürlicheren Glanz zu erzielen;

Um zu vermeiden, dass der Effekt zu "gezogen" oder zu stark modelliert wirkt, falls das nicht das ist, was Sie anstreben.

Dies ist keine Regel, sondern eine von mehreren Möglichkeiten, die eine spielerische, spritzige und elegante Frische erzeugen kann.

Texturen und Farben, die die Haut verschönern

Mit den Veränderungen der Haut können bestimmte Texturen besonders angenehm zu tragen sein. Creme- oder Flüssigrouge beispielsweise verschmilzt oft natürlicher mit der Haut, setzt sich nicht in Fältchen ab und sorgt für ein strahlendes, frisches Finish. Aber auch wenn Sie Puderrouge bevorzugen, besteht kein Grund zum Wechseln.

Was die Farbe angeht, sind zarte Rosa-, Pfirsich- oder Koralltöne oft sehr schmeichelhaft, da sie den natürlichen Hautton bei guter Sauerstoffversorgung wiedergeben. Satinierte oder leicht taufrische Finishes verleihen einen subtilen Glow, ohne den Teint maskenhaft wirken zu lassen. Idealerweise wird das Produkt durch sanftes Einklopfen mit den Fingern oder einem weichen Pinsel aufgetragen, um es gleichmäßig zu verblenden und die Übergänge weicher zu gestalten.

Keine Regeln, nur Wünsche

Die wichtigste Erkenntnis ist einfach: Es gibt keine altersabhängigen Schönheitsregeln. Du musst deine Rouge-Technik nicht ändern, nur weil du 60, 50 oder älter bist. Du kannst es weiterhin so auftragen wie mit 30, deinen Stil komplett verändern oder nach Belieben variieren. Make-up dient nicht dazu, Fehler zu korrigieren, sondern um sich auszudrücken.

Wenn du ein ausdrucksstarkes, modellierendes Rouge bevorzugst: Behalte es. Wenn du lieber einen zarten Schleier auf den Wangenknochen magst: Nur zu! Und wenn du manchmal lieber ganz auf Make-up verzichten möchtest: Auch das ist völlig in Ordnung.

Kurz gesagt, diese kleine Detailgenauigkeit bei der Platzierung kann einen Unterschied machen… aber der eigentliche Unterschied liegt in Ihrer Freiheit. Ihr Gesicht ist in jedem Alter lebendig, ausdrucksstark und schön. Rouge ist nur eines von vielen Mitteln, um diese Schönheit zu unterstreichen, niemals um sie einzuschränken.