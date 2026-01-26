Ich bin vor Kurzem krank geworden: Sollte ich mein gesamtes Make-up wegwerfen?

Sie haben sich gerade von einer heftigen Grippe oder einer hartnäckigen Infektion erholt und nehmen Ihre Schönheitsroutine wieder auf, als wäre nichts gewesen. Doch vielleicht haben Sie Keime an der Spitze Ihres Lippenstifts oder dem Bürstchen Ihrer Mascara zurückgelassen. Ist das nur ein Mythos übertriebener Hygiene oder Realität? Eine Expertin gibt Aufschluss.

Das Wegwerfen von Make-up nach einer Krankheit: übertrieben?

Mitten im Winter vermehren sich Viren und Bakterien rasant. Vielleicht haben Sie das selbst erst kürzlich erlebt. Doch wenn Sie krank werden, ist Ihr erster Gedanke nicht unbedingt, Ihr Make-up wegzuwerfen. Warum? Weil Sie das Gefühl haben, Geld und Produkte zu verschwenden.

Seien wir ehrlich, es ist unglaublich schmerzhaft, eine kaum benutzte Urban Decay Palette oder einen frisch geöffneten, zerkratzten Lippenstift wegzuwerfen. So sehr, dass man sein Make-up vielleicht sogar über das Verfallsdatum hinaus aufbewahrt. Man schleift seine Lidschatten bis zum letzten Tropfen ab und spitzt seine Kajalstifte so lange an, bis sie schmerzen und man sie kaum noch halten kann – da will man sein Make-up doch nicht wegen einer harmlosen Erkältung opfern.

Und Sie irren sich. „Make-up-Produkte, die direkt auf die Haut aufgetragen werden, können Keime beherbergen. Ihre Lebensdauer hängt vom jeweiligen Mikroorganismus ab, aber man muss davon ausgehen, dass sie so lange überleben können, wie man das Produkt besitzt“, erklärt der Kosmetikchemiker Perry Romanowski im Magazin „Today“ . Anders ausgedrückt: Wenn ein Produkt direkt mit der Haut in Berührung kommt, nimmt es Schmutz auf und wird gewissermaßen zum Keimherd. Konservierungsstoffe, auch wenn sie oft kritisiert werden, ermöglichen es, Produkte langfristig zu sterilisieren und diesen Teufelskreis zu durchbrechen.

Wann sollte man sein Make-up wirklich wegwerfen?

Es tut mir leid, aber Sie werden sich höchstwahrscheinlich von Ihren getönten Lippenbalsamen trennen müssen, insbesondere wenn sie einen Applikator haben. Sie sind die „ansteckendsten“ Kosmetikprodukte in Ihrer Tasche. Und wie Experten immer wieder betonen: „Vorbeugen ist besser als Heilen.“ Diese Produkte, die Sie wie eine Schönheitswaffe einsetzen, sind ein idealer Nährboden für Mikroben, und diese ruhenden Bakterien werden durch Speichel wahrscheinlich reaktiviert.

„Wenn Sie gerade eine Erkältung hatten, würde ich nicht Ihr gesamtes Make-up wegwerfen, aber ich würde Ihnen raten, die Lippenprodukte, die Sie während Ihrer Krankheit benutzt haben, zu ersetzen oder beiseite zu legen“, rät Dr. David Lortscher, ein zertifizierter Dermatologe, gegenüber Today.

Produkte, die man vor dem Berühren des Gesichts mit der Handfläche aufträgt, bergen hingegen ein geringeres Risiko. Dies gilt insbesondere für Make-up-Puder und Creme-Rouge im Tiegel. Experten weisen zudem darauf hin, dass das Immunsystem in der Regel seine Aufgabe erfüllt und einen Rückfall verhindert, sofern keine Immunschwäche vorliegt.

Der spezielle Fall der Augenkrankheiten

Hier gibt es keinen Spielraum für Verhandlungen. Wenn Sie ein Gerstenkorn oder eine Bindehautentzündung haben, sollten Sie besser auf Ihre gewohnten Augenpflegeprodukte verzichten. Andernfalls wiederholt sich das Problem endlos, und Augentropfen werden zur täglichen Routine. Das wollen Sie sicher nicht. Diese Viren, die Ihre Sicht vorübergehend beeinträchtigen, sind sehr widerstandsfähig und sterben – anders als andere – nicht durch Kontakt mit Gegenständen ab.

Wenn du also deine Wimpern mit einem verschmutzten Mascara-Bürstchen tust, werden deine Augen es dir nicht verzeihen, und das Augen-Desaster, dem du gerade entronnen bist, beginnt von neuem. Gönn dir deshalb eine kleine Make-up-Pause, um deine Augen zu schonen, und räume deine Make-up-Tasche auf, wenn du Zweifel hast. Flüssiger Eyeliner, Puder- oder Creme-Lidschatten, Mascara, Kajalstift … Ja, du musst dich von all dem trennen. Und natürlich musst du auch all deine Pinsel sterilisieren (du weißt schon, die, die du seit dem Kauf nicht mehr gewaschen hast). Wie? Mit antibakterieller Seife, und wiederhole das einmal pro Woche.

Ein paar Hinweise zu Hygieneregeln für gesundes Make-up

Experten nutzen diese Gelegenheit, um uns an einige gute Schminkgewohnheiten zu erinnern. Erstens: Verleihen Sie Ihr Make-up niemals (nicht einmal Ihrer besten Freundin, die Sie mit ihrem „Gestiefelten Kater“-Gesicht anfleht). Ein weiterer Tipp für Produkte in Tiegeln: Verwenden Sie zum Auftragen einen sauberen Spatel, nicht Ihre Finger. Optional, aber nicht unwichtig: Notieren Sie das Datum der ersten Verwendung auf einem Etikett, um sicherzustellen, dass Sie das auf dem kleinen Symbol angegebene Verfallsdatum einhalten.

Sich nach einer Krankheit komplett vom Make-up zu befreien, ist keine Frage der Besessenheit, sondern eine vorbeugende Maßnahme. Daher der Vorteil, das Gesicht von einem Teil des Make-ups zu befreien. Nach dem Lesen dieses Artikels fällt es Ihnen vielleicht leichter, den „No-Make-up“-Look zu akzeptieren.